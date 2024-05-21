диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник биологически активных веществ масла семян черного тмина, витамина D 3 и цинка, которые:

• способствуют надлежащему функционированию иммунной системы;

• способствуют защите клеток от вредного воздействия свободных радикалов.

Количество (порция) диетической добавки, рекомендованная для употребления: взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды, запивая водой.

Продолжительность употребления: 4-8 недель. Более длительное потребление согласовывается с врачом.

По рекомендации врача рекомендуемая суточная порция диетической добавки и продолжительность курса потребления могут быть изменены индивидуально.

Предостережения относительно потребления:

– повышенная чувствительность к компонентам диетической добавки, гиперчувствительность к витамину D и проявления интоксикации витамином D;

– выраженные нарушения функции почек, мочекаменная болезнь, повышенное содержание кальция и/или фосфора в крови, активные формы туберкулеза легких, саркоидоз.

Поскольку диетическая добавка содержит масло тмина не рекомендуется употреблять при остром или хроническом панкреатите, холецистите, желчнокаменной и мочекаменной болезнях, женщинам в период беременности и кормления грудью.

Не превышать рекомендуемую порцию для ежедневного употребления.

Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Не употреблять после срока годности указанного на упаковке.

Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

Не является лекарственным средством.