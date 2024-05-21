Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияВижн плюс (Vision plus) Вижн плюс (Vision plus) (566214) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 761,20 грн Без рецепта 60 шт от 761,20 грн В наличии в 138 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solgar Vitamin and Herb Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения