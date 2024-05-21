Брейнаксон Вита® может быть рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник питательных веществ — витаминов В 1 , В 6 , В 12 и цитидин–5–дифосфохолина.

Способ употребления и рекомендованное суточное количество: по 1 таблетке 1–2 раза в сутки, запивая водой или по рекомендации врача.

Срок утребления: продолжительность потребления согласовывать с лечащим врачом.

Предостережения к утреблению : Брейнаксон Вита® не рекомендуется употреблять совместно с препаратами, содержащим центрофеноксин; при индивидуальной гиперчувствительности к основным составляющим; беременным женщинам или кормящим грудью. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких–либо заболеваний, не должен использоваться как замена полноценному рациону питания. Не превышать рекомендуемое суточное количество. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Перед употреблением обязательна консультация врача.