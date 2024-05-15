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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик-мюсли с ягодами черники глазурованный тм "BENEFIT"Цены в аптеках

Батончик-мюсли с ягодами черники глазурованный тм "BENEFIT" 25 г тм Baum Pharm, №1 - Днепр (Днепропетровск) (885496) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (106)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (20)
14,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (8)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (6)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (30)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (13)
14,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (15)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (8)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (9)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (9)
14,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (14)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Героев Крут, 12
Всего: упаковка (7)
14,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (2)
14,00 грн