Агиал (Agial) (562377) - инструкция по применению Диетические добавки
Агиал инструкция по применению
Характеристика
источник биологически активных веществ; способствует нормализации функционирования опорно-двигательного аппарата, поддержанию функции суставов и восстановлению хрящевой ткани.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 15 мл один раз в сутки, в первой половине дня, во время еды, запивая водой.
Продолжительность курса — 8–10 нед.
Курс можно повторять 2–3 раза в год.
По назначению врача количество и сроки употребления могут быть изменены.
Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Не является лекарственным средством.
Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом
Противопоказания
тромбозы, тяжелые формы почечной недостаточности; беременность и период кормления грудью; дети; индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Условия хранения
в упаковке производителя при температуре 5–25 ºС в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте.
После открытия флакон необходимо хранить в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте.