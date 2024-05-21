взрослым и детям в возрасте старше 14 лет употреблять после еды по 1 шипучей таблетке в сутки, растворив ее в стакане воды комнатной температуры.

Срок употребления: 2 нед, в дальнейшем согласовывать с врачом.

Предостережение: индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, дети в возрасте до 14 лет; при нарушении углеводного обмена, склонности к тромбообразованию, мочекаменной болезни. В период беременности и кормления грудью, а также при болезни и приеме лекарственных препаратов перед употреблением следует проконсультироваться с врачом (суточную дозу определяет врач).

Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.