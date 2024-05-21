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Батончик Др. Смак (Bar Dr.Smak) (564169) - инструкция по применению Диетические добавки

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Батончик Др. Смак (Bar Dr.Smak)
Цена в городе Киев
от 22,00 грн
Без рецепта
1 шт от 22,00 грн
В наличии в 164 аптеках
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Производитель
Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия