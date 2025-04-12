Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы
Дуоцист (Duocyst)
Цены в
Киев
от
601,00
грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
IDI Farmaceutici S.r.l.
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Диетические добавки
10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы
Цены в
Киев
от
601,00
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
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