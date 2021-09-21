Эпидемиологические данные свидетельствуют, что прием кеторолака трометамола может быть связан с высоким риском серьезной желудочно-кишечной токсичности, аналогично некоторым другим НПВП, особенно в случае применения препарата не по зарегистрированным показаниям и/или в течение более длительного периода.

Врачи должны знать, что у некоторых пациентов обезболивание наступает только через 30 мин после внутривенного или внутримышечного введения лекарственного средства.

Следует избегать одновременного применения кеторолака трометамола с НПВП, в том числе с селективными ингибиторами циклооксигеназы-2.

Побочные реакции можно свести к минимуму при применении наименьшей эффективной дозы лекарственного средства в течение кратчайшего промежутка времени, необходимого для контроля симптомов.

Язвы, кровотечения и перфорация желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

При применении всех НПВП, в том числе кеторолака трометамола, сообщалось о желудочно-кишечных язвах, кровотечении и перфорации (в некоторых случаях — с летальным исходом) в какое-либо время в течение периода лечения при наличии или при отсутствии симптомов-предвестников или серьезных проявлений со стороны ЖКТ в анамнезе.

В нерандомизированном, постмаркетинговом наблюдательном исследовании в условиях стационара было зафиксировано более высокую частоту серьезных с клинической точки зрения желудочно-кишечных кровотечений у пациентов в возрасте до 65 лет, получавших среднюю суточную дозу кеторолака трометамола >90 мг внутримышечно по сравнению с пациентами, которые получали парентеральные опиоидные анальгетики.

Частота побочных реакций при применении НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций (в некоторых случаях — с летальным исходом) выше у пациентов пожилого возраста.

У пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста риск желудочно-кишечного кровотечения или перфорации увеличивается с повышением доз НПВП, в том числе внутривенно кеторолака трометамола. Риск серьезных с клинической точки зрения желудочно-кишечных кровотечений является дозозависимым. Эти пациенты должны начинать лечение по возможности с наименьшей дозы. В таких случаях, а также в случаях приема ацетилсалициловой кислоты в малых дозах или других лекарственных средств с повышенным риском побочных реакций со стороны ЖКТ можно рассматривать дополнительное применение гастропротекторов, например мизопростола или ингибиторов протонной помпы. Возрастной риск желудочно-кишечных кровотечений и перфорации характерен для всех НПВП. По сравнению с молодыми пациентами, пациенты пожилого возраста имеют увеличенный период полураспада в плазме крови и сниженный плазменный клиренс кеторолака трометамола. Рекомендуется более длительный интервал дозирования.

НПВП следует с осторожностью применять пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона) из-за возможности обострения таких состояний. Пациенты с болезнями ЖКТ в анамнезе, особенно пациенты пожилого возраста, должны сообщать о каких-либо необычных абдоминальных симптомах (особенно желудочно-кишечные кровотечения), в частности на начальных этапах лечения. При возникновении желудочно-кишечных кровотечений или язв у пациентов, получающих кеторолака трометамол внутривенно, лечение необходимо прекратить.

Особое внимание следует уделять пациентам, получающим сопутствующие препараты, способные повысить риск возникновения язв, кровотечения, например пероральные кортикостероиды, СИОЗС или антиагреганты, например ацетилсалициловую кислоту.

Применение препарата пациентам, которые принимают антикоагулянты, например варфарин, противопоказано.

Как и в случае с другими НПВП, частота и тяжесть осложнений со стороны ЖКТ может увеличиваться с повышением дозы и продолжительности терапии внутривенно кеторолака трометамолом. Риск появления серьезных с клинической точки зрения желудочно-кишечных кровотечений является дозозависимым. Особенно это касается пациентов пожилого возраста, получающих среднюю суточную дозу кеторолака трометамола внутривенно более 60 мг в сутки. Наличие язвенной болезни в анамнезе увеличивает вероятность развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ во время терапии кеторолака трометамолом.

Влияние на гемостаз

Пациенты с нарушениями свертываемости крови не должны применять кеторолака трометамол. При сопутсвующем применении БЛОКПЕЙНА у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию, может повышаться риск возникновения кровотечения. Детальных исследований одновременного применения кеторолака трометамола и профилактических низких доз гепарина (2500–5000 единиц каждые 12 часов) и декстранов не проводили, поэтому такой режим тоже может повышать риск появления кровотечения. Пациенты, которые уже принимают антикоагулянты или требующие введения низких доз гепарина, не должны применять кеторолака трометамол. За состоянием пациентов, принимающих другие лекарственные средства, негативно влияющие на гемостаз, при введении лекарственного средства БЛОКПЕЙН, следует пристально наблюдать. В контролируемых клинических исследованиях частота клинически значимого послеоперационного кровотечения составляла менее 1%.

Кеторолака трометамол подавляет агрегацию тромбоцитов и увеличивает время кровотечения. У пациентов с нормальной функцией кровотечения ее время увеличивалось, но не выходило за пределы нормы от 2 до 11 минут. В отличие от пролонгированного действия после приема ацетилсалициловой кислоты, функция тромбоцитов возвращается к норме в течение 24–48 часов после отмены кеторолака трометамола.

Постмаркетинговый опыт периоперационного внутримышечного и внутривенного применения кеторолака трометамола свидетельствует о возникновении кровотечений из послеоперационных ран. Поэтому кеторолака трометамол не следует вводить пациентам, которым делали операцию с высоким риском кровотечения или с неполным гемостазом. Следует быть особенно осторожными, когда стабильный гемостаз является критическим, например при косметических или амбулаторно проведенных операциях, резекции предстательной железы или тонзиллэктомии. При применении кеторолака трометамола сообщалось о возникновении гематом и других признаков кровотечения из ран, а также о носовых кровотечениях. Врачи должны осознавать фармакологическое сходство кеторолака трометамола с другими НПВП, которые ингибируют циклооксигеназу и риск кровотечения, особенно у людей пожилого возраста.

Кожные реакции

При применении НПВП очень редко сообщали о возникновении серьезных кожных реакций, в некоторых случаях с летальным исходом, в частности эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Самый высокий риск возникновения таких реакций наблюдается в начале лечения, причем первые проявления появляются в большинстве случаев в течение первого месяца лечения. При первых проявлениях кожных высыпаний, повреждениях слизистых оболочек или других признаков повышенной чувствительности применение БЛОКПЕЙНА следует прекратить.

Системная красная волчанка (СКВ) и смешанное заболевание соединительной ткани

У пациентов с СКВ и смешанным заболеванием соединительной ткани возможен повышенный риск развития асептического менингита.

Задержка натрия/жидкости при сердечно-сосудистых заболеваниях и периферических отеках

С осторожностью назначают препарат пациентам с гипертензией и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, поскольку у таких пациентов зафиксирована задержка жидкости и отеки, связанные с применением НПВП.

У некоторых пациентов, получавших НПВП, в том числе кеторолака трометамол, сообщалось о задержке жидкости, гипертензии и отеки, поэтому препарат следует с осторожностью применять пациентам с сердечной декомпенсацией, гипертензией или подобными состояниями.

Влияние на сердечно-сосудистую систему и кровообращение головного мозга

За состоянием пациентов с артериальной гипертензией и/или с легкой и умеренной застойной сердечной недостаточностью в анамнезе необходимо пристально наблюдать из-за имеющейся информации о задержке жидкости и отеках на фоне терапии НПВП.

По результатам клинических и эпидемиологических исследований применение коксибов и некоторых НПВП (особенно в больших дозах) может быть связано с небольшим увеличением риска возникновения артериальных тромботических осложнений (например, инфаркт миокарда или инсульт). Хотя повышение риска возникновения тромботических явлений, например инфаркта миокарда, при приеме кеторолака трометамола не было выявлено, нет достаточных данных для исключения такого риска при применении кеторолака.

Пациентам с неконтролируемой гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, установленной ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий и/или сосудов головного мозга кеторолака трометамол назначают только после тщательной оценки всех преимуществ и рисков такого лечения. Так же следует взвешивать целесообразность назначения кеторолака трометамола перед началом лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (например, с артериальной гипертензией, гиперлипидемией, сахарным диабетом, а также курильщикам).

Пациенты с нарушениями сердечно-сосудистой системы, функции почек и печени

Препарат следует с осторожностью применять пациентам с состояниями, приводящими к снижению объема крови и/или почечного кровотока, когда почечные простагландины выполняют вспомогательную роль в поддержании почечной перфузии. У таких пациентов прием НПВП может привести к дозозависимому снижению образования простагландинов и может вызвать выраженную почечную недостаточность. Самый высокий риск возникновения таких реакций наблюдается у пациентов с гиповолемией, вызванной потерей крови или сильной дегидратацией, у пациентов с нарушениями функции почек, сердечной недостаточностью, нарушениями функции печени, у пациентов пожилого возраста, а также у пациентов, принимающих диуретики. У таких пациентов следует контролировать функцию почек. Обычно после прекращения терапии НПВП состояние пациента возвращается к такому, что было до начала лечения.

Нарушенное восстановление потерянной жидкости/крови во время операции, что приводит к гиповолемии, может привести к нарушению функции почек, это состояние может ухудшиться при применении лекарственного средства БЛОКПЕЙН. Поэтому следует корректировать снижение объема межклеточной жидкости; необходим тщательный контроль уровня мочевины и креатинина в сыворотке крови и наблюдение за выведением мочи, пока объем крови не будет соответствовать норме. У пациентов, которым проводят почечный диализ, клиренс кеторолака примерно в 2 раза меньше нормы и конечный период полураспада увеличен примерно в 3 раза.

Влияние на почки

Как и другие НПВП, кеторолака трометамол необходимо с осторожностью применять пациентам с нарушениями функции почек или с заболеваниями почек в анамнезе, поскольку он является сильным ингибитором синтеза простагландинов. Препарат необходимо применять с осторожностью, поскольку при применении кеторолака трометамола и других НПВП наблюдалась нефротоксичность у пациентов с состояниями, приводящими к снижению объема крови и/или почечного кровотока, когда почечные простагландины играют компенсаторную роль при поддержании почечной перфузии.

У таких пациентов применение кеторолака трометамола или других НПВП может привести к дозозависимому снижению выработки простагландинов и может спровоцировать выраженную почечную недостаточность. Самый высокий риск возникновения таких реакций наблюдается у пациентов с нарушениями функции почек, гиповолемией, сердечной недостаточностью, нарушениями функции печени, у пациентов, принимающих диуретики, и у пациентов пожилого возраста. Обычно после прекращения терапии НПВП состояние пациента возвращается к исходному, что было до начала лечения.

Как и в случае с другими ингибиторами синтеза простагландина, при применении кеторолака трометамола повышается уровень мочевины, креатинина и калия в сыворотке крови, что может наблюдаться после применения одной дозы.

Пациенты с нарушениями функции почек

Поскольку кеторолака трометамол и его метаболиты главным образом выводятся почками, лекарственное средство БЛОКПЕЙН нельзя применять пациентам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек (креатинин в сыворотке крови >160 мкмоль/л). Пациентам с легкими нарушениями функции почек следует подбирать меньшие дозы кеторолака трометамола (не более 60 мг в сутки внутримышечно или внутривенно) и тщательно контролировать функциональное состояние почек.

Пациенты с нарушениями функции печени

Пациенты с нарушениями функции печени вследствие цирроза не имеют клинически значимой разницы в клиренсе кеторолака трометамола или времени его полувыведения.

Можно наблюдать предельные повышения одного или нескольких показателей печеночных проб. Эти нарушения могут быть временными, могут оставаться неизменными или могут прогрессировать при продолжении терапии. В контролируемых клинических исследованиях значимые повышения (более чем втрое больше нормы) сывороточной глутамат-пируват трансаминазы (СГПТ/АлАТ) или сывороточной глутамат-оксалоацетат трансаминазы (СГОТ/АсАТ) наблюдались у менее чем 1% пациентов. В случае возникновения клинических признаков или симптомов, свидетельствующих о заболевании печени, или в случае возникновения системных проявлений применение лекарственного средства БЛОКПЕЙН следует прекратить.

Анафилактические (анафилактоидные) реакции

Анафилактические (анафилактоидные) реакции (включая, но не ограничиваясь, анафилаксию, бронхоспазм, покраснение, сыпь, артериальную гипотензию, отек гортани и ангионевротический отек) могут наблюдаться у пациентов с или без повышенной чувствительности к ацетилсалициловой кислоте, другим НПВП или к внутривенному кеторолаку трометамола в анамнезе. Они также могут возникнуть у лиц с ангионевротическим отеком, бронхоспастическими реакциями в анамнезе (например, с астмой) и полипами носа. Такие анафилактоидные реакции как анафилаксия могут иметь летальный исход. Поэтому кеторолака трометамол не следует применять пациентам с астмой и пациентам с полным или частичным полипозом носа, ангионевротическим отеком и бронхоспазмом в анамнезе.

Меры безопасности, связанные с фертильностью

Как и при применении других ингибиторов синтеза циклооксигеназы/простагландинов, применение кеторолака трометамола может негативно влиять на фертильность женщин и не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть. Для женщин, которые имеют проблемы с оплодотворением или проходят обследование по поводу бесплодия, следует прекратить применение БЛОКПЕЙНА.

Задержка жидкости и отеки

При применении кеторолака трометамола сообщалось о задержке жидкости, артериальной гипертензии и отеках, поэтому пациентам с сердечной декомпенсацией, гипертензией или похожими состояниями препарат следует применять с осторожностью.

Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении метотрексата с препаратами, которые подавляют синтез простагландинов, поскольку некоторые такие препараты уменьшают почечный клиренс метотрексата и таким образом увеличивают его токсичность.

Злоупотребление и зависимость

Кеторолака трометамол не вызывает зависимость. После внезапного прекращения внутривенного применения кеторолака трометамола симптомы отмены не наблюдались.

Это лекарственное средство содержит 10 об.% этанола (алкоголя), то есть 100 мг/мл, что эквивалентно 3 мл пива, 1,25 мл вина в дозе. Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства беременным и женщинам, которые кормят грудью, детям и взрослым пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

1 мл раствора кеторолака трометамола для инъекций содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.