Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
895,15
Экономия при брони: -48,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 47 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Экономия при брони: -0,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Витрука, 13
131.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 3
166.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
171.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
706,95
Экономия при брони: -0,05 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
197.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
197.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
198.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
706,95
Экономия при брони: -13,15 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
198.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
198.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
706,95
Экономия при брони: -13,15 грн
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 23
201.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
201.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
706,95
Экономия при брони: -13,15 грн
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 51
201.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Винница, ул. Зодчих, 9
202.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 107
202.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Винница, ул. Пирогова, 111
202.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
706,95
Экономия при брони: -13,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Винница, ул. 600-летия, 52
203.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
706,95
Экономия при брони: -13,15 грн
Подорожник
Винница, ул. Келецкая, 66
203.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
706,95
Экономия при брони: -13,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Винница, просп. Юности, 51
203.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.