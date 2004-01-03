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Производитель: Дансон Фарма

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине: ООО "Дансон ФАРМА"
04060, г.. Киев, ул. Рижская, д. 73-Г, офис 7.
(044) 225-05-77
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Найдено: 3 препарата
Бактек-МВ130 спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Бактек-МВ130 Спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Нет в наличии
Уромуне-МВ140 спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Уромуне-МВ140 Спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Нет в наличии
Цитовир®-3 капсулы, блистер, № 12; Консалтинговая группа Бизнесон
Цитовир®-3 Капсулы, блистер, № 12 Консалтинговая группа Бизнесон
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04060, г.. Киев, ул. Рижская, д. 73-Г, офис 7.
(044) 225-05-77
Найдено: 3 препарата
Бактек-МВ130 спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Бактек-МВ130 Спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Нет в наличии
Уромуне-МВ140 спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2; Inmunotek S.L.
Уромуне-МВ140 Спрей сублингвальный, 300 ftu/ мл, флакон с распылителем, 9 мл, № 2 Inmunotek S.L.
Нет в наличии
Цитовир®-3 капсулы, блистер, № 12; Консалтинговая группа Бизнесон
Цитовир®-3 Капсулы, блистер, № 12 Консалтинговая группа Бизнесон
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції