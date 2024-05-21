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Аллева (Alleva) (565480) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аллева (Alleva)
Цена в городе Киев
от 246,60 грн
Без рецепта
1 шт от 246,60 грн
В наличии в 26 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
150 мл
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия