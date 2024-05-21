Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовГравинорм (Gravinorm) Гравинорм (Gravinorm) (566450) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 336,98 грн Без рецепта 20 шт от 336,98 грн В наличии в 151 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Бовиос Фарм Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов