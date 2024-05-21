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Агиал (Agial) (562377) - инструкция по применению Диетические добавки

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Агиал (Agial)
Цена в городе Киев
от 538,30 грн
Без рецепта
1 шт от 538,30 грн
В наличии в 19 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
200 мл
Диетические добавки
11.4. Диетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппарата

Агиал инструкция по применению

Характеристика

источник биологически активных веществ; способствует нормализации функционирования опорно-двигательного аппарата, поддержанию функции суставов и восстановлению хрящевой ткани.

Рекомендации по употреблению

взрослым по 15 мл один раз в сутки, в первой половине дня, во время еды, запивая водой.
Продолжительность курса — 8–10 нед.
Курс можно повторять 2–3 раза в год.
По назначению врача количество и сроки употребления могут быть изменены.
Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Не является лекарственным средством.
Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом

Противопоказания

тромбозы, тяжелые формы почечной недостаточности; беременность и период кормления грудью; дети; индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

Условия хранения

в упаковке производителя при температуре 5–25 ºС в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте.
После открытия флакон необходимо хранить в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте.

Агиал
Агиал сироп флакон 200 мл, №1
от 538,30 грн
В наличии в 19 аптеках
Цены в аптеках
Агиал
Агиал сироп флакон 200 мл, №1
от 538,30 грн
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