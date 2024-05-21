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Арацин B (Aracin B) (562330) - инструкция по применению Диетические добавки

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Арацин B (Aracin B)
Цена в городе Киев
от 356,54 грн
Без рецепта
1 шт от 356,54 грн
В наличии в 6 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
100 мл
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга

Арацин B инструкция по применению

Характеристика

источник биологически активных веществ; способствует нормализации функционирования нервной системы, улучшению психоэмоционального состояния и повышению выносливости организма при высокой психической нагрузке; предотвращает возникновение раздражительности и беспокойства; улучшает процесс засыпания и качество сна.

Рекомендации по употреблению

взрослым по 10 мл один раз в сутки (на ночь), после еды, запивая водой.
Продолжительность курса — 14–21 день.
По назначению врача количество и сроки употребления могут быть изменены.
Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Не является лекарственным средством.
Перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, беременность и период кормления грудью, дети.

Условия хранения

в упаковке производителя при температуре 5–25 ºС в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте.
После открытия флакон нужно хранить в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте.

Арацин B
Арацин B сироп 100 мл, №1
от 356,54 грн
В наличии в 6 аптеках
Цены в аптеках
Арацин B
Арацин B сироп 100 мл, №1
от 356,54 грн
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