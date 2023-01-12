Даймисил (Daimisyl) (565484) - инструкция по применению ATC-классификация
Даймисил инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: нимесулид;
1 саше содержит нимесулида в пересчете на 100% сухое вещество — 100 мг;
вспомогательные вещества: сахар измельченный (пудра); крахмал кукурузный; глюкозы раствор, высушенный распылением; полиэтиленгликоля (макрогола) цетостеариловый эфир; кислота лимонная безводная; ароматизатор с запахом апельсина.
Лекарственная форма
Гранулы для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: гранулированный порошок светло-желтого цвета с запахом апельсина.
Фармакотерапевтическая группа
Другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты, нимесулид. Код АТС M01A X17.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нимесулид относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) с анальгезирующими и жаропонижающими свойствами; нимесулид действует как ингибитор фермента циклооксигеназы, которая участвует в синтезе простагландинов.
Фармакокинетика.
Нимесулид хорошо всасывается при пероральном применении. После приема разовой дозы 100 мг нимесулида максимальная концентрация в плазме крови (3–4 мг/л) достигается у взрослых за 2–3 часа. AUC равна 20–35 мг*ч/л. Не было установлено никакой статистически достоверной разницы между этими показателями и аналогичными показателями при применении дозы 100 мг нимесулида 2 раза в сутки в течение 7 дней.
Связывание с белками плазмы крови составляет 97,5%.
Нимесулид в значительной степени метаболизируется в печени различными путями, включая изофермент 2С9 системы цитохрома Р450 (CYP). Поэтому существует вероятность его взаимодействия с одновременно применяемыми препаратами, которые также метаболизируются с помощью CYP2C9. Основным метаболитом является парагидроксипроизводная, которая также имеет фармакологическую активность. Время до появления этого метаболита в крови короткое (около 0,8 ч), однако скорость его образования небольшая и значительно ниже скорости абсорбции нимесулида. Гидроксинимесулид почти полностью конъюгированный и является единственным метаболитом, который может быть обнаружен в плазме крови. Период его полувыведения (T½) составляет 3,2–6 ч.
Нимесулид выводится преимущественно с мочой (около 50% принятой дозы). Лишь 1–3% выводится в неизмененном состоянии. Гидроксинимесулид, основной метаболит, может быть обнаружен только в виде глюкуронида. Примерно 29% принятой дозы после биотрансформации выводится с калом.
Кинетический профиль нимесулида у пациентов пожилого возраста не изменялся при приеме разовой или повторной дозы.
При приеме нимесулида пациентами с почечной недостаточностью легкой или средней степени (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) и здоровыми добровольцами в исследованиях максимальная концентрация нимесулида и его основного метаболита в плазме крови у лиц с нарушениями функции почек не превышала таковую у здоровых добровольцев. Значения AUC и t1/2 beta (период полувыведения, бета-фаза) были на 50% выше, но оставались в пределах кинетических значений, наблюдавшихся при применении нимесулида у здоровых добровольцев.
Повторный прием лекарственного средства не приводил к его накоплению в организме.
Показания
Лечение острой боли, первичной дисменореи.
Нимесулид следует применять только как лекарственное средство второго ряда. Решение о назначении нимесулида должно основываться на общей оценке рисков для конкретного пациента.
Противопоказания
- Гиперчувствительность к нимесулиду или к какому-либо вспомогательному веществу этого препарата;
- проявления гиперчувствительности (например, бронхоспазм, ринит, крапивница, полипы в носу) в анамнезе, в том числе реакции на прием ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- гепатотоксические реакции на прием нимесулида в анамнезе;
- одновременное применение других потенциально гепатотоксических веществ;
- алкоголизм, наркомания;
- желудочно-кишечные кровотечения или перфорации в анамнезе в связи с предыдущей терапией НПВП;
- активная или рецидивирующая пептическая язва/кровотечение (два или более различных эпизодов подтвержденного язвенного поражения или кровотечения) в анамнезе;
- цереброваскулярные кровотечения или другие активные кровотечения или расстройства, связанные с кровоточивостью;
- тяжелые нарушения системы свертывания крови;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- тяжелое нарушение функции почек;
- нарушение функции печени;
- пациенты с лихорадкой и/или с симптомами, похожими на грипп;
- дети в возрасте младше 12 лет;
- третий триместр беременности или период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Фармакодинамические взаимодействия
Другие НПВП: не рекомендуется одновременное применение препарата Даймисил и других НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту, которую принимают в противовоспалительных дозах (≥ 1 г — однократная доза или ≥ 3 г — общая суточная доза).
Кортикостероиды: повышают риск образования желудочно-кишечных язв и кровотечений.
Антикоагулянты: эффект антикоагулянтов, таких как варфарин, может быть увеличен при одновременном применении НПВП.
Пациенты, принимающие варфарин или подобные антикоагулянты, при лечении препаратом Даймисил имеют повышенный риск возникновения кровотечений. Поэтому такие комбинации противопоказаны пациентам с тяжелыми нарушениями процессов коагуляции. Если невозможно избежать комбинации указанных веществ, следует тщательно контролировать показатели свертываемости крови.
Антиагрегантные вещества и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): одновременное применение антиагрегантных веществ или СИОЗС повышает риск язвы или желудочно-кишечного кровотечения.
Диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ) и антагонисты ангиотензина II (ААІІ): НПВП могут уменьшить эффективность диуретиков и антигипертензивных препаратов.
У некоторых пациентов со сниженной функцией почек (например, дегидратированные пациенты или пациенты пожилого возраста с нарушениями функции почек) одновременное применение ингибиторов АПФ и ингибиторов циклооксигеназы может привести к ухудшению функции почек, включая вероятность острой почечной недостаточности, которая обычно является обратимой.
Проявление такого взаимодействия необходимо учитывать для пациентов, которые должны принимать Даймисил одновременно с ингибиторами АПФ или антагонистами ангиотензина II. Если эти лекарственные средства принимать одновременно, следует соблюдать следующие меры, особенно для пациентов пожилого возраста: пациенты должны быть должным образом гидратированы, их почечные функции следует контролировать от начала комбинированного лечения и периодически делать анализы.
Фармакокинетические взаимодействия: влияние нимесулида на фармакокинетику других лекарственных средств
Фуросемид
У здоровых добровольцев нимесулид временно снижает эффект фуросемида на выведение натрия и в меньшей степени — на выведение калия, а также снижает реакцию на прием диуретика.
Одновременное применение нимесулида и фуросемида приводит к уменьшению (примерно на 20%) AUC и кумулятивной экскреции фуросемида без изменений почечного клиренса.
При одновременном применении фуросемида и нимесулида следует проявлять осторожность в отношении пациентов с нарушениями функции почек и сердца.
Литий
Согласно некоторым сообщениям НПВП снижают клиренс лития, что приводит к увеличению уровня лития в плазме крови и к токсическим проявлениям. Если нимесулид необходимо назначать пациентам, которые лечатся литием, уровень лития следует тщательно контролировать.
In vivo изучали также возможные фармакокинетические взаимодействия с глибенкламидом, теофиллином, варфарином, дигоксином, циметидином и антацидными препаратами (комбинация алюминия гидроксида и магния гидроксида). Не было выявлено какого-либо клинически значимого взаимодействия.
Нимесулид ингибирует CYP2C9. Концентрации в плазме крови лекарственных средств, которые метаболизируются этим ферментом, могут увеличиваться при одновременном применении нимесулида.
Нужна осторожность в случае, если нимесулид назначать менее чем за 24 часа до приема или менее чем через 24 часа после приема метотрексата, поскольку возможно повышение уровня последнего в сыворотке крови, таким образом может быть увеличена токсичность этого лекарственного средства.
Из-за влияния на почечные простагландины ингибиторы простагландинсинтетазы, к которым относится нимесулид, могут повышать нефротоксичность циклоспоринов.
Фармакокинетические взаимодействия: влияние других лекарственных средств на эффективность нимесулида
Исследования in vitro показали, что нимесулид вытесняется из мест связывания толбутамидом, салициловой кислотой и вальпроевой кислотой.
Однако, независимо от возможного влияния на уровень в плазме крови, указанные взаимодействия не имеют никакой клинической значимости.
Особенности применения
Риск возникновения побочных реакций можно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода, достаточного для преодоления симптомов заболевания.
Нимесулид нельзя применять одновременно с НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2. Кроме того, пациентам необходимо разъяснить, что следует избегать одновременного применения других анальгетиков.
Если не наблюдается положительный эффект лечения, следует прекратить прием препарата.
Влияние на функцию печени
Были редкие сообщения, что применение нимесулида сопровождалось серьезными печеночными реакциями, включая очень редкие случаи летального исхода. Пациентам, у которых во время лечения препаратом Даймисил возникают симптомы расстройств печени (например анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, усталость, темная окраска мочи), или пациентам, у которых выявлены аномальные результаты обследования функции печени, лечение необходимо прекратить. Таким пациентам не следует снова назначать нимесулид. После краткосрочного применения нимесулида зафиксировано нарушение функции печени, которые в большинстве случаев были обратимыми.
У пациентов, которые применяют нимесулид и у которых наблюдается лихорадка и/или симптомы, похожие на грипп, лечение следует прекратить.
Влияние на желудочно-кишечный тракт
Желудочно-кишечные кровотечения, язвенные поражения и перфорации: для всех НПВП сообщали о желудочно-кишечных кровотечениях, язвенных поражениях и перфорации, которые могут быть летальными, в любой момент в течение лечения, с предупредительными симптомами и без них, в том числе без предварительного анамнеза нарушений желудочно-кишечного тракта.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвенного поражения и перфорации возрастает при увеличении дозы НПВП у пациентов с анамнезом пептической язвы, особенно если язва была осложнена кровотечением или перфорацией, и у лиц пожилого возраста. Такие пациенты должны лечиться с применением самой низкой эффективной дозы препарата. Необходимо принимать во внимание одновременное применение протективных средств (например мизопростола или ингибиторов протонной помпы) для таких пациентов, а также для пациентов, которые одновременно лечатся ацетилсалициловой кислотой в низких дозах или другими лекарственными средствами, которые повышают риск поражения желудочно-кишечного тракта.
Пациентам с анамнезом желудочно-кишечной токсичности, особенно пожилого возраста, следует разъяснить, чтобы они сообщали обо всех необычных симптомах со стороны брюшной полости (в частности желудочно-кишечные кровотечения), особенно в начале лечения.
Кровотечения желудочно-кишечного тракта или язвенные поражения/перфорации могут возникнуть в любой момент во время лечения, при наличии предупреждающих симптомов или предыдущих желудочно-кишечных расстройств в анамнезе или без них. Если у пациента диагностируется кровотечение желудочно-кишечного тракта или язвенное повреждение, следует прекратить применение нимесулида. Нимесулид необходимо принимать с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными расстройствами, включая пептические язвы, кровотечения желудочно-кишечного тракта, язвенный колит или болезнь Крона в анамнезе.
Следует проявлять осторожность пациентам, принимающим сопутствующие лекарственные средства, которые могут повышать риск язвенного повреждения или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, в частности варфарин, СИОЗС или антиагреганты, такие как ацетилсалициловая кислота.
Если во время лечения препаратом Даймисил возникнут желудочно-кишечные язвы или кровотечения, лечение следует прекратить.
НПВП следует с осторожностью принимать пациентам с желудочно-кишечным заболеванием в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку их состояние может ухудшиться.
Пациенты пожилого возраста: у пациентов пожилого возраста, принимающих НПВП, побочные реакции возникают чаще, в частности желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными. Поэтому рекомендуется наблюдать за клиническим состоянием таких пациентов.
Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную системы
Следует предупредить и наблюдать за пациентами с анамнезом артериальной гипертензии и/или застойной сердечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести, поскольку при лечении НПВП были сообщения о случаях задержки жидкости и отеков.
Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и в течение длительного времени) может сопровождаться незначительным повышением риска артериального тромбообразования (например, инфаркта миокарда или инсульта). Не существует достаточных данных, которые могли бы исключить этот риск при применении нимесулида.
Прием нимесулида следует тщательно взвесить для пациентов с плохо компенсированной артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярным заболеванием. Подобным образом следует оценивать инициирование длительного лечения пациентов с факторами риска из-за сердечно-сосудистых заболеваний (например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Поскольку нимесулид может влиять на функции тромбоцитов, следует с осторожностью применять его пациентам с геморрагическим диатезом. Однако препарат Даймисил не является заменой ацетилсалициловой кислоты в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Влияние на функцию почек
Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с нарушениями функции почек и с заболеваниями сердца, поскольку прием нимесулида может привести к ухудшению функции почек. В случае такого ухудшения лечение следует прекратить.
Влияние на кожу
При лечении НПВП очень редко сообщали о серьезных кожных реакциях, которые в некоторых случаях были летальными, включая эксфолиативные дерматиты, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Такие реакции больше всего угрожают пациентам в начале лечения, начало реакции чаще всего проявляется в течение первого месяца лечения. Применение препарата Даймисил следует прекратить при появлении первых признаков кожных высыпаний, поражения слизистых оболочек или любых других симптомов гиперчувствительности.
Кожные реакции
Сообщалось о случаях фиксированной медикаментозной сыпи при применении нимесулида.
Нимесулид не следует повторно назначать пациентам, которые имели в анамнезе фиксированную медикаментозную сыпь, связанную с применением нимесулида (см. раздел "Побочные реакции").
Влияние на фертильность
Применение нимесулида может привести к снижению фертильности у женщин, поэтому не рекомендуется применять препарат в случаях, когда женщина планирует беременность. У женщин, которые не могут забеременеть или у которых существует подозрение на бесплодие, следует рассмотреть возможность прекращения лечения препаратом Даймисил.
Гранулы для оральной суспензии Даймисил содержат сахар, поэтому противопоказаны пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы, мальабсорбцией глюкозы и галактозы или при дефиците сахарозы-изомальтазы.
Способ применения и дозы
Для того, чтобы минимизировать возможные нежелательные побочные эффекты, необходимо применять минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего времени.
Лекарственное средство рекомендуется принимать после употребления пищи.
Содержимое саше высыпать в стакан, растворить водой и выпить.
Максимальная продолжительность курса лечения нимесулидом составляет 15 дней.
Взрослые: 1 саше 100 мг 2 раза в сутки.
Пациенты пожилого возраста: коррекция дозы не требуется.
Дети в возрасте старше 12 лет: коррекция дозы не требуется.
Дети в возрасте младшео 12 лет: нимесулид детям в возрасте младше 12 лет противопоказан.
Нарушение функции почек
Учитывая фармакокинетику, для пациентов с нарушениями функции почек легкой или средней степени (клиренс креатинина 30–80 мл/мин) корректировка дозы не требуется, однако в случае тяжелого нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) лекарственное средство Даймисил противопоказан.
Нарушение функции печени
Для пациентов с нарушениями функции печени лекарственное средство Даймисил противопоказан.
Дети
Применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что прием некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и при длительном применении) может сопровождаться умеренным повышением риска артериальных тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта).
При лечении НПВП были также сообщения об отеках, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Очень редко были сообщения о кожных буллезных реакциях, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Чаще всего наблюдаются побочные желудочно-кишечные реакции. Могут возникать пептические язвы, перфорации или желудочно-кишечные кровотечения, иногда летальные, особенно у людей пожилого возраста. После лечения наблюдались также тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсия, боль в животе, стул черного цвета, кровавая рвота, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона. Реже наблюдался гастрит.
Ниже приведен перечень побочных реакций по результатам проведенных контролируемых клинических исследований и постмаркетингового наблюдения. Частота возникновения побочных эффектов определяется следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100); редко (≥ 1/10000, <1/1000); очень редко (<1/10000), включая единичные случаи; неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным).
Со стороны органов зрения: редко — нечеткость зрения*; очень редко — нарушение зрения.
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: очень редко — вертиго.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — одышка*; очень редко — астма, бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто — диарея*, тошнота*, рвота*; нечасто — запор*, метеоризм*, кровотечения в пищеварительном тракте, язва и перфорация двенадцатиперстной кишки или желудка; очень редко — гастрит*, боль в животе, диспепсия, стоматит, стул черного цвета.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: часто — увеличение уровня ферментов печени*; очень редко — гепатит, мгновенный (фульминантный) гепатит (в том числе с летальным исходом), желтуха, холестаз.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — дизурия*, гематурия*; очень редко — задержка мочеиспускания*, почечная недостаточность, олигурия, интерстициальный нефрит.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: редко — гиперкалиемия*.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение*; очень редко — головная боль, сонливость, энцефалопатия (синдром Рея).
Со стороны психики: редко — ощущение тревоги*, нервозность*, ужасные сновидения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — тахикардия*; нечасто — артериальная гипертензия*; редко — кровотечения*, колебания артериального давления*, приливы*.
Со стороны крови: редко — анемия*, эозинофилия*; очень редко — тромбоцитопения, панцитопения, пурпура.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности*; очень редко — анафилаксия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — зуд*, кожная сыпь*, повышенная потливость*; редко — эритема*, дерматит*; очень редко — крапивница, ангионевротический отек, отек лица, полиформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз; неизвестно — фиксированная медикаментозная сыпь (см. раздел "Особенности применения").
Общие расстройства: нечасто — отеки*; редко — недомогание*, астения*; очень редко — гипотермия.
* Частота возникновения основывается на клинических исследованиях.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить мониторинг соотношения польза/риск при применении этого лекарственного средства. Медицинским и фармацевтическим работникам, а также пациентам или их законным представителям следует сообщать обо всех случаях подозреваемых побочных реакций и отсутствия эффективности лекарственного средства через Автоматизированную информационную систему по фармаконадзору по ссылке: https://aisf.dec.gov.ua/.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 г в саше. По 10 саше в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АО "Фармак".