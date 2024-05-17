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Авен сикальфат+ крем 40 мл для чувствительной и раздраженной кожи - Одесса (889685) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
352,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
360,36 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
335,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
350,71 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
360,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5
Всего: упаковка (1)
335,39 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
348,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (2)
335,40
Экономия: -10,06 грн
325,34 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
360,40
Экономия: -10,81 грн
349,59 грн