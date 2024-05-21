диетическая добавка к основному рациону питания — дополнительный источник аргинина и бетаина, способствует нормализации функционального состояния гепатобилиарной системы, улучшению функции сердечно-сосудистой системы, выведению токсичных веществ из организма и поддержанию нормального кровообращения и процессов микроциркуляции в печени, уменьшению гипоксии печени, устранению проявлений токсикоза беременных, улучшает репродуктивные функции мужчин и женщин во время планирования беременности, нормализует уровень гомоцистеина;

детям от 3-х лет: с целью нормализации функционального состояния гепатобилиарной системы, для предупреждения последствий интоксикации, при ацетонемическом синдроме; для нормализации обмена липидов и ускорения их выведения из печени. Бетаргин обладает детоксикационными свойствами. Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Способ употребления:

взрослым — содержимое 1 стика (10 ml (мл)) развести в 100 ml (мл) питьевой воды комнатной температуры и выпить после еды. Суточное количество: 2-3 стика;

детям от 3-х лет:

– при ацетонемическом синдроме: содержимое 1 стика развести в ½ стакана (100 ml (мл)) питьевой воды комнатной температуры и употреблять внутрь по 1 чайной ложке каждые 10-15 мин, суточное количество: 1-2 стики. Продолжительность применения определяет врач индивидуально;

– для нормализации обмена липидов и ускорения их выведения из печени: содержимое 1 стика развести в ½ стакана (100 ml (мл)) питьевой воды комнатной температуры и употреблять внутрь 1-2 раза в сутки в течение от 1 до 3 мес или по рекомендации врача. Продолжительность применения определяет врач индивидуально. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Перед применением требует консультации с врачом! Предостережение: в период беременности употреблять только по рекомендации врача.