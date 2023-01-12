Риск возникновения побочных реакций можно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода, достаточного для преодоления симптомов заболевания.

Нимесулид нельзя применять одновременно с НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2. Кроме того, пациентам необходимо разъяснить, что следует избегать одновременного применения других анальгетиков.

Если не наблюдается положительный эффект лечения, следует прекратить прием препарата.

Влияние на функцию печени

Были редкие сообщения, что применение нимесулида сопровождалось серьезными печеночными реакциями, включая очень редкие случаи летального исхода. Пациентам, у которых во время лечения препаратом Даймисил возникают симптомы расстройств печени (например анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, усталость, темная окраска мочи), или пациентам, у которых выявлены аномальные результаты обследования функции печени, лечение необходимо прекратить. Таким пациентам не следует снова назначать нимесулид. После краткосрочного применения нимесулида зафиксировано нарушение функции печени, которые в большинстве случаев были обратимыми.

У пациентов, которые применяют нимесулид и у которых наблюдается лихорадка и/или симптомы, похожие на грипп, лечение следует прекратить.

Влияние на желудочно-кишечный тракт

Желудочно-кишечные кровотечения, язвенные поражения и перфорации: для всех НПВП сообщали о желудочно-кишечных кровотечениях, язвенных поражениях и перфорации, которые могут быть летальными, в любой момент в течение лечения, с предупредительными симптомами и без них, в том числе без предварительного анамнеза нарушений желудочно-кишечного тракта.

Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвенного поражения и перфорации возрастает при увеличении дозы НПВП у пациентов с анамнезом пептической язвы, особенно если язва была осложнена кровотечением или перфорацией, и у лиц пожилого возраста. Такие пациенты должны лечиться с применением самой низкой эффективной дозы препарата. Необходимо принимать во внимание одновременное применение протективных средств (например мизопростола или ингибиторов протонной помпы) для таких пациентов, а также для пациентов, которые одновременно лечатся ацетилсалициловой кислотой в низких дозах или другими лекарственными средствами, которые повышают риск поражения желудочно-кишечного тракта.

Пациентам с анамнезом желудочно-кишечной токсичности, особенно пожилого возраста, следует разъяснить, чтобы они сообщали обо всех необычных симптомах со стороны брюшной полости (в частности желудочно-кишечные кровотечения), особенно в начале лечения.

Кровотечения желудочно-кишечного тракта или язвенные поражения/перфорации могут возникнуть в любой момент во время лечения, при наличии предупреждающих симптомов или предыдущих желудочно-кишечных расстройств в анамнезе или без них. Если у пациента диагностируется кровотечение желудочно-кишечного тракта или язвенное повреждение, следует прекратить применение нимесулида. Нимесулид необходимо принимать с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными расстройствами, включая пептические язвы, кровотечения желудочно-кишечного тракта, язвенный колит или болезнь Крона в анамнезе.

Следует проявлять осторожность пациентам, принимающим сопутствующие лекарственные средства, которые могут повышать риск язвенного повреждения или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, в частности варфарин, СИОЗС или антиагреганты, такие как ацетилсалициловая кислота.

Если во время лечения препаратом Даймисил возникнут желудочно-кишечные язвы или кровотечения, лечение следует прекратить.

НПВП следует с осторожностью принимать пациентам с желудочно-кишечным заболеванием в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку их состояние может ухудшиться.

Пациенты пожилого возраста: у пациентов пожилого возраста, принимающих НПВП, побочные реакции возникают чаще, в частности желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными. Поэтому рекомендуется наблюдать за клиническим состоянием таких пациентов.

Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную системы

Следует предупредить и наблюдать за пациентами с анамнезом артериальной гипертензии и/или застойной сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, поскольку при лечении НПВП были сообщения о случаях задержки жидкости и отеков.

Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в течение длительного времени) может сопровождаться незначительным повышением риска артериального тромбообразования (например, инфаркта миокарда или инсульта). Не существует достаточных данных, которые могли бы исключить этот риск при применении нимесулида.

Прием нимесулида следует тщательно взвесить для пациентов с плохо компенсированной артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярным заболеванием. Подобным образом следует оценивать инициирование длительного лечения пациентов с факторами риска из-за сердечно-сосудистых заболеваний (например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).

Поскольку нимесулид может влиять на функции тромбоцитов, следует с осторожностью применять его пациентам с геморрагическим диатезом. Однако препарат Даймисил не является заменой ацетилсалициловой кислоты в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Влияние на функцию почек

Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с нарушениями функции почек и с заболеваниями сердца, поскольку прием нимесулида может привести к ухудшению функции почек. В случае такого ухудшения лечение следует прекратить.

Влияние на кожу

При лечении НПВП очень редко сообщали о серьезных кожных реакциях, которые в некоторых случаях были летальными, включая эксфолиативные дерматиты, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Такие реакции больше всего угрожают пациентам в начале лечения, начало реакции чаще всего проявляется в течение первого месяца лечения. Применение препарата Даймисил следует прекратить при появлении первых признаков кожных высыпаний, поражения слизистых оболочек или любых других симптомов гиперчувствительности.

Кожные реакции

Сообщалось о случаях фиксированной медикаментозной сыпи при применении нимесулида.

Нимесулид не следует повторно назначать пациентам, которые имели в анамнезе фиксированную медикаментозную сыпь, связанную с применением нимесулида (см. раздел "Побочные реакции").

Влияние на фертильность

Применение нимесулида может привести к снижению фертильности у женщин, поэтому не рекомендуется применять препарат в случаях, когда женщина планирует беременность. У женщин, которые не могут забеременеть или у которых существует подозрение на бесплодие, следует рассмотреть возможность прекращения лечения препаратом Даймисил.

Гранулы для оральной суспензии Даймисил содержат сахар, поэтому противопоказаны пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы, мальабсорбцией глюкозы и галактозы или при дефиците сахарозы-изомальтазы.