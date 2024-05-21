Брейнаксон Вита (Brainaxon Vita) (562471) - инструкция по применению Диетические добавки
Брейнаксон Вита инструкция по применению
Характеристика
Компоненты Брейнаксон Вита® способствуют поддержанию нормального функционирования нервной системы. Цитиколин легко гидролизуется при приеме внутрь, расщепляясь до холина и цитидина, которые являются нормальными составляющими организма, обеспечивая организм источником холина. Это предшественник нейромедиатора ацетилхолина, поддерживающего когнитивные функции: память, концентрацию, внимание, обучение и умственную деятельность. Витамины В1, В6 и В12 способствуют снижению усталости и утомляемости, нормальной работе нервной системы и нормальной психической деятельности.
Рекомендации по употреблению
Брейнаксон Вита® может быть рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник питательных веществ — витаминов В1, В6, В12 и цитидин–5–дифосфохолина.
Способ употребления и рекомендованное суточное количество: по 1 таблетке 1–2 раза в сутки, запивая водой или по рекомендации врача.
Срок утребления: продолжительность потребления согласовывать с лечащим врачом.
Предостережения к утреблению: Брейнаксон Вита® не рекомендуется употреблять совместно с препаратами, содержащим центрофеноксин; при индивидуальной гиперчувствительности к основным составляющим; беременным женщинам или кормящим грудью. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких–либо заболеваний, не должен использоваться как замена полноценному рациону питания. Не превышать рекомендуемое суточное количество. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением обязательна консультация врача.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Срок годности: лучше употребить до конца даты указанной на упаковке; срок годности — 24 месяца от даты производства.
Категория отпуска. Без рецепта.
Название производителя: Medicofarma S.A., ul. Tarnobrzeska 13, Radom, 26-613, Польша по заказу Artespharm Sp. z o.o., ul. Solec 81B, lok. A-51, 00-382, Warszawa, Польша.