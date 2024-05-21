согласно общедоступным литературным источникам компоненты, входящие в состав Бифрен Плюс, обладают следующими свойствами:

ГАМК Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) образуется из глутамата путем добавления глутаматдекарбоксилазы и витамина В 6 , и выделяется в постсинаптические окончания нейронов. ГАМК — аминокислота, которая служит основным тормозным нейромедиатором в мозге и основным тормозным нейромедиатором в спинном мозге.

Она выполняет свою основную функцию в синапсе между нейронами, связываясь с постсинаптическими рецепторами ГАМК, которые модулируют ионные каналы, гиперполяризуя клетку и подавляя передачу потенциала действия.

ГАМК-эргические нейроны расположены в гиппокампе, таламусе, базальных ганглиях, гипоталамусе и стволе мозга. Баланс между тормозной передачей нейронов через ГАМК и возбуждающей передачей нейронов через глутамат важен для надлежащей стабильности клеточной мембраны и неврологической функции. Считается, что мозговые цепи в миндалевидном теле содержат тормозные сети γ-аминомасляной кислоты-эргических (ГАМКергических) интернейронов, и таким образом этот нейромедиатор играет ключевую роль в модуляции реакций тревоги как в нормальном, так и в патологическом состоянии.

ГАМК может благоприятно влиять на стресс и сон. ГАМК в первую очередь влияет на начало сна и ранние стадии сна, которые происходят рано ночью (то есть первую фазу небыстрого сна), но не на стадии сна, которые наступают позже ночью.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота (птероилмоноглутаминовая кислота, известная как витамин В 9 ) — относится к группе водорастворимых соединений. Она превращается в тетрагидрофолиевую кислоту. Это соединение проходит несколько реакций переноса/метилирования, которые важны для синтеза азотистых оснований в ДНК и рибонуклеиновой кислоте (РНК) и необходимы для созревания эритроцитов. Фолиевая кислота является одним из 8 витаминов группы В. Все витамины группы В помогают организму превращать пищу (углеводы) в топливо (глюкоза), используемое для производства энергии.

Биологически активной формой являются восстановленные тетрагидрофолаты, которые являются важным кофактором в реакциях метилирования, включая зависимое от витамина В 12 образование метионина из гомоцистеина, а также как носитель одноуглеродных звеньев, участвующих в синтезе пуринов и пиримидинов. Дефицит фолиевой кислоты связан с мегалобластной анемией, эмбриональными дефектами, в частности дефектами нервной трубки, ухудшением настроения, раздражительностью, бессонницей, усталостью и когнитивными нарушениями. Витамины В 1 , В 6 , В 12 , В 9 (фолиевая кислота) и D, холин, железо и йод обладают нейропротекторным действием и улучшают интеллектуальную работоспособность. Фолиевая кислота способствует физиологической работе мозга и играет роль в психическом и эмоциональном здоровье.

Витамин С

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) также известен как аскорбиновая кислота и дегидроаскорбиновая кислота.

Витамин С является водорастворимым витамином, антиоксидантом и необходимым кофактором для биосинтеза коллагена, метаболизма карнитина и катехоламина и усвоения железа из пищи. Он также стабилизирует витамин Е и фолиевую кислоту, нейтрализует свободные радикалы и токсины, а также ослабляет воспалительную реакцию. Витамин С способствует выработке серотонина, что положительно сказывается на настроении.

Витамин В 1

В 1 (тиамин) — водорастворимый витамин. Тиамин сочетается с аденозинтрифосфатом (АТФ) в печени, почках и лейкоцитах, образуя тиаминдифосфат (также известный как пирофосфат тиамина). Эта биологически активная форма является коферментом во многих метаболических путях, включая метаболизм углеводов (через декарбоксилирование пировиноградной и альфа-кетокислот), а также транскетоляции в пентозомонофосфатному пути. Тиамин необходим для метаболизма аминокислот и углеводов, а также активен в реакциях генерации энергии. Витамин В 1 участвует в ряде функций в организме, включая поддержку работы нервной системы, поддержании функционирования мышц (поток электролитов в этих клетках), участвует в углеводном обмене, в ферментативных процессах и производстве соляной кислоты, необходимой для пищеварения. Тиамин положительно влияет на нервную систему, способствует восстановлению нервных клеток.

В 6 (гииридоксин) — это водорастворимое соединение. Витамин В 6 является важным кофактором во многих ферментативных реакциях, включая метаболизм аминокислот, углеводов и липидов. Он способствует синтезу нейромедиаторов, когнитивному развитию и поддерживает иммунную функцию через производство интерлейкина-2 и образование гемоглобина.

Глицин

Глицин — это простейшая аминокислота, которая синтезируется организмом и является строительным материалом для белка. Как правило, глицин синтезируется из холина, серина, гидроксипролина и треонина путем внутриорганного обмена, в котором главным образом задействованы почки и печень. Глицин действует как предшественник нескольких ключевых метаболитов с низкой молекулярной массой, таких как креатин, глутатион, гем, пурины и порфирины.

Глицин является одним из основных нейромедиаторов в ЦНС и играет важную роль в регуляции нервной активности. Он имеет несколько свойств, которые могут влиять на функционирование нервной системы и работоспособность.

Успокаивающие свойства: глицин действует как ингибиторный нейромедиатор, что означает, что он может замедлять или снижать активность нервных клеток в некоторых отделах мозга.

Это может привести к успокоению и снижению чувства тревоги.

Регуляция сна: глицин также участвует в регуляции сна и бодрствования. Некоторые исследования показывают, что глицин может улучшать качество сна и сокращать время засыпания, а также снижать уровень бодрствования в дневное время.

Улучшение когнитивных функций: некоторые исследования показывают, что глицин может положительно влиять на когнитивные функции, такие как концентрация, память и решение проблем.

Защита нервной системы: глицин может иметь протекторные свойства в отношении нервной системы, помогая защитить нейроны от повреждений и оказывать антиоксидантное действие.