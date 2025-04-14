Харьков (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1051,19 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1045,75 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1044,75 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1045,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1044,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1049,77 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1047,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1277,43
Экономия при брони: -85,42 грн
1192,01 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1047,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1259,28
Экономия при брони: -88,26 грн
1171,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1052,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1042,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1249,16
Экономия при брони: -78,14 грн
1171,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1048,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1228,92
Экономия при брони: -57,90 грн
1171,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1232,21
Экономия при брони: -61,19 грн
1171,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1046,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1043,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Вижн Плюс капсулы флакон №60
Solgar Vitamin and Herb
1245,28
Экономия при брони: -74,26 грн
1171,02 грн