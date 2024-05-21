MDC Витамин C Цинк Витамин D (MDC Vitamin C Zinc Vitamin D) (563478) - инструкция по применению Диетические добавки
MDC Витамин C Цинк Витамин D инструкция по применению
Характеристика
может быть рекомендована как источник комплекса витаминов (C, D) и цинка для повышения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Содействует нормализации функционирования иммунной системы и повышению физической и умственной активности, концентрации внимания. Обладает общеукрепляющими и антиоксидантными свойствами.
Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям в возрасте старше 14 лет употреблять после еды по 1 шипучей таблетке в сутки, растворив ее в стакане воды комнатной температуры.
Срок употребления: 2 нед, в дальнейшем согласовывать с врачом.
Предостережение: индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, дети в возрасте до 14 лет; при нарушении углеводного обмена, склонности к тромбообразованию, мочекаменной болезни. В период беременности и кормления грудью, а также при болезни и приеме лекарственных препаратов перед употреблением следует проконсультироваться с врачом (суточную дозу определяет врач).
Не превышать рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, в сухом и недоступном для детей месте.