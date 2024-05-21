Арацин B (Aracin B) (562330) - инструкция по применению Диетические добавки
Арацин B инструкция по применению
Характеристика
источник биологически активных веществ; способствует нормализации функционирования нервной системы, улучшению психоэмоционального состояния и повышению выносливости организма при высокой психической нагрузке; предотвращает возникновение раздражительности и беспокойства; улучшает процесс засыпания и качество сна.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 10 мл один раз в сутки (на ночь), после еды, запивая водой.
Продолжительность курса — 14–21 день.
По назначению врача количество и сроки употребления могут быть изменены.
Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Не является лекарственным средством.
Перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, беременность и период кормления грудью, дети.
Условия хранения
в упаковке производителя при температуре 5–25 ºС в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте.
После открытия флакон нужно хранить в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте.