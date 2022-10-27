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Батончик Бенефит (Benefit bar) (564171) - инструкция по применению Диетические добавки

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Батончик Бенефит (Benefit bar)
Цена в городе Киев
от 14,00 грн
Без рецепта
1 шт от 14,00 грн 1 шт от 14,00 грн
В наличии в 120 аптеках
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Производитель
Вес
25 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия
Регистрационное удостоверение
0826 от 27.10.2022