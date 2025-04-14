Ледивиста дуэт (Ladyvista duet)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1395,79
Экономия при брони: -94,43 грн
1301,36 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1396,84
Экономия при брони: -95,48 грн
1301,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1321,60
Экономия при брони: -113,50 грн
1208,10 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1354,59
Экономия при брони: -53,23 грн
1301,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1377,09
Экономия при брони: -75,73 грн
1301,36 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1381,40
Экономия при брони: -80,04 грн
1301,36 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1397,56
Экономия при брони: -74,21 грн
1323,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1404,21
Экономия при брони: -80,86 грн
1323,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1330,70 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1395,92
Экономия при брони: -94,56 грн
1301,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ЛедиВиста Дуэт таблетки комби-упаковка №60
Erba Vita
1387,55
Экономия при брони: -86,19 грн
1301,36 грн