Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы

Дуоцист (Duocyst)

ДуоЦист капс. №10 + саше №10 №1
Цены в Киев
от 601,00 грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
IDI Farmaceutici S.r.l.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Диетические добавки