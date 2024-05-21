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Ацетилин (Acetylin®) (565016) - инструкция по применению Диетические добавки

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Ацетилин (Acetylin<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 92,11 грн
Без рецепта
1 шт от 92,11 грн
В наличии в 369 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор
Объем
100 мл
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия

Ацетилин инструкция по применению

Характеристика

Ацетилин — добавка диетическая к рациону питания, являющаяся дополнительным источником L-аргинина, бетаина, L-орнитина L-аспартата. Способствует выведению токсических веществ из организма, нормальному метаболизму гомоцистеина, улучшению состояния клеток печени, уменьшению количества липидных отложений в гепатоцитах, улучшению обменных процессов, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы; обладает гепатопротекторными и дезинтоксикационными свойствами. Способствует нормализации функционального состояния пищеварительной системы и предупреждает последствия интоксикации при ацетонемическом синдроме у детей от 3 лет.
Аргинин — полунезаменимая аминокислота, обладающая следующими эффектами:
• улучшает микроциркуляцию и трофику в печени;
• предотвращает вредное влияние свободных радикалов;
• стабилизирует гемодинамику и способствует насыщению тканей и органов кислородом;
• регулирует работу гепатоцитов и увеличивает их регенерацию;
• уменьшает выраженность воспалительного процесса;
• обладает антиоксидантными свойствами.
Усиливает эффекты L-орнитина L-аспартата при одновременном применении.
Бетаин является липотропным веществом, участвует в синтезе фосфолипидов и обладает следующими свойствами:
• способствует восстановлению клеточных мембран гепатоцитов;
• улучшает выведение окисленных жирных кислот и транспорт триглицеридов;
• предотвращает накопление жира в печени;
• обладает противовоспалительными и антифибротическими свойствами.
Бетаин способствует нормальному метаболизму гомоцистеина.
L-орнитин обладает эффектами, реализуемыми с помощью двух ключевых методов детоксикации аммиака: синтеза мочевины и синтеза глутамина.
Ускоряет выведение аммиака из организма за счет увеличения синтеза мочевины в печени, а также способствует ускоренному выведению аммиака из тканей вне печени.

Рекомендации по употреблению


Взрослым Для улучшения состояния клеток печени, выведения токсичных веществ из организма: принимать по 40-60 мл/сут. Необходимо отмерить 20 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды и выпить после еды. Детям от 3 лет При ацетонемическом синдроме: употреблять по 20-40 мл/сут. Необходимо отмерить 20 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды. Употреблять по 1 чайной ложке каждые 10-15 мин. Продолжительность потребления: согласовывается с лечащим врачом. Для нормализации обмена липидов и ускорения их выведения из печени: принимать по 10-20 мл/сут. Необходимо отмерить 10 мл раствора с помощью пластикового стаканчика и развести в 100 мл воды, употреблять внутрь. Продолжительность потребления: согласовывается с лечащим врачом. Не превышать рекомендуемое суточное количество. Перед применением требуется консультация с врачом. Рекомендованная ежедневная порция содержит

Ингредиент10 мл20 мл40 мл60 мл
L-аргинін
Бетаин
L-орнитин L-аспартат 		427,0 мг (mg)
500,0 мг (mg)
120,0 мг (mg)		854,0 мг (mg)
1000,0 мг (mg)
240,0 мг (mg)		1708,0 мг (mg)
2000,0 мг (mg)
480,0 мг (mg)		2562,0 мг (mg)
3000,0 мг (mg)
720,0 мг (mg)

Предостережение: ежедневное употребление более 4 г (g) бетаина может существенно повысить уровень холестерина в крови. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний. Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Не является лекарственным средством.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в диетическую добавку, беременным женщинам и женщинам в период кормления грудью.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре 15–25 °C в сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Ацетилин
Ацетилин раствор флакон пластиковый 100 мл, №1
от 92,11 грн
В наличии в 369 аптеках
Цены в аптеках
Ацетилин
Ацетилин раствор флакон пластиковый 100 мл, №1
от 92,11 грн
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