Волвит® intensive care помогает активизировать фазу роста волос и остановить их выпадение. Укрепляет волосы от самых корней и до кончиков. Шампунь насыщает кожу головы комплексом полезных питательных веществ и биотином, стимулируя кровообращение и питание волосяного фолликула. Комплекс компонентов сохраняет жировой и водный баланс волос, делая их крепкими и блестящими. Волвит® intensive care бережно очищает и кондиционирует волосы.

Биотин — способствует восстановлению поврежденной структуры волосяного стержня и активизирует функционирование волосяных луковиц, что стимулирует рост здоровых волос. Также компонент предотвращает преждевременное появление седины.

Никотиновая кислота (витамин РР) — благодаря способности расширять кровеносные сосуды помогает насыщать и обогащать всю кожу головы и волосяные луковицы полезными питательными веществами.

Токоферол (витамин Е), L-аргинин, оливковое масло — оказывают увлажняющее действие на кожу головы, придают блеск и силы локонам.

Протеины пшеницы — насыщают кожу головы и волосы белком, что делает их более плотными, гладкими и блестящими, вызывая эффект «протеинового ламинирования».

Экстракты лекарственных растений (календула лекарственная, базилик душистый, тысячелистник обыкновенный, ростки гороха, хмель, хумул люпулюса, цветы ромашки) — оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие на кожу головы, а также активируют клеточную регенерацию.