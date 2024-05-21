Ацетилин (Acetylin®) (565016) - инструкция по применению Диетические добавки
Ацетилин инструкция по применению
Характеристика
Ацетилин — добавка диетическая к рациону питания, являющаяся дополнительным источником L-аргинина, бетаина, L-орнитина L-аспартата. Способствует выведению токсических веществ из организма, нормальному метаболизму гомоцистеина, улучшению состояния клеток печени, уменьшению количества липидных отложений в гепатоцитах, улучшению обменных процессов, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы; обладает гепатопротекторными и дезинтоксикационными свойствами. Способствует нормализации функционального состояния пищеварительной системы и предупреждает последствия интоксикации при ацетонемическом синдроме у детей от 3 лет.
Аргинин — полунезаменимая аминокислота, обладающая следующими эффектами:
• улучшает микроциркуляцию и трофику в печени;
• предотвращает вредное влияние свободных радикалов;
• стабилизирует гемодинамику и способствует насыщению тканей и органов кислородом;
• регулирует работу гепатоцитов и увеличивает их регенерацию;
• уменьшает выраженность воспалительного процесса;
• обладает антиоксидантными свойствами.
Усиливает эффекты L-орнитина L-аспартата при одновременном применении.
Бетаин является липотропным веществом, участвует в синтезе фосфолипидов и обладает следующими свойствами:
• способствует восстановлению клеточных мембран гепатоцитов;
• улучшает выведение окисленных жирных кислот и транспорт триглицеридов;
• предотвращает накопление жира в печени;
• обладает противовоспалительными и антифибротическими свойствами.
Бетаин способствует нормальному метаболизму гомоцистеина.
L-орнитин обладает эффектами, реализуемыми с помощью двух ключевых методов детоксикации аммиака: синтеза мочевины и синтеза глутамина.
Ускоряет выведение аммиака из организма за счет увеличения синтеза мочевины в печени, а также способствует ускоренному выведению аммиака из тканей вне печени.
Рекомендации по употреблению
Взрослым Для улучшения состояния клеток печени, выведения токсичных веществ из организма: принимать по 40-60 мл/сут. Необходимо отмерить 20 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды и выпить после еды. Детям от 3 лет При ацетонемическом синдроме: употреблять по 20-40 мл/сут. Необходимо отмерить 20 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды. Употреблять по 1 чайной ложке каждые 10-15 мин. Продолжительность потребления: согласовывается с лечащим врачом. Для нормализации обмена липидов и ускорения их выведения из печени: принимать по 10-20 мл/сут. Необходимо отмерить 10 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды, употреблять внутрь. Продолжительность потребления: согласовывается с лечащим врачом. Не превышать рекомендуемое суточное количество. Перед применением требуется консультация с врачом. Рекомендованная ежедневная порция содержит
|Ингредиент
|10 мл
|20 мл
|40 мл
|60 мл
|L-аргинін
Бетаин
L-орнитин L-аспартат
|427,0 мг (mg)
500,0 мг (mg)
120,0 мг (mg)
|854,0 мг (mg)
1000,0 мг (mg)
240,0 мг (mg)
|1708,0 мг (mg)
2000,0 мг (mg)
480,0 мг (mg)
|2562,0 мг (mg)
3000,0 мг (mg)
720,0 мг (mg)
Предостережение: ежедневное употребление более 4 г (g) бетаина может существенно повысить уровень холестерина в крови. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний. Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не является лекарственным средством.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в диетическую добавку, беременным женщинам и женщинам в период кормления грудью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 15–25 °C в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.