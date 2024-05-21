Аронта (Aronta) (570327) - инструкция по применению Диетические добавки
Аронта инструкция по применению
Характеристика
Аронта — это диетическая добавка со сбалансированным содержанием куркумина в сочетании с фосфолипидами (в виде куркумин-фосфолипидного комплекса), обладающая мощными противовоспалительными, антиоксидантными, противомикробными, ранозаживляющими и иммуномодулирующими свойствами.
Куркумин является природным веществом, содержащимся в корневищах куркумы Curcuma longa, которое используется на протяжении тысячелетий в традиционной китайской и аюрведической медицинах.
Для того, чтобы в полной мере воспользоваться многими благоприятными свойствами куркумина, требуется большое количество этого вещества, которое должно поступать в организм человека ежедневно. Поскольку куркумин является водонерастворимым соединением, для полноценного усвоения куркумина необходимо наличие жирных веществ. Именно поэтому, диетическая добавка Аронта содержит комбинацию куркумина и фосфолипидов, что улучшает усвояемость куркумина в 30 раз.
Куркумин рекомендуется добавлять в рацион диетического питания для улучшения состояний при:
• воспалении сосудистой оболочки глаза (хронических увеитах: переднем, промежуточном, заднем) и других воспалительных процессах;
• диабетической ретинопатии, макулярном отеке и возрастной дегенерации желтого пятна;
• хроническом блефарите;
• катаракте;
• глаукоме.
Куркумин-фосфолипидный комплекс также снижает дискомфорт в глазах, помогая преодолеть покраснение, сухость глаз, светобоязнь и прочее.
Куркумин способствует улучшению работы иммунной системы, полезен при патологиях печени и желчевыводящих путей, положительно влияет на опорно-двигательный двигательный аппарат, в частности, улучшает подвижность и гибкость суставов, а также восстанавливает мышечные ткани при физических нагрузках.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендована в качестве диетической добавки к рациону питания, с целью содействия поддержанию и защите органов зрения и их функций, в том числе функциональной активности организма человека в целом, проявляя антиоксидантные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства.
Диетическая добавка не может заменить полноценного и сбалансированного рациона питания.
Не содержит глютен и лактозу. Может быть использована диабетиками.
Способ употребления и рекомендуемое суточное количество: употреблять 2 таблетки в сутки во время или после еды, не разжевывая, запивать достаточным количеством воды.
Срок утребления: для достижения полного поддерживающего эффекта организма путем максимизации использования куркуминовых свойств рекомендуется употреблять в течение не менее 3 мес.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к куркумину или к другим компонентам. Перед употреблением рекомендована консультация с врачом. Не превышать рекомендованную суточную дозу.
Условия хранения
хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °C.
Не употреблять после окончания срока годности.