функциональные свойства. В этиологии патологических процессов, приводящих к нарушению мочеиспускания у мужчин, болевых ощущений и нарушению половой функции, существенную роль играет увеличение образования андрогена дигидротестостерона (ДГТ), что вызывает рост ткани предстательной железы, путем связывания с цитоплазматическими рецепторами андрогена. ДГТ образуется из тестостерона путем активации фермента 5-α-редукгазы и активации α-адренорецепторов, увеличивают концентрацию ионов кальция внутри клетки, и приводят к сокращению гладкой мускулатуры.

Функциональные свойства диетической добавки Вогер обусловлены физиологической активностью биологически активных веществ, входящих в ее состав: жирных кислот (лауриновая, миристиновая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фитостеролов (β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол), курбитина и жирного масла, цинка, гипоксозида, агликона и рооперола, витаминов (К, С, В 2 , В 3 , каротиноидов), хлорофилла, дубильных веществ, органических кислот, флавоноидов, макро- и микроэлементов (Si, Fe, Са, Си, К, Мп, В, Ти, Ni), пентациклических тритерпенов, n-докозанола и тетракозанола.

Биологически активные вещества, входящие в состав Вогер, обладают противовоспалительными, антиандрогенными и антиэстрогенными свойствами. Они способны уменьшать уровень глобулина, связывающего половые гормоны. Важнейшими составляющими фитотерапии являются фитостеролы, β-ситостерол, жирные кислоты и лекгины. Эти вещества подавляют ароматазу, липооксигеназу и фактор роста, стимулирующие пролиферацию клеток предстательной железы. В том числе подавляют α-адренорецепторы, 5-α-редукгазу, мускариновые холинорецепторы, рецепторы дигидропиридина или ванилоидные рецепторы и нейтрализуют свободные радикалы.

Биологически активные вещества, входящие в состав Вогер, уменьшают патологические процессы предстательной железы, которые сопровождаются частыми позывами к мочеиспусканию, особенно в ночное время, слабым или прерывистым мочеиспусканием, ощущением неполностью опорожненного мочевого пузыря, дискомфортом, в том числе во время мочеиспускания, дискомфортными ощущениями внизу живота или в области промежности, и нарушением половой функции.

В состав Вогер входят все компоненты, перечисленные в разделе Фитотерапия Рекомендаций по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы Европейской Ассоциации Урологов 2019 года:

Экстракт плодов Со Пальметто (Serenoa repens) содержит 45% жирных кислот (лауриновая, миристиновая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фитостеролы (β-ситостерол, кампестерол, стигмастерол). Со Пальметто улучшает показатели мочевых симптомов, симптомы и показатели потока мочи по шкале IPSS. Способствует блокированию 5-α-редуктазы и угнетению связывания дегидротестостерона с рецепторами простаты. Антипролиферативный эффект обусловлен угнетением активности ферментов 5-α-редуктазы и ароматазы. Экстракт Со Пальметто относится к лидерам среди растительных средств, подавляющих развитие отека, воспаления в простате и уменьшают размеры предстательной железы. Многочисленные клинические исследования экстракта Со Пальметто в Германии, Англии, США и других странах показали его высокую эффективность при хроническом простатите. Отсутствие нежелательных эффектов позволяет применять экстракт Со Пальметто в течение длительного времени, не опасаясь вредных для организма последствий. Кроме того, экстракт Со Пальметто благоприятно влияет на состояние кожи и волос, блокируя 5-α-редукгазу 2 типа, являющуюся ключевым звеном в развитии андрогенной алопеции (выпадение волос) и угревой сыпи. Экстракт плодов Со Пальметто приводит к уменьшению размера предстательной железы и улучшению симптоматики. Способствует остановке преобразования тестостерона в дигидротестостерон, то есть устранению ведущей причины развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

Экстракт семян тыквы (Cucurbita moschata) содержит аминосоединение кукурбитин и жирные масла, которые обладают противовоспалительными, восстановительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими, регенеративными и антипаразитарными свойствами. Употребление продуктов тыквы сопровождается уменьшением объема предстательной железы, путем противовоспалительного и антиандрогенного эффектов, снижением активности детрузора, улучшением показателей международной шкалы симптомов предстательной железы (IPSS), параметров урофлоуметрии и качества жизни (QoL). Семена тыквы также являются мощным источником цинка, который играет важную роль в функционировании мочеполовой системы у мужчин, способствует усилению половой функции и нормализации функционального состояния предстательной железы при простатите и аденоме.

Экстракт клубня африканского картофеля (Hypoxis hemerocallidea) способствует усилению действия Со Пальметто. Корневище растения африканского картофеля (Hypoxis hemerocallidea) известно своим традиционным использованием при лечении ДГПЖ и других заболеваний мочеполовой системы, в том числе при инфекциях мочевого пузыря. Экстракт, полученный из клубня африканского картофеля, имеет основное биоакгивное соединение гипоксозид, агликон и рооперол и дает наиболее веские доказательства эффективности и безопасности в нормализации функционального состояния при ДГПЖ.

Экстракт корня крапивы двудомной (Urtica dloica) содержит комплекс биологически активных соединений, среди которых витамины (К, С, В 2 , В 3 , каротиноиды), хлорофилл, дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды, макро- и микроэлементы (Si, Fe, Са, Си, К, Мп, В, Ти, Ni). Он способствует повышению уровня гемоглобина, снижению уровня глюкозы в крови, нормализации липидного обмена и повышению общего тонуса организма. Экстракт корня крапивы двудомной способствует уменьшению отека и препятствует процессу увеличения предстательной железы. Экстракт коры африканской сливы (Prunus africana) содержит ряд биологически активных веществ (фитостеролы, пентациклические тритерпены, n-докозанол и тетракозанол), которые обладают противовоспалительными и противоотечными свойствами, благодаря угнетению продукции простагландина, снижению уровня пролакгина в предстательной железе. На основе доклинических исследований было выдвинуто несколько механизмов действия, включая ингибирование 5-α-редукгазы, α-адренергический антагонизм, ингибирование дигидротестостерона и рецепторов, способствующих уменьшению пролиферации тканей предстательной железы.

Пыльца ржи (Secale cereale) имеет ряд эффектов, включая расслабление уретры и мочевого пузыря, расслабление гладких мышц через антагонизм α-адренергических рецепторов. К дополнительным механизмам относятся индукция апоптоза в клетках эпителия предстательной железы и торможение биосинтеза простагландинов и лейкотриенов. Путем противовоспалительного эффекта, пыльца ржи уменьшает размер предстательной железы при ДГПЖ, простатите и простатодинии, улучшая такие симптомы как никгурия и частые позывы к мочеиспусканию.