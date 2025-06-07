Киев
О товаре
Цены
Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста Паста дель Капитано (Toothpaste Pasta del Capitano)
Цены в
Киев
от
124,70
грн
в 36 аптеках
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Характеристики
Производитель
Farmaceutici dottor Ciccarelli
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Цены в
Киев
от
124,70
грн
в 36 аптеках
Найти в аптеках
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