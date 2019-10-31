Амоксиклав® 2x (Amoksiklav 2x) (563783) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксиклав 2x инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Амоксициллин представляет собой полусинтетический пенициллин (бета-лактамный антибиотик), который ингибирует один или несколько ферментов (которые часто называют пенициллин-связывающими белками) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, являющегося неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.
Амоксициллин чувствителен к расщеплению бета-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в качестве монотерапии не включает организмы, продуцирующие эти ферменты.
Клавулановая кислота является бета-лактамом, структурно родственным пенициллинам. Она деактивирует некоторые ферменты бета-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в виде монотерапии не оказывает клинически полезного антибактериального эффекта.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Время, превышающее минимальную ингибирующую концентрацию (Т>МИК), считается основным фактором, определяющим эффективность амоксициллина.
Механизмы резистентности. Существуют два механизма резистентности к амоксициллину/кислоте клавулановой:
– инактивация бактериальными бета-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая классы B, C и D;
– превращение пенициллин-связывающих белков, что снижает аффинность антибактериального препарата к мишени.
Непроницаемость бактерий или механизм эффлюксного насоса могут вызвать резистентность бактерий или способствовать ее возникновению, в частности у грамотрицательных бактерий.
Предельные значения МИК для амоксициллина/кислоты клавулановой, установленные Европейским комитетом по испытанию антимикробной чувствительности (EUCAST):
|Микроорганизмы
|Граничные значения чувствительности (мкг/мл)
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Резистентные
|Haemophilus influenzae1
|≤1
|-
|> 1
|Moraxella catarrhalis1
|≤1
|-
|> 1
|Staphylococcus aureus2
|≤2
|-
|>2
|Коагулазонегативные стафилококки2
|≤ 0,25
|-
|> 0,25
|Enterococcus1
|≤4
|8
|>8
|Streptococcus A, B, C, G5
|≤0,25
|-
|>0,25
|Streptococcus pneumoniae3
|≤0,5
|1–2
|>2
|Энтеробактерии1, 4
|-
|-
|>8
|Грамотрицательные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Грамположительные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Граничные значения, не относящиеся к отдельным видам1
|≤2
|4–8
|>8
1Сообщены значения для концентраций амоксициллина. В целях испытания чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.
2Сообщены значения для концентраций оксациллина.
3Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из граничных значений для ампициллина.
4Предельное значение резистентности R>8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены как резистентные.
5Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для бензилпенициллина.
Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно иметь местную информацию по чувствительности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости требуется экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.
|Обычно чувствительные виды
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чувствительный к метициллину)£, coagulase-negative Staphylococci (чувствительный к метициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие бета-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.
Грамотрицательные аэробы: Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida.
Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp.
|Виды, у которых приобретение резистентности может быть проблемой
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium$.
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
|Природно резистентные микроорганизмы
|Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.
Другие микроорганизмы:
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
$Естественная умеренная чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.
£Все стафилококки, резистентные к метициллину, резистентны к амоксициллину/кислоте клавулановой.
1При инфекции Streptococcus pneumoniae, резистентным к пенициллину, не следует применять эту лекарственную форму амоксициллина/кислоты клавулановой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
2Штаммы с пониженной чувствительностью зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.
Фармакокинетика
Абсорбция. Амоксициллин и клавулановая кислота полностью диссоциируют в водном р-ре при физиологическом уровне рН. Оба компонента быстро и хорошо абсорбируются при пероральном применении. Биодоступность амоксициллина и клавулановой кислоты составляет около 70% при пероральном применении. Профили обоих компонентов в плазме крови идентичны, а время достижения Сmax в плазме крови для каждого компонента составляет около 1 ч.
Концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке крови, достигаемые при приеме амоксициллина/клавулановой кислоты, идентичны тем, что достигаются при пероральном применении эквивалентных доз амоксициллина или клавулановой кислоты в отдельности.
Распределение. Около 25% от общего объема клавулановой кислоты в плазме крови и 18% от общего объема амоксициллина в плазме крови связываются с белками. Объем распределения составляет около 0,3–0,4 л/кг для амоксициллина и около 0,2 л/кг для клавулановой кислоты.
После в/в введения амоксициллин и клавулановая кислота обнаружены в желчном пузыре, ткани брюшины, коже, жировой ткани, мышечной ткани, синовиальной и перитонеальной жидкости, желчи и гнойном содержимом. Амоксициллин не распределяется в достаточной степени в СМЖ.
Исследования на животных не выявили каких-либо доказательств значительной задержки веществ, производных какого-либо компонента препарата, в тканях организма. Амоксициллин, как и большинство пенициллинов, может быть обнаружен в грудном молоке. Незначительное количество клавулановой кислоты также может быть обнаружено в грудном молоке (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Известно, что как амоксициллин, так и клавулановая кислота проникают через плацентарный барьер (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Биотрансформация. Амоксициллин частично выводится с мочой в виде неактивной пенициллиновой кислоты в количестве, эквивалентном 10–25% начальной дозы. Клавулановая кислота в значительной степени метаболизируется в организме человека и выводится с мочой и калом и в виде двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе.
Выведение. Основным путем выделения амоксициллина являются почки, тогда как клавулановая кислота выделяется как почками, так и благодаря действию внепочечных механизмов.
У здоровых добровольцев средний Т½ амоксициллина/клавулановой кислоты составляет около 1 ч, а средний общий клиренс — около 25 л/ч. Различные исследования показали, что выведение с мочой составляет 50–85% для амоксициллина и 27–60% для клавулановой кислоты в течение 24-часового периода. В случае клавулановой кислоты наибольшее количество вещества выводится в течение первых 2 ч после приема.
Одновременное применение пробенецида замедляет выведение амоксициллина, но не задерживает почечной экскреции клавулановой кислоты (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Возраст. Т½ амоксициллина идентичен для детей в возрасте от 3 мес до 2 лет, детей старшего возраста и взрослых. Для детей (в том числе недоношенных младенцев) первой недели жизни частота приема не должна превышать 2 раза в сутки из-за незрелости почечного пути выведения. Поскольку пациенты пожилого возраста более склонны к снижению функции почек, следует выбирать дозу с осторожностью, рекомендуется также контроль функции почек.
Нарушение функции почек. Общий сывороточный клиренс амоксициллина/клавулановой кислоты пропорционально уменьшается с понижением почечной функции. Снижение клиренса препарата более выражено для амоксициллина, чем для клавулановой кислоты, поскольку большая часть амоксициллина выделяется почками. При почечной недостаточности дозировка должна предотвращать чрезмерную кумуляцию амоксициллина, в то же время сохраняя достаточный уровень клавулановой кислоты (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью рекомендуется осторожное применение препарата и регулярный контроль функции печени.
Показания Амоксиклав 2x
лечение бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:
– острый бактериальный синусит (подтвержденный);
– острый средний отит;
– подтвержденное обострение хронического бронхита;
– негоспитальная пневмония;
– цистит;
– пиелонефрит;
– инфекции кожи и мягких тканей, в том числе целлюлит, укусы животных, тяжелые дентоальвеолярные абсцессы с распространенным целлюлитом;
– инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит.
Применение Амоксиклав 2x
препарат следует применять согласно официальным рекомендациям по антибиотикотерапии и данным местной чувствительности к антибиотику. Чувствительность к амоксициллину/клавуланату отличается в разных регионах и может изменяться с течением времени. При необходимости следует обратиться к данным о местной чувствительности и при необходимости провести микробиологическое определение и тест на чувствительность. Диапазон предлагаемых доз зависит от ожидаемых патогенов и их чувствительности к антибактериальным препаратам, тяжести заболевания и локализации инфекции, возраста, массы тела и функции почек больного.
Амоксиклав 2×500 мг/125 мг
Для взрослых и детей с массой тела ≥40 кг суточная доза составляет 1500 мг амоксициллина/375 мг клавулановой кислоты (3 таблетки) при назначении, как указано ниже.
Для детей в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг максимальная суточная доза составляет 2400 мг амоксициллина/600 мг клавулановой кислоты (4 таблетки) при назначении, как указано ниже.
Если для лечения нужно назначать более высокие дозы амоксициллина, следует применять другие формы препарата во избежание избыточно высоких доз клавулановой кислоты.
Продолжительность лечения определяет врач по клиническому ответу пациента на лечение. Некоторые инфекции (например остеомиелит) требуют более длительного лечения.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг: 1 таблетка 500 мг/125 мг 3 раза в сутки.
Дети в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг: доза от 20 мг/5 мг/кг массы тела в сутки до 60 мг/15 мг/кг массы тела в сутки, распределенная на 3 приема.
Поскольку таблетку нельзя делить, детям, масса тела которых <25 кг, не следует назначать эту форму препарата.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы пациентам пожилого возраста не требуется. При необходимости дозу корректировать в зависимости от функции почек.
Дозировка при нарушении функции почек. Дозировка базируется на расчете максимального уровня амоксициллина. Нет необходимости изменять дозу пациенту при клиренсе креатинина >30 мл/мин.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг.
|Клиренс креатинина 10–30 мл/мин
|500 мг/125 мг 2 раза в сутки
|Клиренс креатинина <10 мл/мин
|500 мг/125 мг 1 раз в сутки
|Гемодиализ
|500 мг/125 мг каждые 24 ч + 500 мг/125 мг во время диализа (так как концентрация амоксициллина и клавулановой кислоты в плазме крови снижается)
Дети в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг. Поскольку таблетку нельзя делить, детям в возрасте старше 6 лет с массой тела 25–40 кг с клиренсом креатинина <30 мл/мин или детям, находящимся на гемодиализе, эту форму препарата не назначать.
Дозировка при нарушении функции печени. Применять осторожно, необходимо регулярно контролировать функцию печени.
Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая. Для оптимальной абсорбции и уменьшения возможных побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта препарат следует принимать в начале приема пищи.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Лечение не следует продолжать более 14 дней без оценки состояния больного.
Лечение можно начать с парентерального введения, затем продолжить пероральное применение.
Дети. Препарат в этой дозировке можно применять у детей в возрасте старше 6 лет с массой тела не менее 25 кг.
Амоксиклав 2x 875 мг/125 мг
Для взрослых и детей с массой тела ≥40 кг суточная доза составляет 1750 мг амоксициллина/250 мг клавулановой кислоты (2 таблетки), суточную дозу распределять на 2 приема.
Для детей с массой тела от 25 до 40 кг максимальная суточная доза составляет 1000–2800 мг амоксициллина/143–400 мг клавулановой кислоты.
Если для лечения необходимо назначать более высокие дозы амоксициллина, следует применять другие формы комбинированного препарата во избежание назначения избыточных доз клавулановой кислоты.
Продолжительность лечения определять по клиническому ответу пациента на лечение. Некоторые инфекции (например, остеомиелит) требуют более длительного лечения.
Дети с массой тела от 25 до 40 кг. Рекомендуются дозы от 25 мг/3,6 мг/кг массы тела в сутки до 45 мг/6,4 мг/кг массы тела в сутки, распределенные на 2 приема.
При некоторых инфекциях (таких как средний отит, синусит и инфекции нижних дыхательных путей) максимальная суточная доза не может превышать 70 мг/10 мг/кг массы тела в сутки, она должна быть разделена на 2 приема.
Поскольку таблетку нельзя делить, детям с массой тела менее 25 кг не следует назначать эту форму препарата.
В таблице ниже указана доза в мг/кг массы тела, которую получает ребенок с массой тела от 25 до 40 кг при применении одной таблетки Амоксиклав 2x 875 мг/125 мг.
|Масса тела (кг)
|40
|35
|30
|25
|Рекомендованная разовая доза, мг/кг массы тела (см. выше)
|Количество амоксициллина (мг/кг массы тела) при приеме разовой дозы, составляющей 1 таблетку
Амоксиклав 2x 875 мг/125 мг
|21,9
|25,0
|29,2
|35,0
|12,5–22,5
(не выше 35)
|Количество клавулановой кислоты (мг/кг массы тела) при приеме разовой дозы, составляющей 1 таблетку
Амоксиклав 2x 875 мг/125 мг
|3,1
|3,6
|4,2
|5,0
|1,8–3,2
(не выше 5)
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы пациентам пожилого возраста не требуется. При необходимости дозу корректировать в зависимости от функции почек.
Дозировка при нарушении функции печени. Применять с осторожностью, необходимо контролировать функцию печени через регулярные промежутки времени. Данных для рекомендаций по дозировке недостаточно.
Дозировка при нарушении функции почек. Препарат назначают только для лечения больных с клиренсом креатинина более 30 мл/мин. При почечной недостаточности с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин препарат не применять.
Таблетку следует глотать целиком, не разжевывая. Если необходимо, таблетку можно разломить пополам и проглотить половинки, не разжевывая.
Для оптимальной абсорбции и уменьшения возможных побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта препарат следует принимать в начале еды.
Продолжительность лечения определять индивидуально. Лечение не следует продолжать более 14 дней без оценки состояния больного.
Лечение можно начать с парентерального введения, затем продолжить пероральное применение.
Дети. Препарат в этой дозировке и лекарственной форме не рекомендуется для лечения детей с массой тела менее 25 кг.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любым компонентам препарата, любым антибактериальным средствам группы пенициллинов.
Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (в том числе анафилаксии), связанных с применением других бета-лактамных агентов (в том числе цефалоспоринов, карбапенемов или монобактамов).
Наличие в анамнезе желтухи или дисфункции печени, связанных с применением амоксициллина/клавуланата.
Побочные эффекты
чаще всего сообщали о таких побочных реакциях на препарат, как диарея, тошнота и рвота.
Перечень нежелательных реакций на препарат, известных из клинических исследований и пострегистрационного наблюдения и классифицированных по системно-органному классу MedDRA, приведен ниже.
Применяется такая классификация частоты побочных эффектов: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек; частота неизвестна — чрезмерное размножение микроорганизмов, нечувствительных к препарату.
Со стороны кроветворной и лимфатической системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; частота неизвестна — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия; увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса1.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; частота неизвестна — обратимая гиперактивность и судороги2, асептический менингит.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея, тошнота3, рвота; нечасто — расстройства желудка; частота неизвестна — антибиотикоассоциированный колит4, «черный мохнатый язык», изменение окраски зубной эмали11.
Гепатобилиарные расстройства: редко — повышение уровня АсАТ и/или АлАТ5; частота неизвестна — гепатит6 и холестатическая желтуха6.
Со стороны кожи и подкожных тканей7: нечасто — кожная сыпь, зуд, крапивница; редко — мультиформная эритема; частота неизвестна — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез8, реакция на лекарства в виде эозинофилии и системных проявлений (DRESS-синдром).
Со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия9.
Со стороны иммунной системы10: частота неизвестна — ангионевротический отек, анафилаксия, синдром, подобный сывороточной болезни, аллергический васкулит.
1См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
2См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
3Тошнота чаще связана с пероральным применением более высоких доз препарата. При возникновении желудочно-кишечных реакций их тяжесть может снизиться путем приема препарата во время еды.
4В том числе псевдомембранозный колит и геморрагический колит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
5Умеренное повышение уровней АсАТ и/или АлАТ чаще отмечалось у пациентов, получавших лечение антибиотиками бета-лактамной группы, но значимость этих результатов неизвестна.
6Эти явления обнаруживали при применении других антибиотиков пенициллинового и цефалоспоринового ряда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
7При возникновении реакций повышенной чувствительности (дерматит) применение препарата следует прекратить (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
8См. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
9См. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
10См. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
11Об изменении окраски зубной эмали очень редко сообщали у детей. Тщательная гигиена полости рта может предупредить такое изменение окраски, поскольку это явление устраняется путем чистки зубов.
Особые указания
перед началом терапии препаратом необходимо точно определить наличие в анамнезе реакций повышенной чувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам, другим бета-лактамным препаратам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сообщалось о серьезных и в отдельных случаях летальных реакциях повышенной чувствительности (включая анафилактические реакции и тяжелые кожные побочные реакции) у пациентов, получавших лечение пенициллином. Такие реакции более вероятны у больных с повышенной чувствительностью к пенициллину в анамнезе и у пациентов с атопическими заболеваниями. При появлении аллергической реакции следует прекратить применение амоксициллина/кислоты клавулановой и начать соответствующую альтернативную терапию.
Если доказано, что инфекция обусловлена микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину, необходимо учитывать возможность перехода с комбинации амоксициллин/кислота клавулановая на амоксициллин в соответствии с официальными рекомендациями.
Эту лекарственную форму препарата не следует применять при высоком риске резистентности патогенов к бета-лактамам; также не применяют для лечения пневмонии, вызванной пенициллинорезистентными штаммами S. pneumoniae.
У пациентов с нарушением функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Препарат не следует назначать при подозрении на инфекционный мононуклеоз, поскольку при применении амоксициллина при этой патологии выявлялись случаи кореподобной сыпи.
Одновременный прием аллопуринола во время лечения амоксициллином повышает вероятность возникновения аллергических реакций со стороны кожи.
Длительное применение препарата иногда может привести к чрезмерному росту нечувствительной к Амоксиклаву 2х микрофлоры и развитию псевдомембранозного колита различной степени выраженности. При наличии тяжелой персистирующей диареи после применения антимикробных средств важно убедиться, что она не связана с указанной патологией. Препараты, подавляющие перистальтику, противопоказаны. В случае возникновения антибиотикоассоциированного колита лечение препаратом следует прекратить, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
При длительном применении препарата, как и других антибиотиков широкого спектра действия, возможно возникновение суперинфекции резистентными бактериями и грибами (Pseudomonas spp., Candida albicans), что требует прекращения терапии и применения других препаратов.
При длительной терапии рекомендуется периодически проводить оценку функций органов и систем, включая почечную, печеночную и гемопоэтическую функцию.
Развитие мультиформной эритемы, ассоциированной с пустулами в начале лечения, может являться симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза. В таком случае необходимо прекратить лечение и в дальнейшем противопоказано применение амоксициллина.
Изредка у пациентов, принимающих Амоксиклав 2х и пероральные антикоагулянты, может отмечаться патологическое увеличение протромбинового времени (повышение международного нормализованного отношения). При одновременном приеме антикоагулянтов необходим соответствующий мониторинг. Может потребоваться коррекция дозы пероральных антикоагулянтов для поддержания необходимого уровня антикоагуляции.
Препарат следует с осторожностью назначать пациентам с признаками печеночной недостаточности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Побочные реакции со стороны печени возникали главным образом у мужчин и пациентов пожилого возраста и связаны с длительным лечением. У детей о таких явлениях сообщалось очень редко. Во всех группах пациентов симптомы и признаки обычно возникали во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях они появлялись через несколько месяцев после прекращения лечения. В целом, эти явления были обратимыми. Побочные реакции со стороны печени могут быть тяжелыми и очень редко иметь летальный исход. Они всегда возникали у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или при одновременном применении лекарственных средств, известных потенциальным негативным влиянием на печень (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Для пациентов с нарушениями функции почек необходимо корректировать дозу в соответствии со степенью нарушения (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов с пониженной экскрецией мочи редко может возникать кристаллурия, главным образом при парентеральном введении препарата. Поэтому для снижения риска возникновения кристаллурии рекомендуется при лечении высокими дозами амоксициллина поддерживать адекватный баланс между выпитой жидкостью и выведенной мочой (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
При применении высоких доз амоксициллин может преципитировать в катетере, введенном в мочевой пузырь. В этих случаях необходим регулярный контроль состояния катетера.
При лечении амоксициллином для определения уровня глюкозы в моче следует использовать ферментативные реакции с глюкозооксидазой, поскольку другие методы могут давать ложноположительные результаты.
Наличие клавулановой кислоты в препарате может вызывать неспецифическое связывание IgG и альбумина на мембранах эритроцитов, поэтому, как следствие, возможен ложноположительный результат при проведении теста Кумбса.
Сообщали о положительных результатах ферментного иммуноанализа с использованием Platelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories у пациентов, принимавших амоксициллин/кислоту клавулановую и у которых впоследствии было признано отсутствие инфекции Aspergillus. Известно о перекрестных реакциях с полисахаридами и полифуранозами non-Aspergillus при проведении иммуноферментного анализа с использованием Рlatelia Aspergillus производства Bio-Rad Laboratories. Поэтому такие положительные результаты у пациентов, получающих лечение амоксициллином/клавулановой кислотой, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Репродуктивные исследования на животных пероральных и парентеральных форм препарата не выявили какого-либо тератогенного действия. В ходе одного исследования с участием женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое применение препарата может быть связано с повышением риска некротизирующего энтероколита у новорожденных. Как и при применении других лекарственных средств, следует избегать применения препарата в период беременности, особенно в I триместр, кроме случаев, когда, по мнению врача, такое применение необходимо.
Период кормления грудью. Оба активных компонента препарата экскретируются в грудное молоко (нет информации о влиянии кислоты клавулановой на грудное вскармливание). Соответственно, у младенца, находящегося на грудном вскармливании, возможно появление диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому кормление грудью следует прекратить. Необходимо учесть возможность возникновения аллергических реакций. Препарат в период кормления грудью можно применять только в случае, когда, по мнению врача, польза от применения будет превосходить риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводили. Однако могут возникнуть побочные реакции (например, аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
антикоагулянты для перорального применения и антибиотики пенициллинового ряда широко применяются в практике при отсутствии сообщений о взаимодействии. Однако описаны случаи увеличения международного нормализованного отношения у пациентов, принимавших аценокумарол или варфарин и которым был прописан курс лечения амоксициллином. Если необходим одновременный прием таких препаратов, следует тщательно контролировать протромбиновый индекс или международное нормализованное отношение при добавлении или прекращении приема амоксициллина. Кроме того, может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид снижает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное применение пробенецида может привести к повышению уровня и длительности нахождения амоксициллина (но не клавулановой кислоты) в крови.
Одновременное применение аллопуринола при лечении амоксициллином может повысить вероятность аллергических кожных реакций. Данных по одновременному применению аллопуринола и Амоксиклава 2Х нет.
Как и другие антибиотики, Амоксиклав 2Х может влиять на микрофлору кишечника, что приводит к снижению реабсорбции эстрогенов и эффективности комбинированных пероральных контрацептивных средств.
Амоксиклав не следует применять вместе с бактериостатическими химиотерапевтическими средствами/антибиотиками (хлорамфеникол, макролиды, тетрациклины или сульфонамиды), поскольку in vitro такие комбинациях оказывали антагонистический эффект.
Метотрексат. Пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что вызывает потенциальное повышение токсичности.
Мофетила микофенолат. У больных, получающих лечение мофетила микофенолатом после начала перорального применения амоксициллина с клавулановой кислотой может снизиться предозовая концентрация активного метаболита микофеноловой кислоты примерно на 50%. Это изменение предозового уровня может не полностью соответствовать изменению общей экспозиции микофеноловой кислоты. Таким образом, изменение дозы мофетила микофенолата обычно не требуется, если нет клинического подтверждения дисфункции трансплантата. Однако тщательное наблюдение необходимо при сочетанном применении и в течение некоторого времени после антибиотикотерапии.
Передозировка
симптомы. Могут выявляться симптомы расстройств со стороны ЖКТ и нарушение баланса жидкости и электролитов. Отмечалась кристаллурия, связанная с приемом амоксициллина, что в отдельных случаях приводило к почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
У пациентов с нарушениями функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы, возможно возникновение судорог.
Сообщалось об осадке амоксициллина в мочевых катетерах, преимущественно после в/в введения в высоких дозах. Следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лечение. Нарушения со стороны ЖКТ можно лечить симптоматически, обращая внимание на баланс жидкости/электролитов.
Амоксициллин/кислота клавулановая могут быть выведены из кровотока с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре выше 25 °C в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.