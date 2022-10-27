Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик Бенефит (Benefit bar) Батончик Бенефит (Benefit bar) (564171) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 14,00 грн Без рецепта 1 шт от 14,00 грн 1 шт от 14,00 грн В наличии в 120 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 25 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия Регистрационное удостоверение 0826 от 27.10.2022