Амоксиклав® (порошок для раствора для инъекций) (Amoksiklav® (powder for solution for injection)) (563782) - инструкция по применению ATC-классификация
Амоксиклав инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Амоксициллин представляет собой полусинтетический пенициллин (бета-лактамный антибиотик), который ингибирует один или несколько ферментов (которые часто называют пенициллин-связывающими белками) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, являющегося неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.
Амоксициллин чувствителен к расщеплению бета-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в качестве монотерапии не включает организмы, продуцирующие эти ферменты.
Клавулановая кислота является бета-лактамом, структурно родственным пенициллинам. Она деактивирует некоторые ферменты бета-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в виде монотерапии не оказывает клинически полезного антибактериального эффекта.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Время, превышающее МИК (Т>МИК), считается основным фактором, определяющим эффективность амоксициллина.
Механизмы резистентности. Существуют два механизма резистентности к амоксициллину/кислоте клавулановой:
– инактивация бактериальными бета-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая классы B, C и D;
– превращение пенициллин-связывающих белков, что снижает аффинность антибактериального препарата к мишени.
Непроницаемость бактерий или механизм эффлюксного насоса могут вызвать резистентность бактерий или способствовать ее возникновению, в частности у грамотрицательных бактерий.
Предельные значения МИК для амоксициллина/кислоты клавулановой, установленные Европейским комитетом по испытанию антимикробной чувствительности (EUCAST):
|Микроорганизмы
|Граничные значения чувствительности (мкг/мл)
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Резистентные
|Haemophilus influenzae1
|≤1
|-
|> 1
|Moraxella catarrhalis1
|≤1
|-
|> 1
|Staphylococcus aureus2
|≤2
|-
|>2
|Коагулазонегативные стафилококки2
|≤ 0,25
|-
|> 0,25
|Enterococcus1
|≤4
|8
|>8
|Streptococcus A, B, C, G5
|≤0,25
|-
|>0,25
|Streptococcus pneumoniae3
|≤0,5
|1–2
|>2
|Энтеробактерии1, 4
|-
|-
|>8
|Грамотрицательные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Грамположительные анаэробные бактерии1
|≤4
|8
|>8
|Граничные значения, не относящиеся к отдельным видам1
|≤2
|4–8
|>8
1Сообщены значения для концентраций амоксициллина. В целях испытания чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.
2Сообщены значения для концентраций оксациллина.
3Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для ампициллина.
4Предельное значение резистентности R >8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены как резистентные.
5Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для бензилпенициллина.
Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно иметь местную информацию по чувствительности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости требуется экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.
|Обычно чувствительные виды
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чувствительный к метициллину)£, coagulase-negative Staphylococci (чувствительный к метициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие бета-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.
Грамотрицательные аэробы: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae§, Pasteurella multocida.
Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp.
|Виды, у которых приобретение резистентности может быть проблемой
|Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium$.
Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris
|Природно резистентные микроорганизмы
|Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.
Другие микроорганизмы:
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
$Естественная умеренная чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.
£Все стафилококки, резистентные к метициллину, резистентны к амоксициллину/кислоте клавулановой.
§Все штаммы с резистентностью к амоксициллину, не опосредованной бета-лактамазами, резистентны к амоксициллину/кислоте клавулановой.
1При инфекции Streptococcus pneumoniae, резистентным к пенициллину, не следует применять эту лекарственную форму амоксициллина/кислоты клавулановой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
2Штаммы с пониженной чувствительностью зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.
Фармакокинетика. Данные фармакокинетических исследований представлены в таблицах ниже.
Амоксициллин
|Усредненные фармакокинетические параметры
|Доза препарата
амоксициллин/кислота клавулановая
|Доза амоксициллина, мг
|Средняя Cmax
в плазме крови,
мкг/мл
|Т½,
ч
|AUC,
ч∙мг/л
|Выведение с мочой
0–6 ч, %
|500 мг/100 мг
|500
|32,2
|1,07
|25,5
|66,5
|1000 мг/200 мг
|1000
|105,4
|0,9
|76,3
|77,4
Кислота клавулановая
|Усредненные фармакокинетические параметры
|Доза препарата
амоксициллин/кислота клавулановая
|Доза кислоты
клавулановой, мг
|Средняя Cmax
в плазме крови,
мкг/мл
|Т½,
ч
|AUC,
ч∙мг/л
|Выведение с мочой
0–6 ч, %
|500 мг/100 мг
|100
|10,5
|1,12
|9,2
|46,0
|1000 мг/200 мг
|200
|28,5
|0,9
|27,9
|63,8
Распределение. Около 25% от общего объема клавулановой кислоты в плазме крови и 18% от общего объема амоксициллина в плазме крови связываются с белками. Объем распределения составляет около 0,3–0,4 л/кг для амоксициллина и около 0,2 л/кг для клавулановой кислоты.
После в/в введения амоксициллин и клавулановая кислота обнаружены в желчном пузыре, ткани брюшины, коже, жировой ткани, мышечной ткани, синовиальной и перитонеальной жидкости, желчи и гнойном содержимом. Амоксициллин не распределяется в достаточной степени в СМЖ.
Исследования на животных не выявили каких-либо доказательств значительной задержки веществ, производных какого-либо компонента препарата, в тканях организма. Амоксициллин, как и большинство пенициллинов, может быть обнаружен в грудном молоке. Незначительное количество клавулановой кислоты также может быть обнаружено в грудном молоке (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Известно, что как амоксициллин, так и клавулановая кислота проникают через плацентарный барьер (см. Применение в период беременности или кормления грудью).
Биотрансформация. Амоксициллин частично выводится с мочой в виде неактивной пенициллиновой кислоты в количестве, эквивалентном 10–25% начальной дозы. Клавулановая кислота в значительной степени метаболизируется в организме человека и выводится с мочой и калом и в виде двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе.
Выведение. Основным путем выделения амоксициллина являются почки, тогда как клавулановая кислота выделяется как почками, так и благодаря действию внепочечных механизмов.
У здоровых добровольцев средний Т½ амоксициллина/клавулановой кислоты составляет около 1 ч, а средний общий клиренс — около 25 л/ч. Различные исследования показали, что выведение с мочой составляет 50–85% для амоксициллина и 27–60% для клавулановой кислоты в течение 24-часового периода. В случае клавулановой кислоты наибольшее количество вещества выводится в течение первых 2 ч после приема.
Одновременное применение пробенецида замедляет выведение амоксициллина, но не задерживает почечной экскреции клавулановой кислоты (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Возраст. Т½ амоксициллина идентичен для детей в возрасте от 3 мес до 2 лет, детей старшего возраста и взрослых. Для детей (в том числе недоношенных младенцев) первой недели жизни частота приема не должна превышать 2 раза в сутки из-за незрелости почечного пути выведения. Поскольку пациенты пожилого возраста более склонны к снижению функции почек, следует выбирать дозу с осторожностью, рекомендуется также контроль функции почек.
Нарушение функции почек. Общий сывороточный клиренс амоксициллина/клавулановой кислоты пропорционально уменьшается с понижением почечной функции. Снижение клиренса препарата более выражено для амоксициллина, чем для клавулановой кислоты, поскольку большая часть амоксициллина выделяется почками. При почечной недостаточности дозировка должна предотвращать чрезмерную кумуляцию амоксициллина, в то же время сохраняя достаточный уровень клавулановой кислоты (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции печени. Пациентам с печеночной недостаточностью рекомендуется осторожное применение препарата и регулярный контроль функции печени.
Показания Амоксиклав
лечение бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, такими как:
– тяжелые инфекции горла, носа и уха (такие как мастоидит, перитонзиллярные инфекции, эпиглоттит и синусит с сопутствующими тяжелыми системными признаками и симптомами);
– обострение хронического бронхита (после подтверждения диагноза);
– негоспитальная пневмония;
– цистит;
– пиелонефрит;
– инфекции кожи и мягких тканей, в том числе бактериальные целлюлиты, укусы животных, тяжелые дентоальвеолярные абсцессы с распространенным целлюлитом;
– инфекции костей и суставов, в том числе остеомиелит;
– внутрибрюшные инфекции;
– инфекции половых органов у женщин.
Профилактика бактериальных инфекций при больших оперативных вмешательствах в следующих зонах:
– ЖКТ;
– органы малого таза;
– голова и шея;
– желчные пути.
При назначении антибактериальных препаратов следует руководствоваться правилами их надлежащего применения.
Применение Амоксиклав
дозы указаны как содержание амоксициллина/кислоты клавулановой, если не указана доза отдельного компонента.
При выборе дозы препарата для лечения определенной инфекции необходимо учитывать:
– ожидаемые возбудители и их предполагаемую чувствительность к антибактериальным веществам (см. ООСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
– тяжесть и локализацию инфекции;
– возраст, массу тела и состояние функции почек пациента, как описано далее.
В случае необходимости можно применять альтернативные формы Амоксиклава (например, с более высокими дозами амоксициллина и/или другим соотношением амоксициллина и кислоты клавулановой).
Эти лекарственные формы Амоксиклава можно применять в суточной дозе 3000 мг амоксициллина и 600 мг клавулановой кислоты. При необходимости применения более высокой дозы амоксициллина следует назначать препарат с другим соотношением амоксициллин/кислота клавулановая во избежание сверхвысоких дневных доз клавулановой кислоты.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Некоторые инфекции (например остеомиелит) требуют более длительного лечения. Продолжительность лечения не должна превышать 14 сут без оценки результатов применения и клинической картины (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дозировка для взрослых и детей, масса тела которых ≥40 кг. Стандартная доза: 1000 мг/200 мг каждые 8 ч.
Профилактика осложнений при хирургических вмешательствах. При операциях длительностью менее 1 ч рекомендуемая доза составляет от 1000 до 2000 мг/200 мг при введении в наркоз (доза 2000 мг/200 мг может быть достигнута при применении соответствующей в/в формы препарата).
При операциях продолжительностью более 1 ч рекомендуемая доза составляет от 1000 до 2000 мг/200 мг при введении в наркоз, дозу 1000 мг/200 мг можно ввести 3 раза в течение 24 ч.
Если имеются клинические признаки инфекции во время операции, в послеоперационный период следует назначить курс лечения с в/в или пероральным введением препарата.
Дозировка для детей с массой тела <40 кг. Дети в возрасте старше 3 мес: 25 мг/5 мг/кг массы тела каждые 8 ч. Дети в возрасте до 3 мес или с массой тела <4 кг: 25 мг/5 мг/кг массы тела каждые 12 ч.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы не требуется.
Нарушение функции почек. Коррекция дозы основывается на максимальных рекомендованных дозах амоксициллина. При клиренсе креатинина >30 мл/мин коррекция дозы не требуется.
Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг:
|Клиренс креатинина 10–30 мл/мин
|Первая доза — 1000 мг/200 мг, потом — 500 мг/100 мг 2 раза в сутки
|Клиренс креатинина <10 мл/мин
|Первая доза — 1000 мг/200 мг, потом — 500 мг/100 мг каждые 24 ч
|Гемодиализ
|Первая доза — 1000 мг/200 мг, потом — 500 мг/100 мг каждые 24 ч + 500 мг/100 мг после диализа
Дети с массой тела <40 кг:
|Клиренс креатинина 10–30 мл/мин
|25 мг/5 мг/кг массы тела каждые 12 ч
|Клиренс креатинина <10 мл/мин
|25 мг/5 мг/кг массы тела каждые 24 ч
|Гемодиализ
|25 мг/5 мг/кг массы тела каждые 24 ч + 12,5/2,5 мг после диализа
Нарушение функции печени. Необходима осторожность при дозировке, постоянный мониторинг функции печени с регулярными интервалами.
Особенности введения препарата. Амоксиклав вводят путем в/в инъекции (струйно) или путем периодической инфузии (капельно). Препарат нельзя вводить в/м.
Детям в возрасте до 3 мес Амоксиклав назначают только в виде в/в инфузии.
Лечение можно начинать с в/в введения Амоксиклава и продолжать формами для перорального применения.
Подготовка р-ра для в/в инъекций 1000 мг/200 мг: растворить содержание флакона в 20 мл воды для инъекций (конечный объем — 20,9 мл).
Восстановленные р-ры имеют желтоватый (бледно-соломенный) цвет. Применять только прозрачные р-ры. Р-р следует применять в течение 20 мин после восстановления, медленно вводить препарат в течение 3–4 мин непосредственно в вену или через катетер капельно.
Подготовка р-ра для в/в инфузии. Восстановленный, как показано выше, р-р 1000 мг/200 мг — до 100 мл инфузионной жидкости (лучше применить мини-контейнер или бюретку). Проводить инфузию следует в течение 30–40 мин.
Р-р для инфузий химически и физически стабилен в течение 2–3 ч при температуре 25 °С или 8 ч при температуре 5 °С. С микробиологических позиций приготовленный р-р лучше вводить немедленно.
Для в/в инфузий можно применять разные растворители. Удовлетворительная концентрация антибиотика сохраняется при 5 °С и при комнатной температуре (25 °С) в рекомендованных объемах указанных ниже инфузионных р-ров.
При растворении препарата и его нахождении при комнатной температуре инфузию необходимо осуществить в течение указанного ниже времени.
|Р-р для в/в введения
|Период стабильности при 25 °С, ч
|Вода для инъекций
|3
|0,9% р-р натрия хлорида
|3
|Комбинированный р-р натрия хлорида
(р-р Рингера)
|2
|Комбинированный р-р натрия лактата
(р-р Хартмана)
|2
|0,3% р-р калия хлорида и 0,9% р-р натрия хлорида
|2
В случае хранения при температуре 5 °С восстановленный р-р 1000 мг/200 мг можно добавлять к предварительно охлажденному р-ру для инфузий (вода для инъекций или 0,9% р-р хлорида натрия), полученный препарат можно хранить при указанной температуре до 8 ч.
После достижения р-ром комнатной температуры его следует применить немедленно.
Стабильность р-ров препарата зависит от концентрации. Если готовить р-р более высокой концентрации, период стабильности р-ра пропорционально увеличивается.
Амоксиклав менее стабилен в р-рах глюкозы, декстрана и бикарбоната, поэтому р-ры на указанной основе необходимо применить в течение 3–4 мин после растворения.
Любой неиспользованный р-р следует утилизировать согласно действующим требованиям.
Дети. Применять у детей с первых дней жизни.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам, пенициллину и другим компонентам препарата.
Тяжелая аллергическая реакция немедленного типа (например, анафилаксия) на другой бета-лактамный антибиотик (например цефалоспорин, карбапенем или монобактам) в анамнезе.
Желтуха/нарушение функции печени в анамнезе, вызванные амоксициллином/кислотой клавулановой (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Побочные эффекты
чаще всего сообщали о таких побочных реакциях на препарат, как диарея, тошнота и рвота.
Общепринятая классификация побочных реакций по частоте: очень часто (>1/10), часто (>1/100 и <1/10), нечасто (>1/1000 и <1/100), редко (>1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (частоту невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: часто — кандидоз кожи и слизистых оболочек; частота неизвестна — чрезмерный рост нечувствительных к препарату микроорганизмов.
Со стороны кроветворной и лимфатической системы: редко — обратимая лейкопения (включая нейтропению) и тромбоцитопения; частота неизвестна — обратимый агранулоцитоз и гемолитическая анемия; увеличение времени кровотечения и протромбинового индекса (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — ангионевротический отек, анафилаксия, синдром, подобный сывороточной болезни, аллергический васкулит.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение, головная боль; частота неизвестна — судороги (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), асептический менингит.
Сосудистые нарушения: редко — тромбофлебит в месте введения препарата.
Со стороны ЖКТ: часто — диарея; нечасто — тошнота, рвота, нарушение пищеварения; частота неизвестна — антибиотикоассоциированный колит, включая псевдомембранозный колит и геморрагический колит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гепатобилиарные нарушения: редко — повышение уровня АсАТ и/или АлАТ; частота неизвестна — гепатиты и холестатическая желтуха. Эти явления возникают при применении других пенициллинов и цефалоспоринов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — кожная сыпь, зуд, крапивница; редко — мультиформная эритема; частота неизвестна — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, буллезный эксфолиативный дерматит, острый генерализованный экзантематозный пустулез, реакция на лекарственный препарат с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). При возникновении реакций повышенной чувствительности (дерматит) лечение следует прекратить (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко — интерстициальный нефрит, кристаллурия (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Особые указания
перед началом терапии Амоксиклавом необходимо тщательно определить наличие в анамнезе реакции гиперчувствительности к пенициллинам, цефалоспоринам или другим бета-лактамным препаратам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Серьезные, а иногда даже летальные случаи гиперчувствительности (включая анафилактические реакции и тяжелые кожные побочные реакции) выявляют у пациентов во время терапии пенициллином. Эти реакции наиболее вероятны у лиц с аналогичными реакциями на пенициллин в анамнезе. При возникновении аллергических реакций следует прекратить терапию препаратом и начать соответствующую альтернативную терапию.
Если доказано, что инфекция обусловлена микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину, необходимо учитывать возможность перехода с комбинации амоксициллин/кислота клавулановая на амоксициллин в соответствии с официальными рекомендациями.
Эта лекарственная форма Амоксиклава непригодна для применения при наличии высокого риска того, что вероятные возбудители заболевания имеют резистентность к бета-лактамным препаратам, не опосредованную бета-лактамазами, чувствительными к ингибированию клавулановой кислотой. Поскольку конкретных данных по T>MIК нет, а данные по пероральным лекарственным формам граничны, эта лекарственная форма (без дополнительного амоксициллина) может быть непригодна при лечении пациентов с заболеваниями, вызванными резистентным к пенициллину S. pneumoniae.
У больных с нарушениями функции почек или при применении высоких доз возможно возникновение судорог.
Амоксиклав необходимо отменить при подозрении на инфекционный мононуклеоз, поскольку возникновение при этом заболевании кореподобной сыпи может быть связано с приемом амоксициллина.
Одновременное применение аллопуринола при лечении амоксициллином может увеличивать выраженность аллергических реакций со стороны кожи.
Длительный прием препарата также иногда может вызывать чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов.
Развитие мультиформной эритемы, ассоциированной с пустулами в начале лечения, может являться симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таком случае необходимо прекратить лечение, в дальнейшем противопоказано введение амоксициллина.
Амоксиклав следует с осторожностью применять у больных с нарушениями функции печени.
Гепатит возникает главным образом у мужчин и больных пожилого возраста, его развитие может быть связано с длительным лечением препаратом. Очень редко такие побочные реакции могут отмечать у детей. Признаки и симптомы заболевания возникают во время или сразу после лечения, но в некоторых случаях через несколько недель после окончания лечения. Эти явления обычно носят обратимый характер. Чрезвычайно редко выявляли летальные случаи, которые всегда встречаются у пациентов с тяжелым основным заболеванием или у пациентов, одновременно получающих лечение препаратами, оказывающими негативное влияние на печень (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
При применении почти всех антибактериальных препаратов сообщали о возникновении антибиотикоассоциированного колита, степень тяжести которого может варьировать от легкой до угрожающей жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Это необходимо иметь в виду в случае возникновения у пациентов диареи во время или после применения антибиотика. В случае возникновения антибиотикоассоциированного колита лечение препаратом следует немедленно прекратить, обратиться за едицинской помощью и начать соответствующее лечение.
При длительной терапии рекомендуется контролировать функции органов и систем организма, включая почки, печень и систему кроветворения.
Изредка у пациентов, принимающих Амоксиклав и пероральные антикоагулянты, может наблюдаться патологическое увеличение протромбинового времени (повышение международного нормализованного отношения). При одновременном приеме антикоагулянтов необходим соответствующий мониторинг. Может потребоваться коррекция дозы пероральных антикоагулянтов для поддержания необходимого уровня антикоагуляции (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Больным с почечной недостаточностью дозу следует корректировать по степени нарушения функции почек.
У больных с уменьшением количества выделенной мочи очень редко может возникнуть кристаллурия, главным образом при парентеральном введении препарата. Поэтому при применении высоких доз амоксициллина рекомендуется адекватный прием жидкости и контроль соответствующего выведения мочи с целью снижения вероятности возникновения кристаллурии амоксициллина (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
При лечении амоксициллином для определения уровня глюкозы в моче следует использовать ферментативные реакции с глюкозооксидазой, поскольку другие методы могут давать ложноположительные результаты.
Имеются сообщения о ложноположительных результатах тестов на наличие Aspergillus у пациентов, получавших амоксициллин/кислоту клавулановую (при применении Bio-Rad Laboratories Platelis Aspergillus EIA теста). Поэтому такие положительные результаты у пациентов, получающих лечение амоксициллином/клавулановой кислотой, следует интерпретировать с осторожностью и подтверждать другими диагностическими методами.
Наличие клавулановой кислоты в препарате может вызвать неспецифическое связывание IgG и альбумина на мембранах эритроцитов, что может в результате вызвать ложноположительную реакцию Кумбса.
Амоксиклав 1000 мг/200 мг содержит 63 мг (2,7 ммоль) натрия на флакон. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, придерживающихся диеты с контролем содержания натрия. Это лекарственное средство содержит 39 мг (1 ммоль) калия на флаконе. Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов с пониженной функцией почек или тех, кто придерживается диеты с контролем содержания калия.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Репродуктивные исследования на животных пероральных и парентеральных форм Амоксиклава не выявили какого-либо тератогенного действия. В ходе одного исследования с участием женщин с преждевременным разрывом оболочек плода сообщалось, что профилактическое применение препарата может быть связано с повышением риска некротизирующего энтероколита у новорожденных. Как и при применении других лекарственных средств, следует избегать применения Амоксиклава в период беременности, особенно в I триместр, кроме случаев, когда, по мнению врача, такое применение необходимо.
Период кормления грудью. Оба активных компонента препарата экскретируются в грудное молоко (нет информации о влиянии кислоты клавулановой на грудное вскармливание). Соответственно, у младенца, находящегося на грудном вскармливании, возможно появление диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек, поэтому кормление грудью следует прекратить. Следует учесть возможность возникновения аллергических реакций. Амоксиклав в период кормления грудью можно применять только в случае если, по мнению врача, польза от его применения будет превышать риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводились. Однако возможно возникновение нежелательных эффектов (таких как аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут повлиять на способность управлять автомобилем или другими механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
антикоагулянты для перорального применения и антибиотики пенициллинового ряда широко применяют в практике при отсутствии сообщений о взаимодействии. Однако описаны случаи увеличения международного нормализованного отношения у пациентов, принимавших аценокумарол или варфарин и которым был назначен курс лечения амоксициллином. Если необходим одновременный прием таких препаратов, следует тщательно контролировать протромбиновый индекс или международное нормализованное отношение при добавлении или прекращении приема амоксициллина. Кроме того, может потребоваться коррекция дозы антикоагулянтов для перорального применения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Метотрексат. Пенициллины могут снижать выведение метотрексата, что вызывает потенциальное повышение токсичности.
Пробенецид. Одновременное применение пробенецида не рекомендуется. Пробенецид снижает почечную канальцевую секрецию амоксициллина. Одновременное применение пробенецида может привести к повышению уровня и длительности нахождения амоксициллина (но не клавулановой кислоты) в крови.
Мофетила микофенолат. У больных, получающих лечение мофетила микофенолатом, после начала перорального применения амоксициллина с клавулановой кислотой может снизиться предозовая концентрация активного метаболита микофеноловой кислоты примерно на 50%. Это изменение предозового уровня может полностью соответствовать изменению общей экспозиции микофеноловой кислоты. Таким образом, изменение дозы мофетила микофенолата обычно не требуется, если нет клинического подтверждения дисфункции трансплантата. Однако тщательное наблюдение необходимо при сочетанном применении и в течение некоторого времени после антибиотикотерапии.
Передозировка
симптомы. Могут выявлять симптомы расстройств со стороны ЖКТ и нарушение баланса жидкости и электролитов. Выявлена кристаллурия, связанная с приемом амоксициллина, что в отдельных случаях приводило к почечной недостаточности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
У пациентов с нарушениями функции почек и у пациентов, принимающих высокие дозы препарата, возможно возникновение судорог.
Зафиксировано оседание амоксициллина в катетерах мочевого пузыря, преимущественно после введения в высоких дозах. Следует регулярно проверять проходимость катетеров (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лечение. Нарушения со стороны ЖКТ можно лечить симптоматически, обращая внимание на баланс жидкости/электролитов.
Амоксициллин/кислота клавулановая могут быть выведены из кровотока с помощью гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.