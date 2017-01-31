Амоксиклав® Квиктаб (Amoksiklav® Quicktab) (563784) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксиклав Квиктаб инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг
Механизм действия. Амоксициллин представляет собой полусинтетический пенициллин (бета-лактамный антибиотик), который ингибирует один или несколько ферментов (которые часто называют пенициллин-связывающими белками) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, являющегося неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.
Амоксициллин чувствителен к расщеплению бета-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в качестве монотерапии не включает организмы, продуцирующие эти ферменты.
Клавулановая кислота является бета-лактамом, структурно родственным пенициллинам. Она деактивирует некоторые ферменты бета-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в виде монотерапии не оказывает клинически полезного антибактериального эффекта.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Время, превышающее минимальную ингибирующую концентрацию (Т>МИК), считается основным фактором, определяющим эффективность амоксициллина.
Механизмы резистентности. Существуют два механизма резистентности к амоксициллину/кислоте клавулановой:
– инактивация бактериальными бета-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая классы B, C и D;
– превращение пенициллин-связывающих белков, что снижает аффинность антибактериального препарата к мишени.
Непроницаемость бактерий или механизм эффлюксного насоса могут вызвать резистентность бактерий или способствовать ее возникновению, в частности у грамотрицательных бактерий.
Предельные значения МИК для амоксициллина/кислоты клавулановой, установленные Европейским комитетом по испытанию антимикробной чувствительности (EUCAST):
|Микроорганизмы
|Граничные значения чувствительности (мкг/мл)
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Резистентные
|Haemophilus influenzae1
|≤1
|-
|> 1
|Moraxella catarrhalis1
|≤1
|-
|> 1
|Staphylococcus aureus2
|≤2
|-
|>2
|Коагулазонегативные стафилококки2
|≤ 0,25
|-
|> 0,25
|Enterococcus1
|≤4
|8
|>8
|Streptococcus A, B, C, G5
|≤0,25
|-
|>0,25
|Streptococcus pneumoniae3
|≤0,5
|1–2
|>2
|Энтеробактерии1, 4
|-
|-
|>8
|Грамотрицательные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Грамположительные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Граничные значения, не относящиеся к отдельным видам1
|≤2
|4–8
|>8
1Сообщены значения для концентраций амоксициллина. В целях испытания чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.
2Сообщены значения для концентраций оксациллина.
3Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из граничных значений для ампициллина.
4Предельное значение резистентности R>8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены как резистентные.
5Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для бензилпенициллина.
Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно иметь местную информацию по чувствительности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости требуется экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.
|Обычно чувствительные виды
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чувствительный к метициллину)£, coagulase-negative Staphylococci (чувствительный к метициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие бета-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.
Грамотрицательные аэробы: Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida.
Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp.
|Виды, у которых приобретение резистентности может быть проблемой
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium$.
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
|Природно резистентные микроорганизмы
|Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.
Другие микроорганизмы:
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
$Естественная умеренная чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.
£Все стафилококки, резистентные к метициллину, резистентны к амоксициллину/кислоте клавулановой.
1При инфекции Streptococcus pneumoniae, резистентным к пенициллину, не следует применять эту лекарственную форму амоксициллина/кислоты клавулановой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
2Штаммы с пониженной чувствительностью зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.
Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг
Амоксиклав Квиктаб — комбинация амоксициллина, антибиотика пенициллинового ряда с широким спектром антибактериальной активности, и кислоты клавулановой, необратимого ингибитора бета-лактамаз, образующей неактивный комплекс с энзимами и защищающей амоксициллин от разрушения. Клавуланат калия проявляет слабую антибактериальную активность и не влияет на механизм действия амоксициллина.
Поскольку кислота клавулановая подавляет бета-лактамазы, обычно инактивирующие амоксициллин, такая комбинация эффективна в отношении многих микроорганизмов, продуцирующих бета-лактамазы, устойчивых к амоксициллину.
Комбинация активна как in vitro, так и в случае клинических инфекций в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые не продуцируют и продуцируют пенициллиназу:
– грамположительные аэробы: чувствительные к пенициллину штаммы Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, чувствительные к метициллину штаммы Staphylococcus aureus, Listeria spp, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Corynebacterium spp.;
– грамположительные анаэробы: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium perfringens, Actinomyces israelli;
– грамотрицательные аэробы: Haemophillus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Salmonella;
– грамотрицательные анаэробы: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp.
К препарату резистентны Pseudomonas aeruginosa, устойчивые к метициллину штаммы Staphylococcus aureus, Legionella spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp.
Фармакокинетика. Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые 500 мг + 125 мг
Абсорбция. Амоксициллин и клавулановая кислота полностью диссоциируют в водном р-ре при физиологическом уровне рН. Оба компонента быстро и хорошо абсорбируются при пероральном применении. Биодоступность амоксициллина и клавулановой кислоты составляет около 70% при пероральном применении. Профили обоих компонентов в плазме крови идентичны, а время достижения Сmax в плазме крови для каждого компонента составляет около 1 ч.
Концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке крови, достигаемые при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты, идентичны тем, что достигаются при пероральном применении эквивалентных доз амоксициллина или клавулановой кислоты в отдельности.
Распределение. Около 25% от общего объема клавулановой кислоты в плазме крови и 18% от общего объема амоксициллина в плазме крови связываются с белками. Объем распределения составляет около 0,3–0,4 л/кг для амоксициллина и около 0,2 л/кг для клавулановой кислоты.
После в/в введения амоксициллин и клавулановая кислота обнаружены в желчном пузыре, ткани брюшины, коже, жировой ткани, мышечной ткани, синовиальной и перитонеальной жидкости, желчи и гнойном содержимом. Амоксициллин не распределяется в достаточной степени в СМЖ.
Исследования на животных не выявили каких-либо доказательств значительной задержки веществ, производных какого-либо компонента препарата, в тканях организма. Амоксициллин, как и большинство пенициллинов, может быть обнаружен в грудном молоке. Незначительное количество клавулановой кислоты также может быть обнаружено в грудном молоке (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Известно, что как амоксициллин, так и клавулановая кислота проникают через плацентарный барьер (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Биотрансформация. Амоксициллин частично выводится с мочой в виде неактивной пенициллиновой кислоты в количестве, эквивалентном 10–25% начальной дозы. Клавулановая кислота в значительной степени метаболизируется в организме человека и выводится с мочой и калом и в виде двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе.
Выведение. Основным путем выделения амоксициллина являются почки, тогда как клавулановая кислота выделяется как почками, так и благодаря действию внепочечных механизмов.
У здоровых добровольцев средний Т½ амоксициллина/клавулановой кислоты составляет около 1 ч, а средний общий клиренс — около 25 л/ч. Различные исследования показали, что выведение с мочой составляет 50–85% для амоксициллина и 27–60% для клавулановой кислоты в течение 24-часового периода. В случае клавулановой кислоты наибольшее количество вещества выводится в течение первых 2 ч после приема.
Одновременное применение пробенецида замедляет выведение амоксициллина, но не задерживает почечной экскреции клавулановой кислоты (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Возраст. Т½ амоксициллина идентичен для детей в возрасте от 3 мес до 2 лет, детей старшего возраста и взрослых. Для детей (в том числе недоношенных младенцев) первой недели жизни частота приема не должна превышать 2 раза в сутки из-за незрелости почечного пути выведения. Поскольку пациенты пожилого возраста более склонны к снижению функции почек, следует выбирать дозу с осторожностью, рекомендуется также контроль функции почек.
Нарушение функции почек. Общий сывороточный клиренс амоксициллина/клавулановой кислоты пропорционально уменьшается с понижением почечной функции. Снижение клиренса препарата более выражено для амоксициллина, чем для клавулановой кислоты, поскольку большая часть амоксициллина выделяется почками. При почечной недостаточности дозировка должна предотвращать чрезмерную кумуляцию амоксициллина, в то же время сохраняя достаточный уровень клавулановой кислоты (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью рекомендуется осторожное применение препарата и регулярный контроль функции печени.
Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг
Основные фармакокинетические свойства амоксициллина и клавулановой кислоты подобны. Оба компонента хорошо абсорбируются после перорального применения; еда не влияет на степень абсорбции. Cmax в сыворотке крови достигается через 1–2 ч после приема препарата. Оба компонента характеризуются высоким объемом распределения в жидкостях и тканях организма (легкие, экссудат среднего уха, секрет верхнечелюстных синусов, секрет носовых пазух, плевральная и перитонеальная жидкость, предстательная железа, миндалины, мокрота, бронхиальный секрет, печень, желчь. яичники, синовиальная жидкость). Амоксициллин и клавулановая кислота не проникают через ГЭБ при отсутствии воспаления мозговых оболочек.
Оба компонента проникают через плацентарный барьер и содержатся в небольшом количестве в грудном молоке.
Амоксициллин и клавулановая кислота характеризуются низким связыванием с белками плазмы крови.
Оба компонента выделяются почками; амоксициллин метаболизируется на 10–20%, а клавулановая кислота — почти на 50%. Небольшое количество может выводиться через кишечник и лёгкие. Т½ амоксициллина и клавулановой кислоты составляет 1–1,5 ч, возрастая соответственно до 7,5 и 4,5 ч у больных с тяжелыми нарушениями функции почек. Оба вещества хорошо выводятся при гемодиализе, однако в незначительной степени — при перитонеальном диализе.
Показания Амоксиклав Квиктаб
лечение бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:
– острый бактериальный синусит (подтвержденный);
– острый средний отит;
– подтвержденное обострение хронического бронхита;
– негоспитальная пневмония;
– цистит;
– пиелонефрит;
– инфекции кожи и мягких тканей, в том числе целлюлит, укусы животных, тяжелые дентоальвеолярные абсцессы с распространенным целлюлитом;
– инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит.
Применение Амоксиклав Квиктаб
препарат следует применять согласно официальным рекомендациям по антибиотикотерапии и данным местной чувствительности к антибиотику. Чувствительность к амоксициллину/клавуланату отличается в разных регионах и может изменяться с течением времени. При необходимости следует обратиться к данным о местной чувствительности и при необходимости провести микробиологическое определение и тест на чувствительность.
Диапазон предлагаемых доз зависит от ожидаемых патогенов и их чувствительности к антибактериальным препаратам, тяжести заболевания и локализации инфекции, возраста, массы тела и функции почек больного.
Для оптимальной абсорбции и уменьшения возможных побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта следует принимать препарат в начале приема пищи. Таблетку необходимо растворить в ½ стакана воды (не менее 100 мл), тщательно перемешать перед приемом или разжевать перед проглатыванием.
Продолжительность лечения определяется индивидуально и не должна превышать 14 дней без оценки состояния больного. Продолжительность лечения следует определять по клиническому ответу пациента на лечение. Некоторые инфекции (например остеомиелит) требуют более длительного лечения.
Если для лечения необходимо назначать более высокие дозы амоксициллина, следует применять лекарственные формы с другим соотношением амоксициллина/кислоты клавулановой во избежание назначения избыточно высоких доз клавулановой кислоты.
Лечение можно начать с парентерального введения, затем продолжить пероральное применение.
Амоксиклав Квиктаб, диспергируемые таблетки 500 мг + 125 мг
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг: 1 таблетка 3 раза в сутки (суточная доза составляет 1500 мг амоксициллина/375 мг клавулановой кислоты).
Дети в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг: доза от 20 мг/5 мг/кг массы тела в сутки до 60 мг/15 мг/кг массы тела в сутки, разделенная на 3 приема.
Максимальная суточная доза составляет 2400 мг амоксициллина/600 мг клавулановой кислоты (4 таблетки). Поскольку таблетку нельзя делить, детям, масса тела которых меньше 25 кг, эту лекарственную форму не следует назначать.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы пациентам пожилого возраста не требуется. При необходимости дозу корректировать в зависимости от функции почек.
Дозировка при нарушении функции почек. Дозировка базируется на расчете максимального уровня амоксициллина. Нет необходимости изменять дозу пациенту при клиренсе креатинина >30 мл/мин.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг.
|Клиренс креатинина 10–30 мл/мин
|1 таблетка 500 мг/125 мг 2 раза в сутки
|Клиренс креатинина <10 мл/мин
|1 таблетка 500 мг/125 мг 1 раз в сутки
|Гемодиализ
|1 таблетка 500 мг/125 мг каждые 24 ч + 1 таблетка 500 мг/125 мг во время диализа (так как концентрация амоксициллина и клавулановой кислоты в плазме крови снижается)
Дети в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг. Поскольку таблетку нельзя делить, детям в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг с клиренсом креатинина <30 мл/мин или детям, находящимся на гемодиализе, эту форму препарата не назначать.
Дозировка при нарушении функции печени. Применять осторожно, необходимо регулярно контролировать функцию печени.
Дети. Эту лекарственную форму применять у детей в возрасте старше 6 лет с массой тела не менее 25 кг.
Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг: 1 таблетка 875 мг/125 мг 2 раза в сутки (суточная доза составляет 1750 мг амоксициллина/250 мг клавулановой кислоты).
Дети с массой тела <40 кг: доза от 25 мг/3,6 мг/кг массы тела в сутки до 45 мг/6,4 мг/кг массы тела в сутки, разделенная на 2 приема.
Максимальная суточная доза составляет 1000–2800 мг амоксициллина/143–400 мг клавулановой кислоты.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы не требуется. При необходимости дозу корректировать в зависимости от функции почек.
Нарушение функции почек. Амоксиклав Квиктаб 875 мг/125 мг назначается только для лечения больных с клиренсом креатинина >30 мл/мин. При почечной недостаточности с клиренсом креатинина <30 мл/мин Амоксиклав Квиктаб 875 мг/125 мг не применять.
Нарушение функции печени. Применять осторожно; необходимо контролировать функцию печени через регулярные промежутки времени. Данных для рекомендаций по дозировке недостаточно.
Дети. Препарат в этой дозировке не рекомендуется для лечения детей младше 12 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к амоксициллину, кислоте клавулановой или другим компонентам препарата; аллергические реакции в анамнезе на любой антибиотик пенициллинового ряда; инфекционный мононуклеоз и лимфолейкоз.
Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в том числе анафилаксии), связанных с применением других бета-лактамных агентов (в том числе цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов).
Наличие в анамнезе желтухи или дисфункции печени, связанных с применением амоксициллина/клавуланата.
Побочные эффекты
побочные реакции при применении Амоксиклава Квиктаб, как правило, слабо выражены и быстро проходят. Чаще возникают расстройства со стороны пищеварительного тракта (диарея, тошнота). Эти реакции можно предотвратить, если принимать препарат с пищей.
Общепринятая классификация побочных реакций по частоте: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз половых органов (выделения и зуд влагалища), кандидоз кожи и слизистых оболочек; частота неизвестна — развитие суперинфекции, чрезмерное размножение микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Со стороны системы крови: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; очень редко — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия; эозинофилия, панцитопения, миелосупрессия; увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; судороги (преимущественно у пациентов с нарушенной функцией почек или при применении высоких доз препарата); очень редко — обратимая гиперактивность; частота неизвестна — асептический менингит.
Психические расстройства: очень редко — гиперактивность, тревожное состояние, бессонница, спутанность сознания, ажитация, агрессивное поведение.
Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — диарея; часто — тошнота (чаще ассоциируется с высокими дозами препарата), рвота, боль в животе, анальный зуд; нечасто — диспепсия, нарушение пищеварения, метеоризм, глоссит, стоматит, ассоциирующийся с приемом антибиотиков, антибиотикоассоциированный колит (включая геморрагический и псевдомембранозный колит). Есть отдельные сообщения об изменении цвета поверхности зубов, однако эти сообщения касаются применения препарата в форме суспензии. Следует соблюдать гигиену полости рта для предупреждения этих явлений; очень редко — окраска языка в черный цвет, «черный волосатый язык».
Гепатобилиарные расстройства: нечасто — умеренное повышение уровня АсАТ и/или АлАТ отмечается у больных, получающих лечение антибиотиками группы бета-лактамов; очень редко — гепатит и холестатическая желтуха. Эти явления возникают при применении других пенициллинов и цефалоспоринов. Нарушения со стороны печени отмечаются преимущественно у мужчин и больных пожилого возраста и связаны с длительным применением препарата (более 14 сут). У детей такие явления возникали очень редко.
Эти явления могут быть тяжелыми, но обычно носят обратимый характер. Они развиваются во время или сразу после лечения, хотя иногда появляются только через несколько недель после прекращения приема препарата. Чрезвычайно редко отмечают летальные случаи у пациентов с тяжелым основным заболеванием или у пациентов, одновременно получающих лечение препаратами, оказывающими негативное влияние на печень.
Со стороны кожи: часто — кожная сыпь, зуд, крапивница; нечасто — мультиформная эритема; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез, реакция на лекарства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS-синдром), синдром Лайелла. При появлении любого аллергического дерматита дальнейшее применение препарата следует прекратить.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко — интерстициальный нефрит, гематурия, кристаллурия.
Со стороны иммунной системы: часто — ангионевротический отек, анафилаксия, синдром, подобный сывороточной болезни, аллергический васкулит, медикаментозная лихорадка; очень редко — тяжелые анафилактоидные реакции, требующие неотложной терапии с применением эпинефрина и других средств.
Особые указания
перед началом терапии препаратом необходимо точно определить наличие в анамнезе реакций повышенной чувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам, другим бета-лактамным препаратам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сообщалось о серьезных и в отдельных случаях летальных реакциях повышенной чувствительности (включая анафилактические реакции и тяжелые кожные побочные реакции) у пациентов, получавших лечение пенициллином. Такие реакции более вероятны у больных с повышенной чувствительностью к пенициллину в анамнезе и у пациентов с атопическими заболеваниями. При появлении аллергической реакции следует прекратить применение амоксициллина/кислоты клавулановой и начать соответствующую альтернативную терапию. Серьезные анафилактические реакции требуют немедленного лечения с применением эпинефрина. Также может возникнуть необходимость в оксигенотерапии, в/в введении стероидов и поддержании дыхательной функции, включая интубацию.
Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, применять с осторожностью у пациентов с тяжелыми формами аллергии или БА в анамнезе.
Если доказано, что инфекция обусловлена микроорганизмом(-ами), чувствительным(-и) к амоксициллину, необходимо учитывать возможность перехода с комбинации амоксициллин/кислота клавулановая на амоксициллин в соответствии с официальными рекомендациями.
Амоксиклав Квиктаб не следует применять при высоком риске сниженной чувствительности или резистентности патогенов к бета-лактамным препаратам, не опосредованной бета-лактамазами, чувствительными к ингибированию клавулановой кислотой. Также не применяют для лечения пневмонии, вызванной пенициллинорезистентными штаммами S. pneumoniae.
Длительное применение в редких случаях может привести к чрезмерному размножению микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Препарат не следует назначать при подозрении на инфекционный мононуклеоз и лимфоцитарный лейкоз, поскольку при применении амоксициллина при этой патологии выявлялись случаи кореподобной сыпи.
Одновременный прием аллопуринола во время лечения амоксициллином повышает вероятность возникновения аллергических реакций со стороны кожи.
Развитие в начале лечения мультиформной эритемы, ассоциированной с пустулами, может являться симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таком случае необходимо прекратить лечение и в дальнейшем противопоказано применение амоксициллина.
Препарат следует с осторожностью назначать пациентам с признаками нарушения функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Побочные реакции со стороны печени возникали главным образом у мужчин и пациентов пожилого возраста и связаны с длительным лечением. У детей о таких явлениях сообщалось очень редко. Во всех группах пациентов симптомы и признаки обычно возникали во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях они появлялись через несколько месяцев после прекращения лечения. В целом, эти явления были обратимыми. Побочные реакции со стороны печени могут быть тяжелыми и очень редко иметь летальный исход. Они всегда возникали у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или при одновременном применении лекарственных средств, известных потенциальным негативным влиянием на печень (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сообщалось об изменениях печеночных функциональных тестов у некоторых больных, получавших лечение Амоксиклавом Квиктаб, хотя клиническое значение этого не установлено.
Существуют единичные сообщения о холестатической желтухе, которая может иметь тяжелое течение, но обычно обратимая. Симптомы могут не проявляться до 6 нед после окончания лечения.
При применении почти всех антибактериальных препаратов, включая амоксициллин, сообщалось об антибиотикоассоциированном колите, степень тяжести которого может варьировать от легкой до опасной для жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому важно учитывать этот диагноз пациентам с диареей во время или после приема любых антибиотиков. При появлении антибиотикоассоциированного колита следует немедленно прекратить применение Амоксиклава Квиктаб, обратиться за помощью и начать соответствующее лечение. Применение противоперистальтических препаратов в этом случае противопоказано.
При длительной терапии рекомендуется периодически проводить оценку функций органов и систем, включая почечную, печеночную и гемопоэтическую функцию.
Изредка у пациентов, принимающих Амоксиклав и пероральные антикоагулянты, может отмечаться патологическое увеличение протромбинового времени. При одновременном приеме антикоагулянтов необходим соответствующий мониторинг. Может потребоваться коррекция дозы пероральных антикоагулянтов для поддержания необходимого уровня антикоагуляции (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
У пациентов с нарушением функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Для пациентов с нарушениями функции почек необходимо корректировать дозу Амоксиклава Квиктаб, таблетки диспергируемые, 500 мг + 125 мг, в соответствии со степенью нарушения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациентам с нарушением функции почек и клиренсом креатинина ≥30 мл/мин изменять дозу Амоксиклава Квиктаб, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, не требуется. Если уровень клиренса креатинина <30 мл/мин, применять Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, не рекомендуется (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов с пониженной экскрецией мочи редко может возникать кристаллурия, главным образом при парентеральном введении препарата. Поэтому для снижения риска возникновения кристаллурии рекомендуется при лечении высокими дозами амоксициллина поддерживать адекватный баланс между выпитой жидкостью и выведенной мочой. В этих случаях необходим регулярный контроль проходимости катетера (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
При лечении амоксициллином для определения уровня глюкозы в моче следует использовать ферментативные реакции с глюкозооксидазой, поскольку применение неферментативных методов может давать ложноположительные результаты.
Наличие клавулановой кислоты в препарате может вызывать неспецифическое связывание IgG и альбумина на мембранах эритроцитов, поэтому, как следствие, возможен ложноположительный результат при проведении теста Кумбса.
Сообщали о положительных результатах ферментного иммуноанализа с использованием Platelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories у пациентов, принимавших амоксициллин/кислоту клавулановую и у которых впоследствии было признано отсутствие инфекции Aspergillus. Известно о перекрестных реакциях с полисахаридами и полифуранозами non-Aspergillus при проведении иммуноферментного анализа с использованием Рlatelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories.
Поэтому такие положительные результаты у пациентов, получающих лечение амоксициллином/клавулановой кислотой, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.
Каждая таблетка Амоксиклава Квиктаб, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, содержит 25 мг (0,63 ммоль) калия, что необходимо учитывать пациентам, находящимся на калиеснижающей диете.
Масло касторовое гидрогенизированное, входящее в состав препарата Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, может вызвать гастроинтестинальные расстройства.
Каждая таблетка Амоксиклав Квиктаб, таблетки диспергируемые, 875 мг + 125 мг, содержит аспартам в количестве 9,5 мг, что необходимо учитывать больным фенилкетонурией.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Репродуктивные исследования на животных (мыши и крысы) (при применении доз, в 10 раз превышающих дозы для человека) пероральных и парентеральных форм амоксициллина/клавулановой кислоты не выявили какого-либо тератогенного действия. В ходе одного исследования с участием женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое применение препарата может быть связано с повышением риска некротизирующего энтероколита у новорожденных. Как и при применении других лекарственных средств, следует избегать применения препарата в период беременности, особенно в I триместр, кроме случаев, когда польза от применения препарата превосходит потенциальный риск.
Период кормления грудью. Оба активных компонента препарата экскретируются в грудное молоко (нет информации о влиянии кислоты клавулановой на ребенка, который находится на грудном вскармливании). Соответственно, у младенца, находящегося на грудном вскармливании, возможно появление диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому кормление грудью следует прекратить.
Препарат в период кормления грудью можно применять только в случае, когда, по мнению врача, польза от применения будет превосходить риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако могут возникнуть побочные реакции (например, аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
препарат не следует применять вместе с бактериостатическими химиотерапевтическими средствами/антибиотиками (хлорамфеникол, макролиды, тетрациклины или сульфонамиды, рифампицин), поскольку в реакциях in vitro такие комбинациях оказывали антагонистический эффект.
Одновременное применение аллопуринола при лечении амоксициллином может повысить вероятность аллергических кожных реакций. Данных по одновременному применению аллопуринола и Амоксиклава 2х нет.
Антикоагулянты для перорального применения и антибиотики пенициллинового ряда широко применяются в практике при отсутствии сообщений о взаимодействии. Если необходим одновременный прием таких препаратов, следует тщательно контролировать протромбиновый индекс или международное нормализованное отношение при добавлении или прекращении приема амоксициллина. Кроме того, может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
По данным литературы, существуют отдельные сообщения об увеличении международного нормализованного отношения у пациентов, получающих лечение аценокумаролом или варфарином и принимающих амоксициллин. Если такое применение необходимо, следует тщательно контролировать протромбиновое время или международное нормализованное отношение с добавлением или прекращением лечения Амоксиклавом Квиктаб.
Метотрексат. Пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что вызывает потенциальное повышение токсичности (лейкопения, тромбоцитопения, образование язв на коже).
Пробенецид. Одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид снижает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное применение пробенецида может привести к повышению уровня и длительности нахождения амоксициллина (но не клавулановой кислоты) в крови.
Как и другие антибиотики, Амоксиклав 2х может влиять на микрофлору кишечника, что приводит к снижению реабсорбции эстрогенов и эффективности комбинированных пероральных контрацептивных средств.
Мофетила микофенолат. У больных, получающих лечение мофетила микофенолатом после начала перорального применения амоксициллина с клавулановой кислотой может снизиться предозовая концентрация активного метаболита микофеноловой кислоты примерно на 50%. Это изменение предозового уровня может не полностью соответствовать изменению общей экспозиции микофеноловой кислоты. Таким образом, изменение дозы мофетила микофенолата обычно не требуется, если нет клинического подтверждения дисфункции трансплантата. Однако тщательное наблюдение необходимо при сочетанном применении и в течение некоторого времени после антибиотикотерапии.
Амоксициллин может снижать концентрацию сульфасалазина в плазме крови.
При одновременном применении с дигоксином возможно повышение степени всасывания последнего.
Препарат не следует применять вместе с дисульфирамом.
Передозировка
симптомы. Могут выявляться симптомы расстройств со стороны ЖКТ и нарушение баланса жидкости и электролитов. Отмечалась кристаллурия, связанная с приемом амоксициллина, что в отдельных случаях приводило к почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
У пациентов с нарушениями функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог.
Сообщалось об осадке амоксициллина в мочевых катетерах, преимущественно после в/в введения в высоких дозах. Следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лечение. Нарушения со стороны ЖКТ можно лечить симптоматически, обращая внимание на баланс жидкости/электролитов.
Амоксициллин/кислота клавулановая могут быть выведены из кровотока с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре выше 25 °C в сухом месте.
Хранить в недоступном для детей месте.