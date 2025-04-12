Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов
Ледивиста дуэт (Ladyvista duet)
Цены в
Киев
от
960,30
грн
в 305 аптеках
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Характеристики
Производитель
Erba Vita
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов
Цены в
Киев
от
960,30
грн
в 305 аптеках
Найти в аптеках
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