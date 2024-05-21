Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАртроверон актив (Artroveron active) Артроверон актив (Artroveron active) (563319) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 740,52 грн Без рецепта 180 шт от 740,52 грн В наличии в 154 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Solepharm Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 180 шт. Диетические добавки 11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата