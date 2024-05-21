взрослым по 10 мл один раз в сутки (на ночь), после еды, запивая водой.

Продолжительность курса — 14–21 день.

По назначению врача количество и сроки употребления могут быть изменены.

Не превышать рекомендуемое суточное количество.

Не является лекарственным средством.

Перед употреблением следует проконсультироваться с лечащим врачом.