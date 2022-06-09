Фармакодинамика.

Азитромицин является макролидным антибиотиком, который относится к группе азалидов. Молекула образуется в результате введения атома азота в лактоновое кольцо эритромицина А. Механизм действия азитромицина заключается в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50 S-субъединицей рибосом и угнетения транслокации пептидов.

Механизм резистентности

Резистентность к азитромицину может быть наследственной или приобретенной. Полная перекрестная резистентность к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам существует у Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).

Макролиды, которые вводятся внутривенно, активны в отношении Legionella pneumophila. Макролиды применяют для лечения инфекций, вызванных Campylobacter jejuni. Азитромицин предназначен для лечения инфекций, вызванных S. typhi и Shigella spp. Распространенность приобретенной резистентности выделенных видов может быть разной в зависимости от местности и времени, поэтому локальная информация о резистентности необходима, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости можно обратиться за квалифицированным советом, если местная распространенность резистентности такова, что эффективность лекарственного средства при лечении по крайней мере некоторых типов инфекций сомнительна.

Спектр антимикробного действия азитромицина.

Обычно чувствительные виды Аэробные грамположительные бактерии Staphylococcus aureus метициллинчувствительный Streptococcus pneumoniae пенициллинчувствительный Streptococcus pyogenes (группа А) Аэробные грамотрицательные бактерии Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae Legionella pneumophila Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida Neisseria gonorrhoeae Анаэробные бактерии Clostridium perfringens Fusobacterium spp. Prevotella spp. Porphyriomonas spp. Другие микроорганизмы Chlamydia trachomatis Chlamydia pneumoniae Chlamydia psittaci Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma hominis Виды, которые могут приобретать резистентность Аэробные грамположительные бактерии Streptococcus pneumoniae с промежуточной чувствительностью к пенициллину и пенициллин-резистентный Резистентные организмы Аэробные грамположительные бактерии Enterococcus faecalis Стафилококки MRSA, MRSE* Анаэробные бактерии Группа бактериоидов Bacteroides fragilis

*Метицилінрезистентний золотистый стафилококк имеет очень высокую распространенность приобретенной устойчивости к макролидам и был отмечен здесь ввиду редкой чувствительности к азитромицину.

Фармакокинетика.

Всасывание

Биодоступность после перорального приема азитромицина составляет примерно 37%. Пиковая концентрация в плазме крови достигается через 2–3 часа после приема лекарственного средства.

Распределение

Введенный перорально азитромицин хорошо распределяется в организме. В фармакокинетических исследованиях было продемонстрировано, что концентрации азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что указывает на прочную связь азитромицина с тканями.

В исследованиях на животных в фагоцитах обнаружены высокие концентрации азитромицина. Также установлено, что во время активного фагоцитоза из неактивных фагоцитов высвобождается азитромицин в высоких концентрациях. На животных моделях это приводит к тому, что азитромицин в высоких концентрациях поступает в очаг инфекции. Фармакокинетические исследования показали, что концентрации азитромицина в тканях-мишенях, таких как легкие, миндалины и простата, превышают МИК 90 (минимальная ингибирующая концентрация) для возможных возбудителей после введения разовой дозы 500 мг азитромицина. Высокие концентрации азитромицина обнаружены в тканях женских половых органов через 96 часов после разового перорального приема 500 мг.

Выведение

Период полувыведения из плазмы крови подобен периоду полувыведения из тканей и составляет 2–4 дня. Примерно 12% внутривенно введенной дозы азитромицина выводится в неизмененном виде с мочой в течение следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина были обнаружены в желчи человека. Также в желчи обнаружено 10 метаболитов, которые образовались путем N — и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления конъюгата кладинозы. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не являются микробиологически активными.

Фармакокинетика у особых групп пациентов.

Лица пожилого возраста

У добровольцев пожилого возраста (возраст > 65 лет) наблюдалось незначительное повышение значений AUC через 5 дней лечения по сравнению с молодыми добровольцами (возраст < 40 лет). Такое увеличение не считается клинически значимым, поэтому коррекция дозы азитромицина не требуется.

Пациенты с нарушением функции почек

После применения разовой дозы 1 г фармакокинетика азитромицина у пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (СКФ 10–80 мл/мин) не изменяется. Статистически значимые различия наблюдались у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <10 мл/мин) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек: AUC0–120 8,8 мкг × ч/мл против 11,7 мкг × ч/мл, C max 1,0 мкг/мл против 1,6 мкг/мл и CLr 2,3 мл/мин/кг против 0,2 мл/мин/кг.

Нарушение функции печени

Нет данных о значительных изменениях фармакокинетики азитромицина в сыворотке крови пациентов с легкой (категория А) и умеренной (категория В) дисфункцией печени по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. У таких пациентов почечный клиренс азитромицина повышен, вероятно, для сбалансирования сниженного печеночного клиренса.