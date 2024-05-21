Вогер (Voger) (562698) - инструкция по применению Диетические добавки
Вогер инструкция по применению
Характеристика
функциональные свойства. В этиологии патологических процессов, приводящих к нарушению мочеиспускания у мужчин, болевых ощущений и нарушению половой функции, существенную роль играет увеличение образования андрогена дигидротестостерона (ДГТ), что вызывает рост ткани предстательной железы, путем связывания с цитоплазматическими рецепторами андрогена. ДГТ образуется из тестостерона путем активации фермента 5-α-редукгазы и активации α-адренорецепторов, увеличивают концентрацию ионов кальция внутри клетки, и приводят к сокращению гладкой мускулатуры.
Функциональные свойства диетической добавки Вогер обусловлены физиологической активностью биологически активных веществ, входящих в ее состав: жирных кислот (лауриновая, миристиновая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фитостеролов (β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол), курбитина и жирного масла, цинка, гипоксозида, агликона и рооперола, витаминов (К, С, В2, В3, каротиноидов), хлорофилла, дубильных веществ, органических кислот, флавоноидов, макро- и микроэлементов (Si, Fe, Са, Си, К, Мп, В, Ти, Ni), пентациклических тритерпенов, n-докозанола и тетракозанола.
Биологически активные вещества, входящие в состав Вогер, обладают противовоспалительными, антиандрогенными и антиэстрогенными свойствами. Они способны уменьшать уровень глобулина, связывающего половые гормоны. Важнейшими составляющими фитотерапии являются фитостеролы, β-ситостерол, жирные кислоты и лекгины. Эти вещества подавляют ароматазу, липооксигеназу и фактор роста, стимулирующие пролиферацию клеток предстательной железы. В том числе подавляют α-адренорецепторы, 5-α-редукгазу, мускариновые холинорецепторы, рецепторы дигидропиридина или ванилоидные рецепторы и нейтрализуют свободные радикалы.
Биологически активные вещества, входящие в состав Вогер, уменьшают патологические процессы предстательной железы, которые сопровождаются частыми позывами к мочеиспусканию, особенно в ночное время, слабым или прерывистым мочеиспусканием, ощущением неполностью опорожненного мочевого пузыря, дискомфортом, в том числе во время мочеиспускания, дискомфортными ощущениями внизу живота или в области промежности, и нарушением половой функции.
В состав Вогер входят все компоненты, перечисленные в разделе Фитотерапия Рекомендаций по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы Европейской Ассоциации Урологов 2019 года:
Экстракт плодов Со Пальметто (Serenoa repens) содержит 45% жирных кислот (лауриновая, миристиновая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фитостеролы (β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол). Со Пальметто улучшает показатели мочевых симптомов, симптомы и показатели потока мочи по шкале IPSS. Способствует блокированию 5-α-редуктазы и угнетению связывания дегидротестостерона с рецепторами простаты. Антипролиферативный эффект обусловлен угнетением активности ферментов 5-α-редуктазы и ароматазы. Экстракт Со Пальметто относится к лидерам среди растительных средств, подавляющих развитие отека, воспаления в простате и уменьшают размеры предстательной железы. Многочисленные клинические исследования экстракта Со Пальметто в Германии, Англии, США и других странах показали его высокую эффективность при хроническом простатите. Отсутствие нежелательных эффектов позволяет применять экстракт Со Пальметто в течение длительного времени, не опасаясь вредных для организма последствий. Кроме того, экстракт Со Пальметто благоприятно влияет на состояние кожи и волос, блокируя 5-α-редукгазу 2 типа, являющуюся ключевым звеном в развитии андрогенной алопеции (выпадение волос) и угревой сыпи. Экстракт плодов Со Пальметто приводит к уменьшению размера предстательной железы и улучшению симптоматики. Способствует остановке преобразования тестостерона в дигидротестостерон, то есть устранению ведущей причины развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).
Экстракт семян тыквы (Cucurbita moschata) содержит аминосоединение кукурбитин и жирные масла, которые обладают противовоспалительными, восстановительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими, регенеративными и антипаразитарными свойствами. Употребление продуктов тыквы сопровождается уменьшением объема предстательной железы, путем противовоспалительного и антиандрогенного эффектов, снижением активности детрузора, улучшением показателей международной шкалы симптомов предстательной железы (IPSS), параметров урофлоуметрии и качества жизни (QoL). Семена тыквы также являются мощным источником цинка, который играет важную роль в функционировании мочеполовой системы у мужчин, способствует усилению половой функции и нормализации функционального состояния предстательной железы при простатите и аденоме.
Экстракт клубня африканского картофеля (Hypoxis hemerocallidea) способствует усилению действия Со Пальметто. Корневище растения африканского картофеля (Hypoxis hemerocallidea) известно своим традиционным использованием при лечении ДГПЖ и других заболеваний мочеполовой системы, в том числе при инфекциях мочевого пузыря. Экстракт, полученный из клубня африканского картофеля, имеет основное биоакгивное соединение гипоксозид, агликон и рооперол и дает наиболее веские доказательства эффективности и безопасности в нормализации функционального состояния при ДГПЖ.
Экстракт корня крапивы двудомной (Urtica dloica) содержит комплекс биологически активных соединений, среди которых витамины (К, С, В2, В3, каротиноиды), хлорофилл, дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды, макро- и микроэлементы (Si, Fe, Са, Си, К, Мп, В, Ти, Ni). Он способствует повышению уровня гемоглобина, снижению уровня глюкозы в крови, нормализации липидного обмена и повышению общего тонуса организма. Экстракт корня крапивы двудомной способствует уменьшению отека и препятствует процессу увеличения предстательной железы. Экстракт коры африканской сливы (Prunus africana) содержит ряд биологически активных веществ (фитостеролы, пентациклические тритерпены, n-докозанол и тетракозанол), которые обладают противовоспалительными и противоотечными свойствами, благодаря угнетению продукции простагландина, снижению уровня пролакгина в предстательной железе. На основе доклинических исследований было выдвинуто несколько механизмов действия, включая ингибирование 5-α-редукгазы, α-адренергический антагонизм, ингибирование дигидротестостерона и рецепторов, способствующих уменьшению пролиферации тканей предстательной железы.
Пыльца ржи (Secale cereale) имеет ряд эффектов, включая расслабление уретры и мочевого пузыря, расслабление гладких мышц через антагонизм α-адренергических рецепторов. К дополнительным механизмам относятся индукция апоптоза в клетках эпителия предстательной железы и торможение биосинтеза простагландинов и лейкотриенов. Путем противовоспалительного эффекта, пыльца ржи уменьшает размер предстательной железы при ДГПЖ, простатите и простатодинии, улучшая такие симптомы как никгурия и частые позывы к мочеиспусканию.
Рекомендации по употреблению
рекомендуется принимать в рацион питания как дополнительный источник биологически активных веществ и жирных кислот, с целью нормализации функционального состояния мочевыводящей системы мужчин, при симптомах нижних мочевых путей, при дискомфортных ощущениях во время полового акта, в том числе при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хроническом простатите.
Не является лекарственным средством.
Способ употребления и рекомендуемое суточное количество: употреблять взрослым мужчинам по 1 капсуле 2 раза в сутки во время приема пищи. Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Срок употребления: 3 мес. При необходимости курс употребления по рекомендации врача повторяют.
Особенности потребления: регулярное ежедневное употребление особенно важно для нормализации функционального состояния предстательной железы. Эффективность компонентов, относительно симптомов нижних мочевых путей, проявляется через 2-3 недели после начала употребления. Полная эффективность может быть достигнута не ранее чем через 3 мес. Рекомендуется придерживаться полноценного и сбалансированного рациона питания, ограничивать употребление животных жиров, сахара, сладостей и алкоголя.
Предостережение относительно потребления: не превышать рекомендуемое суточное количество. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.