S-аденозил-L-метионин (адеметионин) — биологическое вещество, входящее в состав всех тканей и жидких сред организма и участвующее в более чем 40 биохимических реакциях, важнейшие из которых: трансметилирование — перенос метильных групп для синтеза фосфолипидов, гормонов, нейромедиаторов; трансульфурирование — участие в синтезе цистеина, таурина, глутатиона (одного из важнейших антиоксидантов), коэнзима А, аминопропилирования — участие в синтезе полиаминов, стимулирующих регенерацию клеток, пролиферацию гепатоцитов.

S-аденозил-L-метионин оказывает липотропное действие и его уровень влияет на состояние антиоксидантной, дезинтоксикационной и регенерирующей функций печени. Отмечено противовоспалительное и обезболивающее действие S-аденозил-L-метионина.

Наибольшее количество адеметионина синтезируют клетки печени и мозга. Нарушение функций печени сопровождается снижением уровня S-аденозил-L-метионина. Это проявляется повышением чувствительности клеток к действию свободных радикалов, токсических веществ, нарушением обновления клеток, работы печени и мозга, энергетическим истощением. Также сниженный уровень S-аденозил-L-метионина наблюдается у людей, страдающих депрессивными расстройствами. Адеметионин участвует в реакциях синтеза биологических полиаминов, играющих важную роль в передаче нейрогуморальных сигналов и регенерации нервов, стимулирует образование нейромедиаторов, следовательно, обеспечивает быстроту реакции, активизацию умственной деятельности, улучшение настроения, проявляя антидепрессантную активность.

Глутатион — трипептид, являющийся естественным компонентом клеток всех тканей организма. В его состав входят три аминокислоты: глутамин, цистеин и глицин. Благодаря широкому спектру внутриклеточных функций, глутатион является центральным звеном гомеостатических систем организма, которые играют первостепенную роль в формировании резистентности к агрессивным факторам окружающей среды, выступая как один из главных внутриклеточных антиоксидантов с мощным детоксикационным действием.

Этот трипептид восстанавливает более 300 окисленных субстанций, в частности, связывает свободные радикалы, восстанавливает продукты перекисного окисления липидов, фосфолипидов мембран, белков, нуклеиновых кислот и выводит их из организма в виде нетоксичных конъюгатов, восстанавливает другие антиоксиданты (витамин С и Е). Глутатион нейтрализует токсины в желудочно-кишечном тракте до их абсорбции, а также выводит токсины и химические вещества, которые уже абсорбировались и циркулируют в организме. Кроме того, глутатион обладает иммуномодулирующими свойствами, в частности активирует природные киллеры (NK-клетки) и модулирует функциональную активность Т-лимфоцитов.

Не является лекарственным средством.