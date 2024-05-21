Бронхолитин® Фито, пастилки травяные (Broncholytin® Phyto, herbal lozenges) — это диетическая добавка к рациону питания. Она является источником биологически активных веществ при сезонных простудных заболеваниях верхних дыхательных путей; способствует нормализации функционирования слизистых оболочек верхних дыхательных путей при состояниях, сопровождающихся раздражением горла, сухим раздражающим кашлем, в том числе вызванном механическим раздражением (вдыхание пыли, дыма и т.д.); хрипоте; першении; при ощущении сухости в горле, в том числе в помещениях с низкой влажностью; успокаивает голосовые связки и обеспечивает восстановление их тонуса.

Благодаря комбинации натуральных растительных экстрактов Бронхолитин® Фито — это быстрое избавление от дискомфорта в горле и охриплого голоса.