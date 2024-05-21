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MDC Витамин C Цинк Витамин D (MDC Vitamin C Zinc Vitamin D) (563478) - инструкция по применению Диетические добавки

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MDC Витамин C Цинк Витамин D (MDC Vitamin C Zinc Vitamin D)
Цена в городе Киев
от 213,19 грн
Без рецепта
20 шт от 213,19 грн
В наличии в 141 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки шипучие
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов

MDC Витамин C Цинк Витамин D инструкция по применению

Характеристика

может быть рекомендована как источник комплекса витаминов (C, D) и цинка для повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Содействует нормализации функционирования иммунной системы и повышению физической и умственной активности, концентрации внимания. Обладает общеукрепляющими и антиоксидантными свойствами.
Не является лекарственным средством.

Рекомендации по употреблению

взрослым и детям в возрасте старше 14 лет употреблять после еды по 1 шипучей таблетке в сутки, растворив ее в стакане воды комнатной температуры.
Срок употребления: 2 нед, в дальнейшем согласовывать с врачом.
Предостережение: индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, дети в возрасте до 14 лет; при нарушении углеводного обмена, склонности к тромбообразованию, мочекаменной болезни. В период беременности и кормления грудью, а также при болезни и приеме лекарственных препаратов перед употреблением следует проконсультироваться с врачом (суточную дозу определяет врач).
Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, в сухом и недоступном для детей месте.

MDC Витамин C Цинк Витамин D
MDC Витамин C Цинк Витамин D таблетки шипучие туба пластиковая, №20
от 213,19 грн
В наличии в 141 аптеке
Цены в аптеках
MDC Витамин C Цинк Витамин D
MDC Витамин C Цинк Витамин D таблетки шипучие туба пластиковая, №20
от 213,19 грн
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