Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов предназначена для обработки зон накопления ингаляционных аллергенов при низких температурах и может использоваться в цикле замачивания в стиральной машине, таким образом, как рекомендовано в инструкции к ней.

Шаг 1

– Поместите содержимое саше в 20 L (л) воды и тщательно перемешайте. Рекомендовано использовать воду температуры ниже 60 °С.

– Замочите белье максимум 5 kg (кг) на 30 мин.

Шаг 2

– Полностью смоченное белье переместите в стиральную машину и начинайте стирку вместе со средством, которое вы обычно используете.

– Рекомендуется использовать двойное полоскание.

– Использование Аллервег эмульсии для элиминации аллергенов не исключает применения кондиционера для белья.

Для лучшего результата элиминации аллергенов рекомендуется сочетать применение Аллервег эмульсии для обработки белья с Аллервег спреем для обработки одеял, подушек, матрасов, мягкой мебели, пледов, ковров, штор, мягких игрушек, детских автомобильных кресел, обивки салонов автомобилей, кроваток и подстилок домашних животных.

Меры предосторожности при использовании: при необходимости консультации с врачом по использованию продукта возьмите с собой упаковку акарицидного средства.

Внимание! Уведомление об опасности

Н412 Вреден для водных организмов с длительными последствиями.

Н302 Вреден при проглатывании.

Н319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Н332 Вреден при вдыхании.

Н400 Очень токсичен для водных организмов.

Н411 Токсичен для водных организмов с длительными последствиями.

Только для наружного применения!

Не используйте при повышенной чувствительности к компонентам. Не используйте после окончания срока годности; при попадании средства в глаза осторожно промойте их водой в течение нескольких минут; при проглатывании средства промойте ротовую полость и горло водой и выпейте большое количество воды; не вызывайте рвоту.

Утилизация упаковки: переработку или утилизацию упаковки следует осуществлять в соответствии с действующим законодательством. Не смешивать с другими отходами.