Зубная паста Паста дель Капитано (Toothpaste Pasta del Capitano)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
157,11
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
160,62
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
159,34
Экономия при брони: -8,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
159,81
Экономия при брони: -8,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
162,37
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
159,24
Экономия при брони: -8,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
157,26
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.0 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
162,08
Экономия при брони: -10,84 грн
В городах рядом
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Херсон, просп. 200 лет Херсона, 9
56.0 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
159,71
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
157,35
Экономия при брони: -6,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
157,20
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
159,20
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139
98.4 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
161,77
Экономия при брони: -10,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
99.7 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
156,64
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 299
102.1 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
105.2 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
158,75
Экономия при брони: -7,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
107.9 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
161,15
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
108.3 км
Зубная паста "Pasta del Capitano" Original Recipe/Оригинальный рецепт 75 мл №1
Farmaceutici dottor Ciccarelli
159,78
Экономия при брони: -8,54 грн