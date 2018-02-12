Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное (Allerweg emulsion for allergens elimination) (570290) - инструкция по применению Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное (Allerweg emulsion for allergens elimination)
Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное инструкция по применению
Характеристика
– удаляет аллергены паразитов из тканей;
– препятствует развитию и способствует уменьшению выраженности симптомов аллергии, БА, атопического дерматита, аллергического ринита и уменьшению проявлений паразитарных заболеваний кожи;
– уменьшает необходимость приёма антиаллергических средств.
Средство акарицидное Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов способствует удалению паразитов, присутствующих в тканях (клещей домашней пыли, блох, вшей, постельных клопов, чесоточных клещей и подкожных клещей рода Демодекс (Demodex)). Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов способствует уменьшению выраженности ингаляционных симптомов аллергии и симптомов демодекоза и чесотки. Рекомендовано для достижения надлежащих гигиенических условий окружающей среды и обработки подстилок животных.
Аллервег эмульсию для элиминации аллергенов рекомендуется применять, если:
– у детей и взрослых есть наследственная предрасположенность к аллергии — с целью защиты от появления аллергии;
– у взрослых и детей есть проявления первых симптомов аллергии — для предотвращения прогрессирования заболевания;
– у взрослых и детей есть выраженные симптомы аллергии — для защиты от прогрессирования заболевания и развития его осложнений, для улучшения качества жизни пациентов с аллергией;
– вы беспокоитесь о чистоте жилого пространства, особенно в зонах, предназначенных для сна и отдыха.
Применение Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов Средство акарицидное
Аллервег эмульсия для элиминации аллергенов предназначена для обработки зон накопления ингаляционных аллергенов при низких температурах и может использоваться в цикле замачивания в стиральной машине, таким образом, как рекомендовано в инструкции к ней.
Шаг 1
– Поместите содержимое саше в 20 L (л) воды и тщательно перемешайте. Рекомендовано использовать воду температуры ниже 60 °С.
– Замочите белье максимум 5 kg (кг) на 30 мин.
Шаг 2
– Полностью смоченное белье переместите в стиральную машину и начинайте стирку вместе со средством, которое вы обычно используете.
– Рекомендуется использовать двойное полоскание.
– Использование Аллервег эмульсии для элиминации аллергенов не исключает применения кондиционера для белья.
Для лучшего результата элиминации аллергенов рекомендуется сочетать применение Аллервег эмульсии для обработки белья с Аллервег спреем для обработки одеял, подушек, матрасов, мягкой мебели, пледов, ковров, штор, мягких игрушек, детских автомобильных кресел, обивки салонов автомобилей, кроваток и подстилок домашних животных.
Меры предосторожности при использовании: при необходимости консультации с врачом по использованию продукта возьмите с собой упаковку акарицидного средства.
Внимание! Уведомление об опасности
Н412 Вреден для водных организмов с длительными последствиями.
Н302 Вреден при проглатывании.
Н319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
Н332 Вреден при вдыхании.
Н400 Очень токсичен для водных организмов.
Н411 Токсичен для водных организмов с длительными последствиями.
Только для наружного применения!
Не используйте при повышенной чувствительности к компонентам. Не используйте после окончания срока годности; при попадании средства в глаза осторожно промойте их водой в течение нескольких минут; при проглатывании средства промойте ротовую полость и горло водой и выпейте большое количество воды; не вызывайте рвоту.
Утилизация упаковки: переработку или утилизацию упаковки следует осуществлять в соответствии с действующим законодательством. Не смешивать с другими отходами.
Условия хранения
при температуре от 0 до 45 °C в сухом и недоступном для детей месте, вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Хранить в оригинальной упаковке.