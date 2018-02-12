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Волвит intensive care шампунь (Wolvit® intensive care shampoo) (566995) - инструкция по применению Косметические средства

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Волвит intensive care шампунь (Wolvit<sup>&reg;</sup> intensive care shampoo)
Цена в городе Киев
от 218,16 грн
Без рецепта
1 шт от 218,16 грн
В наличии в 571 аптеке
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Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
3.4.1. Шампуни
Регистрационное удостоверение
12.2-18-3/7938 от 08.12.2022

Волвит intensive care шампунь инструкция по применению

Характеристика

Волвит® intensive care помогает активизировать фазу роста волос и остановить их выпадение. Укрепляет волосы от самых корней и до кончиков. Шампунь насыщает кожу головы комплексом полезных питательных веществ и биотином, стимулируя кровообращение и питание волосяного фолликула. Комплекс компонентов сохраняет жировой и водный баланс волос, делая их крепкими и блестящими. Волвит® intensive care бережно очищает и кондиционирует волосы.
Биотин — способствует восстановлению поврежденной структуры волосяного стержня и активизирует функционирование волосяных луковиц, что стимулирует рост здоровых волос. Также компонент предотвращает преждевременное появление седины.
Никотиновая кислота (витамин РР) — благодаря способности расширять кровеносные сосуды помогает насыщать и обогащать всю кожу головы и волосяные луковицы полезными питательными веществами.
Токоферол (витамин Е), L-аргинин, оливковое масло — оказывают увлажняющее действие на кожу головы, придают блеск и силы локонам.
Протеины пшеницы — насыщают кожу головы и волосы белком, что делает их более плотными, гладкими и блестящими, вызывая эффект «протеинового ламинирования».
Экстракты лекарственных растений (календула лекарственная, базилик душистый, тысячелистник обыкновенный, ростки гороха, хмель, хумул люпулюса, цветы ромашки) — оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие на кожу головы, а также активируют клеточную регенерацию.

Рекомендации по использованию

нанести на увлажненные волосы и кожу головы, вспенить, оставить на 2–3 мин, тщательно промыть теплой водой. Подходит для ежедневного использования.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °C.

Волвит intensive care шампунь
Волвит intensive care шампунь 200 мл
от 218,16 грн
В наличии в 571 аптеке
Цены в аптеках
Волвит intensive care шампунь
Волвит intensive care шампунь 200 мл
от 218,16 грн
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