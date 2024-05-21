Бронхолитин Фито (Broncholytin® Phyto) (570419) - инструкция по применению Диетические добавки
Бронхолитин Фито инструкция по применению
Характеристика
Бронхолитин® Фито, пастилки травяные (Broncholytin® Phyto, herbal lozenges) — это диетическая добавка к рациону питания. Она является источником биологически активных веществ при сезонных простудных заболеваниях верхних дыхательных путей; способствует нормализации функционирования слизистых оболочек верхних дыхательных путей при состояниях, сопровождающихся раздражением горла, сухим раздражающим кашлем, в том числе вызванном механическим раздражением (вдыхание пыли, дыма и т.д.); хрипоте; першении; при ощущении сухости в горле, в том числе в помещениях с низкой влажностью; успокаивает голосовые связки и обеспечивает восстановление их тонуса.
Благодаря комбинации натуральных растительных экстрактов Бронхолитин® Фито — это быстрое избавление от дискомфорта в горле и охриплого голоса.
Рекомендации по употреблению
способ употребления и рекомендуемая доза: детям от 4 лет и взрослым принимать по 1 пастилке 4 раза в сутки. Детям употреблять исключительно под наблюдением взрослых.
Продолжительность потребления: согласовывается с врачом. Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления. Перед употреблением требует консультации с врачом.
Предостережение: сбалансированный и разнообразный рацион питания является очень важной составляющей здорового образа жизни. Чрезмерное потребление может вызвать слабительный эффект.
Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не является лекарственным средством.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав диетической добавки, детям в возрасте до 4 лет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при комнатной температуре (15–25 °C) в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.