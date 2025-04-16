Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
637,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
574,75
Экономия при брони: -36,04 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
600,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
672,02
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
662,02
Экономия при брони: -123,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
584,88
Экономия при брони: -30,28 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
583,48
Экономия при брони: -28,95 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
637,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
675,80
Экономия при брони: -103,33 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
563,08
Экономия при брони: -25,02 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
660,20
Экономия при брони: -89,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
570,67
Экономия при брони: -32,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
561,79
Экономия при брони: -23,73 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
337,10
Экономия при брони: -51,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
672,68
Экономия при брони: -36,88 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
600,00
Экономия при брони: -130,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
637,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
595,57
Экономия при брони: -28,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гравинорм порошок саше №20
Бовиос Фарм
674,24
Экономия при брони: -37,68 грн