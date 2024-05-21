

Взрослым Для улучшения состояния клеток печени, выведения токсичных веществ из организма: принимать по 40-60 мл/сут. Необходимо отмерить 20 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды и выпить после еды. Детям от 3 лет При ацетонемическом синдроме: употреблять по 20-40 мл/сут. Необходимо отмерить 20 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды. Употреблять по 1 чайной ложке каждые 10-15 мин. Продолжительность потребления: согласовывается с лечащим врачом. Для нормализации обмена липидов и ускорения их выведения из печени: принимать по 10-20 мл/сут. Необходимо отмерить 10 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды, употреблять внутрь. Продолжительность потребления: согласовывается с лечащим врачом. Не превышать рекомендуемое суточное количество. Перед применением требуется консультация с врачом. Рекомендованная ежедневная порция содержит



Ингредиент 10 мл 20 мл 40 мл 60 мл L-аргинін

Бетаин

L-орнитин L-аспартат 427,0 мг (mg)

500,0 мг (mg)

120,0 мг (mg) 854,0 мг (mg)

1000,0 мг (mg)

240,0 мг (mg) 1708,0 мг (mg)

2000,0 мг (mg)

480,0 мг (mg) 2562,0 мг (mg)

3000,0 мг (mg)

720,0 мг (mg)

Предостережение: ежедневное употребление более 4 г (g) бетаина может существенно повысить уровень холестерина в крови. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний. Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не является лекарственным средством.