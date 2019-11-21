фармакодинамика. Механизм действия. Амоксициллин представляет собой полусинтетический пенициллин (бета-лактамный антибиотик), который ингибирует один или несколько ферментов (которые часто называют пенициллин-связывающими белками) в процессе биосинтетического метаболизма бактериального пептидогликана, являющегося неотъемлемым структурным компонентом клеточной стенки бактерий. Ингибирование синтеза пептидогликана приводит к ослаблению клеточной стенки, следствием чего является лизис и гибель клеток.

Амоксициллин чувствителен к расщеплению бета-лактамазами, продуцируемыми резистентными бактериями, следовательно, спектр активности амоксициллина в качестве монотерапии не включает организмы, продуцирующие эти ферменты.

Клавулановая кислота является бета-лактамом, структурно родственным пенициллинам. Она деактивирует некоторые ферменты бета-лактамазы, тем самым предотвращая инактивацию амоксициллина. Клавулановая кислота в виде монотерапии не оказывает клинически полезного антибактериального эффекта.

Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Время, превышающее МИК (Т>МИК), считается основным фактором, определяющим эффективность амоксициллина.

Механизмы резистентности. Существуют два механизма резистентности к амоксициллину/кислоте клавулановой:

– инактивация бактериальными бета-лактамазами, которые сами по себе не ингибируются клавулановой кислотой, включая классы B, C и D;

– превращение пенициллин-связывающих белков, что снижает аффинность антибактериального препарата к мишени.

Непроницаемость бактерий или механизм эффлюксного насоса могут вызвать резистентность бактерий или способствовать ее возникновению, в частности у грамотрицательных бактерий.

Предельные значения МИК для амоксициллина/кислоты клавулановой, установленные Европейским комитетом по испытанию антимикробной чувствительности (EUCAST):



Микроорганизмы Граничные значения чувствительности (мкг/мл) Чувствительные Умеренно чувствительные Резистентные Haemophilus influenzae1 ≤1 - > 1 Moraxella catarrhalis1 ≤1 - > 1 Staphylococcus aureus2 ≤2 - >2 Коагулазонегативные стафилококки2 ≤ 0,25 - > 0,25 Enterococcus1 ≤4 8 >8 Streptococcus A, B, C, G5 ≤0,25 - >0,25 Streptococcus pneumoniae3 ≤0,5 1–2 >2 Энтеробактерии1, 4 - - >8 Грамотрицательные анаэробные бактерии1 ≤4 8 >8 Грамположительные анаэробные бактерии1 ≤4 8 >8 Граничные значения, не относящиеся к отдельным видам1 ≤2 4–8 >8



1Сообщены значения для концентраций амоксициллина. В целях испытания чувствительности концентрация клавулановой кислоты установлена в значении 2 мг/л.

2Сообщены значения для концентраций оксациллина.

3Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для ампициллина.

4Предельное значение резистентности R >8 мг/л означает, что все штаммы с механизмами резистентности заявлены как резистентные.

5Предельные значения, приведенные в таблице, рассчитаны из предельных значений для бензилпенициллина.

Распространенность резистентности может изменяться географически и со временем для отдельных видов, поэтому желательно иметь местную информацию по чувствительности, особенно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости требуется экспертное заключение, если местная распространенность резистентности такова, что польза препарата, по крайней мере при некоторых типах инфекций, вызывает сомнения.



Обычно чувствительные виды Грамположительные аэробы: Enterococcus faecalis, Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus (чувствительный к метициллину)£, coagulase-negative Staphylococci (чувствительный к метициллину), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae1, Streptococcus pyogenes и другие бета-гемолитические стрептококки, группа Streptococcus viridans.

Грамотрицательные аэробы: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capnocytophaga spp., Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae2, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae§, Pasteurella multocida.

Анаэробы: Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp. Виды, у которых приобретение резистентности может быть проблемой Грамположительные аэробы: Enterococcus faecium$.

Грамотрицательные аэробы: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris Природно резистентные микроорганизмы Грамотрицательные аэробы: Acinetobacter spp., Citrobacter freundii, Enterobacter spp., Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophilia.

Другие микроорганизмы:

Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae



$Естественная умеренная чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.

£Все стафилококки, резистентные к метициллину, резистентны к амоксициллину/кислоте клавулановой.

§Все штаммы с резистентностью к амоксициллину, не опосредованной бета-лактамазами, резистентны к амоксициллину/кислоте клавулановой.

1При инфекции Streptococcus pneumoniae, резистентным к пенициллину, не следует применять эту лекарственную форму амоксициллина/кислоты клавулановой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).

2Штаммы с пониженной чувствительностью зарегистрированы в некоторых странах ЕС с частотой выше 10%.

Фармакокинетика. Данные фармакокинетических исследований представлены в таблицах ниже.

Амоксициллин



Усредненные фармакокинетические параметры Доза препарата

амоксициллин/кислота клавулановая Доза амоксициллина, мг Средняя C max

в плазме крови,

мкг/мл Т ½ ,

ч AUC,

ч∙мг/л Выведение с мочой

0–6 ч, % 500 мг/100 мг 500 32,2 1,07 25,5 66,5 1000 мг/200 мг 1000 105,4 0,9 76,3 77,4



Кислота клавулановая



Усредненные фармакокинетические параметры Доза препарата

амоксициллин/кислота клавулановая Доза кислоты

клавулановой, мг Средняя C max

в плазме крови,

мкг/мл Т ½ ,

ч AUC,

ч∙мг/л Выведение с мочой

0–6 ч, % 500 мг/100 мг 100 10,5 1,12 9,2 46,0 1000 мг/200 мг 200 28,5 0,9 27,9 63,8