Киев
Батончик Др. Смак (Bar Dr.Smak)

Батончик Др. Смак (Bar Dr.Smak)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 189 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,34 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
23,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
23,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,39 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,31 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
23,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,46 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
23,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,43 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,47 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
23,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Батончик витаминизированный "Dr.Smak" в белой глазури 40 г №1
Витапак
22,38 грн
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