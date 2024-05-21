Аронта — это диетическая добавка со сбалансированным содержанием куркумина в сочетании с фосфолипидами (в виде куркумин-фосфолипидного комплекса), обладающая мощными противовоспалительными, антиоксидантными, противомикробными, ранозаживляющими и иммуномодулирующими свойствами.

Куркумин является природным веществом, содержащимся в корневищах куркумы Curcuma longa, которое используется на протяжении тысячелетий в традиционной китайской и аюрведической медицинах.

Для того, чтобы в полной мере воспользоваться многими благоприятными свойствами куркумина, требуется большое количество этого вещества, которое должно поступать в организм человека ежедневно. Поскольку куркумин является водонерастворимым соединением, для полноценного усвоения куркумина необходимо наличие жирных веществ. Именно поэтому, диетическая добавка Аронта содержит комбинацию куркумина и фосфолипидов, что улучшает усвояемость куркумина в 30 раз.

Куркумин рекомендуется добавлять в рацион диетического питания для улучшения состояний при:

• воспалении сосудистой оболочки глаза (хронических увеитах: переднем, промежуточном, заднем) и других воспалительных процессах;

• диабетической ретинопатии, макулярном отеке и возрастной дегенерации желтого пятна;

• хроническом блефарите;

• катаракте;

• глаукоме.

Куркумин-фосфолипидный комплекс также снижает дискомфорт в глазах, помогая преодолеть покраснение, сухость глаз, светобоязнь и прочее.

Куркумин способствует улучшению работы иммунной системы, полезен при патологиях печени и желчевыводящих путей, положительно влияет на опорно-двигательный двигательный аппарат, в частности, улучшает подвижность и гибкость суставов, а также восстанавливает мышечные ткани при физических нагрузках.