магний диглицинат. В кишечнике распадается на ионизированный магний и глицин.

Магний — универсальных двухвалентный катион. Конкурентно блокируя кальциевые каналы, снижает возбудимость нервных клеток, обладает спазмолитической активностью как для гладкой, так и для поперечно полосатой мускулатуры, обладает противоаритмическим, седативным и легким диуретическим эффектами, мягко снижает артериальное давление, противодействует кальцификации (звапнинню и затвердению) атеросклеротических бляшек, препятствует апоптозу (запрограммированной гибели) нервных клеток (блокирует каскад кальций-глутаматзависимой эксайтотоксичности). Эффективен при судорогах, головных болях, апатии, депрессии, раздражении. В составе Гаммавитала магний также выступает в роли «прикрытия», что позволяет избежать нежелательных побочных эффектов от приема шафрана — растительного антидепрессанта.

Глицин — аминокислота, один из основных нейромедиаторов в ЦНС, обеспечивающий защитное (охранительное) торможение. Улучшает обмен веществ в головном мозге, регулирует деятельность глутаматных (ММРА) рецепторов, за счет чего уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность и конфликтность, улучшает настроение и социальную адаптацию, оптимизирует засыпание танический сон, стимулирует интеллектуальные функции, способствует восстановлению вегетативного баланса.

Витамин В 6 . Участвует в реакциях белкового, жирового и углеводного обмена; биосинтезе нейромедиаторов в ЦНЕ (в т.ч. ацетилхолина).

Потенцирует (усиливает) всасывание магния из ЖКТ и увеличивает его биологические эффекты. Восстанавливает естественное образование гамма-аминомасляной кислоты нервными клетками.

Комбинация магния с витамином В 6 приводит к снижению раздражительности, нервозности, нормализации сна, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания, нормализует обмен веществ, повышает защитные силы организма, а также улучшает кровоток в почках и ускоряет выведение токсинов.

ГАМК (гамма-аминомасляная кислота, GABA) — важнейший тормозной медиатор центральной нервной системы, естественный антагонист возбуждающего медиатора глутамата, а также питательный субстрат для нервных клеток. Улучшает функции внимания, двигательного и эмоционального контроля. Оптимизирует потребление кислорода и глюкозы нервными клетками, улучшает энергетический метаболизм нейронов.

В составе Гаммавитала имеет синергическое действие с магния диглицинатом.

Шафран — растительный антидепрессант, основные активные компоненты — кроцин и сафранал. Ингибирует обратный синаптический захват (реаптейк) серотонина, допамина и норадреналина, что проявляется в гармонизации психоэмоционального состояния, снижении тревожности и стабилизации настроения. Сафранал также действует как агонист рецепторов ГАМК (синергично с гамма-аминомасляной кислотой), что приводит к седации, нормализации глубины и качества сна. Кроцин имеет антиоксидантные и нейропротекторные свойства, в результате его применения уменьшается тревога, стабилизируется психологическое состояние, уравновешивается реакция на внешние раздражители в период стресса. Кроме того, экстракт шафрана в исследованиях показал способность снижать аппетит (то есть, корректировать нарушенное пищевое поведение, что коррелирует с тревожным синдромом), повышать либидо и улучшать эректильную функцию.

5-НТР (5-гидрокситриптофан) — это аминокислота, которую получают из природного источника — семян африканского растения гриффонии простолистной. В организме человека 5-НТР является биохимическим предшественником серотонина, который еще называют «гормоном счастья». Дефицит серотонина может сопровождаться депрессией и/или тревожностью, нарушениями сна, отсутствием эффекта насыщения от потребляемой пищи, а также повышением уровня сахара в крови, усилением любой хронической боли (в т.ч. головной) и синдромом дефицита внимания.

Прием 5-НТР способствует уменьшению влияния стресса на организм, помогает успокоиться и расслабиться, улучшает настроение, адаптацию при смене часовых поясов, приводит к увеличению энергии и работоспособности, нормализует здоровый цикл сна и бодрости, противодействует депрессии и приступам мигренозной боли.

Комбинация 5-НТР и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в составе Гаммавитала индуцирует рост продукции мелатонина, в результате чего значительно сокращается время, необходимое для засыпания, улучшается продолжительность и качество сна.