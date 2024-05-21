Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейАвен сикальфат+ крем (Avene CicalfateI+ Cream) Авен сикальфат+ крем (Avene CicalfateI+ Cream) (564280) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 288,00 грн Без рецепта 1 шт от 288,00 грн В наличии в 62 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Pierre Fabre Medicament Объем 40 мл Косметические средства 1.5. Средства по уходу за проблемной кожей