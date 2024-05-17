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Артроверон Актив капсулы, №180 - Львов (879691) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
798,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
819,20
Экономия: -40,20 грн
779,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
763,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
917,99
Экономия: -177,47 грн
740,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
826,41
Экономия: -30,41 грн
796,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
763,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (2)
763,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
763,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
884,74
Экономия: -64,98 грн
819,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
834,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
848,30
Экономия: -44,30 грн
804,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
853,44
Экономия: -28,54 грн
824,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 113
Всего: упаковка (1)
917,99
Экономия: -177,47 грн
740,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
839,84
Экономия: -43,36 грн
796,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
798,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
893,93
Экономия: -75,36 грн
818,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (2)
789,26
Экономия: -23,36 грн
765,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
Всего: упаковка (1)
763,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (2)
821,99
Экономия: -81,47 грн
740,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (2)
823,04
Экономия: -52,04 грн
771,00 грн