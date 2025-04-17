Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
В городах рядом
Аптека
Открыто
Закроется через 51 мин
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
349,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
373,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
125.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
373,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
467,90
Экономия при брони: -121,03 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
127.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
467,90
Экономия при брони: -121,03 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
128.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
501,40
Экономия при брони: -129,72 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
423,57
Экономия при брони: -12,71 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Головатого, 30
128.5 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
396,12
Экономия при брони: -11,88 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
128.8 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
354,60
Экономия при брони: -93,94 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 51 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
128.9 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
426,04
Экономия при брони: -12,78 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
349,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Біла ромашка
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
130.1 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
432,19
Экономия при брони: -12,97 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 47
130.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
334,63
Экономия при брони: -10,04 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
130.2 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
373,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Аллева сироп флакон 150 мл №1
Farmamag Ambalaj Sanayi ve Ticaret
373,00
Экономия при брони: -39,00 грн