ДЕТРИМАКС 2000 ИММУНО (DETRIMAX® 2000 IMMUNO) (569064) - инструкция по применению Диетические добавки
ДЕТРИМАКС 2000 ИММУНО инструкция по применению
Рекомендации по употреблению
диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник биологически активных веществ масла семян черного тмина, витамина D3 и цинка, которые:
• способствуют надлежащему функционированию иммунной системы;
• способствуют защите клеток от вредного воздействия свободных радикалов.
Количество (порция) диетической добавки, рекомендованная для употребления: взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды, запивая водой.
Продолжительность употребления: 4-8 недель. Более длительное потребление согласовывается с врачом.
По рекомендации врача рекомендуемая суточная порция диетической добавки и продолжительность курса потребления могут быть изменены индивидуально.
Предостережения относительно потребления:
– повышенная чувствительность к компонентам диетической добавки, гиперчувствительность к витамину D и проявления интоксикации витамином D;
– выраженные нарушения функции почек, мочекаменная болезнь, повышенное содержание кальция и/или фосфора в крови, активные формы туберкулеза легких, саркоидоз.
Поскольку диетическая добавка содержит масло тмина не рекомендуется употреблять при остром или хроническом панкреатите, холецистите, желчнокаменной и мочекаменной болезнях, женщинам в период беременности и кормления грудью.
Не превышать рекомендуемую порцию для ежедневного употребления.
Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не употреблять после срока годности указанного на упаковке.
Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
хранить в первичной упаковке производителя в сухом месте, защищенном от света, при температуре 5-25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.