Дексил (Dexil) (563328) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексил инструкция по применению
Состав
действующее вещество: декскетопрофен;
1 мл раствора для инъекций содержит декскетопрофена трометамола 36,909 мг, что эквивалентно декскетопрофену 25 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, этанол 96%, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные пропионовой кислоты. Декскетопрофен. Код ATС M01A E17.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Декскетопрофена трометамол — это соль пропионовой кислоты, которая оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Механизм ее действия основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения циклооксигеназы. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2a, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме того, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата. Было обнаружено угнетающее действие декскетопрофена трометамола на активность циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2. Установлено, что декскетопрофена трометамол имеет выраженный анальгетический эффект с быстрым началом и достижением максимального эффекта в течение первых 45 минут при различных видах боли, включая боль при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), боль в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечные колики. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола, как правило, составляет 8 часов. Известно, что применение Декскетопрофена позволяет значительно сократить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если пациентам, которым с целью купирования послеоперационной боли назначали морфий с помощью контролируемого пациентом прибора для обезболивания и декскетопрофена трометамол, то им потребовалось значительно меньше морфия (на 30–45%), чем пациентам, получавшим плацебо.
Фармакокинетика.
После внутримышечного введения декскетопрофена трометамола максимальная концентрация достигается через 20 минут (10–45 минут). Доказано, что при однократном внутримышечном или внутривенном введении 25–50 мг препарата площадь под кривой AUC (концентрация — время) пропорциональна дозе. Фармакокинетические исследования многократного применения препарата доказали, что AUC и Cmax (среднее максимальное значение) после последнего внутримышечного и внутривенного введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения составляет около 0,35 часа, а период полувыведения — 1–2,7 часа. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выведением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается только оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(-). После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (65 лет) значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы в максимальной концентрации и времени ее достижения не наблюдалось. Средний период полувыведения увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс сокращался.
Показания
Симптоматическое лечение острой боли средней и высокой интенсивности в случаях, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например при послеоперационных болях, почечных коликах и боли в пояснице (боль в спине).
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к декскетопрофену, к любому другому нестероидному противовоспалительному препарату (НПВП) или к вспомогательным веществам препарата;
- если вещества аналогичного действия, например, ацетилсалициловая кислота или другие НПВП провоцируют развитие приступов бронхиальной астмы, бронхоспазма, острого ринита или вызывают развитие носовых полипов, появление крапивницы или ангионевротического отека;
- в активной фазе язвенной болезни или при кровотечении, подозрении на них или при рецидивирующей язвенной болезни или кровотечении в анамнезе (не менее двух подтвержденных фактов язвы или кровотечения) или хронической диспепсии;
- при желудочно-кишечном кровотечении, другом кровотечении в активной фазе или при повышенной кровоточивости;
- при желудочно-кишечном кровотечении или перфорации в анамнезе, связанных с предварительной терапией НПВП;
- при болезни Крона или при неспецифическом язвенном колите;
- при бронхиальной астме в анамнезе;
- при тяжелой сердечной недостаточности;
- при нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин);
- при тяжелом нарушении функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлда-Пью);
- при геморрагическом диатезе и других нарушениях свертывания крови;
- в III триместр беременности и в период кормления грудью;
- применение с целью нейроаксиального, интратекального или эпидурального введения (из-за содержания этанола).
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам с аллергическими состояниями в анамнезе. Избегать применения препарата декскетопрофен в комбинации с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами циклооксигеназы-2. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в кратчайшие сроки, необходимого для улучшения состояния.
Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, наблюдались для всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения применение препарата следует прекратить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образование язвы или ее перфорация повышается с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста повышена частота побочных реакций НПВП, особенно возникновение желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение таких пациентов следует начинать с наименьшей дозы. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе, поскольку существует риск их обострения. Применение НПВП может приводить к рецидивам неспецифического язвенного колита, а также болезни Крона у пациентов, находящихся в фазе ремиссии. Перед началом применения декскетопрофена трометамола пациентами, имеющими в анамнезе эзофагит, гастрит и/или язвенную болезнь, следует быть уверенным, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У пациентов с симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе во время применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта на предмет возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения.
Для таких пациентов и пациентов, применяющих ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, увеличивающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо известить врача обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности желудочно-кишечных кровотечений, особенно на начальных этапах лечения.
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, одновременно применяющим средства, которые могут увеличить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет угнетения синтеза простагландинов. Известно, что одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период не влияет на показатели коагуляции. Однако пациентам, применяющим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие кумариновые препараты или гепарины, необходимо находиться под наблюдением врача.
Пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной тяжести следует находиться под наблюдением врача из-за возможной задержки жидкости в организме и появления периферических отеков.
Применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и длительное время, может сопровождаться некоторым увеличением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения декскетопрофена трометамола недостаточно.
При неконтролируемой артериальной гипертензии, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ишемической болезни сердца, заболевании периферических артерий и/или сосудов головного мозга, декскетопрофен трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния пациента. То же следует делать перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, например, артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.
Были сообщения об очень редких случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наибольший риск возникновения наблюдается у пациентов в начале лечения, у большинства пациентов они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности, препарат Дексил следует отменить. Как и все НПВП, препарат способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и острой почечной недостаточности.
Как и другие НПВП, препарат может повлечь за собой временное и незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня АсАТ и АлАТ. При соответствующем увеличении этих показателей лечение следует прекратить.
Следует с осторожностью назначать пациентам с нарушением функции печени и/или почек, а также пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретическими средствами, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии.
Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности, с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения препарата повышается риск возникновения сердечной недостаточности.
Наибольшее нарушение функции почек, сердечно-сосудистой системы и печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Декскетопрофен следует с осторожностью вводить пациентам с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний во время его применения. В изолированных случаях при применении НПВП были сообщения об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, пациентам рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Как и все другие НПВП, декскетопрофен трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому его не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Женщинам, имеющим проблемы с зачатием или проходят обследования на предмет бесплодия, следует рассмотреть возможность отмены препарата. Назначение декскетопрофена в I и II триместр беременности возможно в случаях крайней необходимости.
Каждая ампула препарата Дексил содержит 200 мг этанола, что равно 5 мл пива или 2,08 вина в одной дозе. Препарат может негативно влиять на лиц с алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении препарата в I и II триместр беременности, пациентам из группы риска, например, при заболеваниях печени, а также больным эпилепсией. Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в одной дозе, поэтому практически не содержит свободного натрия.
Способ применения и дозы
Взрослые. Рекомендуемая доза составляет 50 мг с интервалом 8–12 часов. При необходимости повторную дозу вводить через 6 часов. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. Препарат предназначен для кратковременного применения, поэтому его следует применять только в период острой боли (не дольше 2 суток). Пациентов следует переводить на пероральное применение анальгетиков, если это возможно. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименее эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния. При послеоперационных болях средней или сильной степени тяжести препарат можно применять по показаниям в тех же рекомендованных дозах в комбинации с опиоидными аналгетиками.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы обычно не требуется. Однако из-за физиологического снижения функции почек рекомендуется более низкая доза препарата, а именно максимальная суточная доза составляет 50 мг при легком нарушении функции почек.
Со стороны печени. Для пациентов с патологией печени с легкой или средней степенью тяжести (5–9 баллов по шкале Чайлда-Пью) следует снизить максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени препарат противопоказан (10–15 баллов по шкале Чайлда-Пью).
Со стороны почек. Для пациентов с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50-80 мл/мин) максимальную суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин) препарат противопоказан.
Дети и подростки. Препарат не следует применять детям и подросткам из-за отсутствия данных по его эффективности и безопасности.
Внутримышечное введение. Раствор для инъекций следует медленно вводить глубоко в мышцы.
Внутривенная инфузия
Для проведения внутривенной инфузии содержание ампулы 2 мл развести в 30–100 мл 0,9% раствора натрия хлорида, растворе глюкозы или растворе Рингера-лактата. Раствор для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская воздействия дневного света. Приготовленный раствор должен быть прозрачным. Инфузию нужно проводить в течение 10–30 минут. Не допускать воздействия дневного света на приготовленный раствор.
Декскетопрофен, разведенный в 100 мл 0,9% раствора хлорида натрия или в растворе глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
Декскетопрофен не смешивать в растворе для инфузий с прометазином и пентазоцином.
Внутривенная инъекция (болюсное введение)
При необходимости содержимое 1 ампулы (2 мл инъекционного раствора) вводить внутривенно в течение не менее 15 секунд.
Препарат можно смешивать в малых объемах (например в шприце) с растворами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Декскетопрофен не смешивать в малых объемах (например в шприце) с растворами допамина, прометазина, пентазоцина, петидина и гидрокортизона из-за образования белого осадка.
Препарат можно смешивать только с лекарственными средствами, указанными выше.
При внутримышечном или внутривенном инъекционном применении препарат следует немедленно ввести после того, как он был набран из ампулы. Раствор для внутривенной инфузии следует применять сразу после его приготовления.
При хранении разбавленных растворов препарата в полиэтиленовых пакетах или приспособленных для введения изделиях из этилвинилацетата, пропионата целлюлозы, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида изменений содержания действующего вещества вследствие сорбции не наблюдалось.
Препарат Дексил предназначен для однократного применения, поэтому остатки готового раствора следует вылить. Перед введением препарата необходимо убедиться в том, что раствор прозрачный и бесцветный. Раствор, содержащий твердые частицы, не применять.
Дети
Препарат не следует применять детям и подросткам из-за отсутствия данных по его эффективности и безопасности.
Побочные реакции
В нижеследующей таблице указаны распределенные по органам и системам органов и частоте возникновения побочных действий.
|Органы и системы органов
|Часто (от 1/100 до 1/10)
|Иногда (от 1/1000 до 1/100)
|Редко (от 1/10000 до 1/1000)
|Очень редко (менее 1/10000)
|Со стороны крови/лимфатической системы
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|Анемия
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|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
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|Отек гортани
|Анафилактические реакции, включая анафилактический шок
|Нарушение питания и обмена веществ
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|Гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, анорексия, отсутствие аппетита
|Психические нарушения
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|Бессонница, беспокойство
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|Со стороны нервной системы
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|Головная боль, головокружение, сонливость
|Парестезии, обморок
|_
|Со стороны органов зрения
|_
|Нечеткость зрения
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|Со стороны органов слуха
|_
|Вертиго
|Звон в ушах
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|Со стороны сердца
|_
|Пальпитация
|Экстрасистолия, тахикардия
|_
|Со стороны сосудистой системы
|_
|Артериальная гипотензия, приливы
|Артериальная гипертензия, тромбофлебит поверхностных вен
|_
|Со стороны дыхательных путей, органов грудной клетки и средостения
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|Брадипноэ
|Бронхоспазм, отдыщка
|Со стороны пищеварительного тракта
|Тошнота, рвота
|Боль в животе, диспепсия, диарея, запор, рвота с примесями крови, сухость во рту
|Язвенная болезнь, кровотечение или перфорация
|Панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|_
|_
|Гепатит, желтуха
|Гепатоцеллюлярная патология
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|_
|Дерматиты, зуд, сыпь, повышенное потоотделение
|Крапивница, угри
|Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек, отек лица, фотосенсибилизация
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
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|Ригидность мышц, скованность в суставах, мышечные судороги, боли в спине
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|Со стороны почек и мочевыводящих путей
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|Острая почечная недостаточность, полиурия, почечная боль, кетонурия, протеинурия
|Нефрит, нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
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|Менструальные нарушения, нарушения функции предстательной железы
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|Общие и местные нарушения
|Боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, гематома, кровотечение
|Лихорадка, повышенная утомляемость, боли, озноб, астения, недомогание
|Дрожь, периферические отеки
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|Лабораторные показатели
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|Отклонения в печеночных пробах
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Нарушения со стороны пищеварительного тракта наблюдались чаще всего.
Возможно развитие язвенной болезни, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста. По имеющимся данным, на фоне применения препарата могут возникать тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспептические явления, боль в животе, мелена, рвота с примесями крови, язвенный стоматит, обострение колита и болезнь Крона. Реже наблюдается гастрит. Также отмечались отеки, артериальная гипертензия и сердечная недостаточность, которые могут быть вызваны применением НПВП. Как и в случае применения других НПВП, возможны следующие побочные реакции: асептический менингит, который в целом возникает у пациентов с системной красной волчанкой или на смешанные заболевания соединительной ткани, и реакции со стороны крови (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга). Возможны буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологических данных, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и длительное время, может сопровождаться некоторым увеличением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркта миокарда и инсульта.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке (для защиты от света) при температуре не выше 25 °С. После разбавления раствор хранить в течение 24 ч при температуре 2 — 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл в ампуле, 5 ампул в контурной ячеистой упаковке, в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
СТЕРИЛ-ДЖЕН ЛАЙФ САЙЕНСИЗ (П) ЛТД/Steril-Gene Life Sciences (P) Ltd.
Заявитель
СКАН БИОТЕК ЛТД, Индия/SCAN BIOTECH LTD, India.
Местонахождение заявителя
Е-4/300, Арера Колони Экстеншн, 462016, Бхопал, (М.П.) Индия/E-4/300, Arera Colony Extension, 462016, Bhopal, (M.P.) India.