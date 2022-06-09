Азитромицин-Виста (Azithromycin) (561668) - инструкция по применению ATC-классификация
Азитромицин-Виста инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: azithromycin;
1 флакон содержит азитромицина дигидрата эквивалентно азитромицину 500 мг;
вспомогательные вещества: кислота лимонная, натрия гидроксид.
Лекарственная форма
Порошок для раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: лиофилизированный порошок от белого до почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Макролиды, линкозамиды и стрептограмины. Азитромицин.
Код АТС J01F A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Азитромицин является макролидным антибиотиком, который относится к группе азалидов. Молекула образуется в результате введения атома азота в лактоновое кольцо эритромицина А. Механизм действия азитромицина заключается в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50 S-субъединицей рибосом и угнетения транслокации пептидов.
Механизм резистентности
Резистентность к азитромицину может быть наследственной или приобретенной. Полная перекрестная резистентность к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам существует у Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).
Макролиды, которые вводятся внутривенно, активны в отношении Legionella pneumophila. Макролиды применяют для лечения инфекций, вызванных Campylobacter jejuni. Азитромицин предназначен для лечения инфекций, вызванных S. typhi и Shigella spp. Распространенность приобретенной резистентности выделенных видов может быть разной в зависимости от местности и времени, поэтому локальная информация о резистентности необходима, особенно при лечении тяжелых инфекций. В случае необходимости можно обратиться за квалифицированным советом, если местная распространенность резистентности такова, что эффективность лекарственного средства при лечении по крайней мере некоторых типов инфекций сомнительна.
Спектр антимикробного действия азитромицина.
|Обычно чувствительные виды
|Аэробные грамположительные бактерии
|Staphylococcus aureus метициллинчувствительный
|Streptococcus pneumoniae пенициллинчувствительный
|Streptococcus pyogenes (группа А)
|Аэробные грамотрицательные бактерии
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
|Legionella pneumophila
|Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
Neisseria gonorrhoeae
|Анаэробные бактерии
|Clostridium perfringens
|Fusobacterium spp.
|Prevotella spp.
|Porphyriomonas spp.
|Другие микроорганизмы
Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci
Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma hominis
|Виды, которые могут приобретать резистентность
|Аэробные грамположительные бактерии
|Streptococcus pneumoniae с промежуточной чувствительностью к пенициллину и пенициллин-резистентный
|Резистентные организмы
|Аэробные грамположительные бактерии
|Enterococcus faecalis
|Стафилококки MRSA, MRSE*
|Анаэробные бактерии
|Группа бактериоидов Bacteroides fragilis
*Метицилінрезистентний золотистый стафилококк имеет очень высокую распространенность приобретенной устойчивости к макролидам и был отмечен здесь ввиду редкой чувствительности к азитромицину.
Фармакокинетика.
Всасывание
Биодоступность после перорального приема азитромицина составляет примерно 37%. Пиковая концентрация в плазме крови достигается через 2–3 часа после приема лекарственного средства.
Распределение
Введенный перорально азитромицин хорошо распределяется в организме. В фармакокинетических исследованиях было продемонстрировано, что концентрации азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что указывает на прочную связь азитромицина с тканями.
В исследованиях на животных в фагоцитах обнаружены высокие концентрации азитромицина. Также установлено, что во время активного фагоцитоза из неактивных фагоцитов высвобождается азитромицин в высоких концентрациях. На животных моделях это приводит к тому, что азитромицин в высоких концентрациях поступает в очаг инфекции. Фармакокинетические исследования показали, что концентрации азитромицина в тканях-мишенях, таких как легкие, миндалины и простата, превышают МИК 90 (минимальная ингибирующая концентрация) для возможных возбудителей после введения разовой дозы 500 мг азитромицина. Высокие концентрации азитромицина обнаружены в тканях женских половых органов через 96 часов после разового перорального приема 500 мг.
Выведение
Период полувыведения из плазмы крови подобен периоду полувыведения из тканей и составляет 2–4 дня. Примерно 12% внутривенно введенной дозы азитромицина выводится в неизмененном виде с мочой в течение следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина были обнаружены в желчи человека. Также в желчи обнаружено 10 метаболитов, которые образовались путем N — и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления конъюгата кладинозы. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не являются микробиологически активными.
Фармакокинетика у особых групп пациентов.
Лица пожилого возраста
У добровольцев пожилого возраста (возраст > 65 лет) наблюдалось незначительное повышение значений AUC через 5 дней лечения по сравнению с молодыми добровольцами (возраст < 40 лет). Такое увеличение не считается клинически значимым, поэтому коррекция дозы азитромицина не требуется.
Пациенты с нарушением функции почек
После применения разовой дозы 1 г фармакокинетика азитромицина у пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью (СКФ 10–80 мл/мин) не изменяется. Статистически значимые различия наблюдались у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <10 мл/мин) по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек: AUC0–120 8,8 мкг × ч/мл против 11,7 мкг × ч/мл, C max 1,0 мкг/мл против 1,6 мкг/мл и CLr 2,3 мл/мин/кг против 0,2 мл/мин/кг.
Нарушение функции печени
Нет данных о значительных изменениях фармакокинетики азитромицина в сыворотке крови пациентов с легкой (категория А) и умеренной (категория В) дисфункцией печени по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. У таких пациентов почечный клиренс азитромицина повышен, вероятно, для сбалансирования сниженного печеночного клиренса.
Показания
Инфекции, требующие начальной инфузионной терапии, вызванные микроорганизмами, чувствительными к азитромицину:
- негоспитальная пневмония;
- воспалительные заболевания органов малого таза.
Чтобы уменьшить риск развития антибиотикорезистентности и поддерживать эффективность азитромицина и других антибактериальных препаратов, следует применять лекарственное средство Азитромицин-Виста только для лечения инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к азитромицину, эритромицину, к какому-либо макролидному или кетолидному антибиотику или к какому-либо другому компоненту лекарственного средства.
- Холестатическая желтуха/ печеночная дисфункция в анамнезе, связанная с предыдущим применением азитромицина.
- Одновременное применение с цизапридом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует осторожно назначать азитромицин с другими лекарственными средствами, которые могут удлинять интервал QT.
Антациды
При изучении влияния одновременного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина в целом не наблюдалось изменений в биодоступности, хотя плазменные пиковые концентрации азитромицина уменьшались примерно на 25%. Пациентам не следует принимать азитромицин и антацид одновременно. Применение антацида перорально не влияет на распределение азитромицина, применяемого внутривенно.
Цетиризин
У здоровых добровольцев при одновременном применении азитромицина в течение 5 дней с цетиризином по 20 мг в равновесном состоянии не наблюдалось явлений фармакокинетического взаимодействия или существенных изменений интервала QT.
Диданозин
При одновременном применении суточных доз 1200 мг азитромицина с диданозином не было выявлено влияния на фармакокинетику диданозина по сравнению с плацебо.
Дигоксин и колхицин
Сообщалось, что одновременное применение макролидных антибиотиков, включая азитромицин, с субстратами Р-гликопротеина, такими как дигоксин и колхицин, приводит к повышению уровня субстрата Р-гликопротеина в сыворотке крови. Таким образом, если азитромицин и субстраты P-гликопротеина, такие как дигоксин, применяются одновременно, возможно повышение концентрации дигоксина в сыворотке крови. Необходим клинический контроль уровня дигоксина в сыворотке крови во время лечения азитромицином и после прекращения его применения.
Зидовудин
Однократные дозы 1000 мг и 1200 мг или многократные дозы 600 мг азитромицина не влияли на плазменную фармакокинетику или выделение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрацию фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита, в мононуклеарах в периферическом кровообращении. Клиническая значимость этих данных не выяснена.
Спорынья
Учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма одновременное введение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.
Азитромицин не имеет существенного взаимодействия с печеночной системой цитохрома Р450. Считается, что лекарственное средство не имеет фармакокинетического лекарственного взаимодействия, которое наблюдается с эритромицином и другими макролидами. Азитромицин не вызывает индукции или инактивации печеночного цитохрома Р450 через цитохром-метаболитный комплекс.
Были проведены фармакокинетические исследования применения азитромицина и следующих лекарственных средств, метаболизм которых в значительной степени происходит с участием цитохрома Р450.
Аторвастатин
Одновременное применение аторвастатина (10 мг в сутки) и азитромицина (500 мг в сутки) не вызывало изменения концентрации аторвастатина в плазме крови (на основании анализа ингибирования ГМГ-КоА-редуктазы).
Карбамазепин
В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин не оказал значительного влияния на плазменные уровни карбамазепина или на его активные метаболиты.
Циметидин
В фармакокинетическом исследовании влияния однократной дозы циметидина, принятой за 2 часа до приема азитромицина, на фармакокинетику азитромицина никаких изменений в фармакокинетике азитромицина не наблюдалось.
Пероральные антикоагулянты типа кумарина
В исследовании фармакокинетического взаимодействия азитромицин не изменял антикоагулянтного эффекта однократной дозы 15 мг варфарина у здоровых добровольцев. В постмаркетинговый период были получены сообщения о потенцировании антикоагулянтного эффекта после одновременного применения азитромицина и пероральных антикоагулянтов типа кумарина. Хотя причинная связь установлена не была, следует учитывать необходимость проведения частого контроля протромбинового времени при назначении азитромицина пациентам, которые получают пероральные антикоагулянты типа кумарина.
Циклоспорин
Некоторые из родственных макролидных антибиотиков влияют на метаболизм циклоспорина. Поскольку не было проведено фармакокинетических и клинических исследований возможного взаимодействия азитромицина и циклоспорина, следует тщательно взвесить терапевтическую ситуацию до назначения одновременного приема этих лекарств. Если комбинированное лечение считается оправданным, необходимо проводить тщательный мониторинг уровней циклоспорина и соответственно регулировать дозировку.
Эфавиренз
Одновременное применение одноразовой дозы азитромицина 600 мг и 400 мг эфавиренза ежедневно в течение 7 дней не вызывало никакого клинически существенного фармакокинетического взаимодействия.
Флуконазол
Одновременное применение одноразовой дозы азитромицина 1200 мг не приводит к изменению фармакокинетики однократной дозы флуконазола 800 мг. Общая экспозиция и период полувыведения азитромицина не изменялись при одновременном применении флуконазола, однако наблюдалось клинически незначительное снижение Сmах (18%) азитромицина.
Индинавир
Одновременное применение однократной дозы азитромицина 1200 мг не вызывает статистически достоверного влияния на фармакокинетику индинавира, который принимают в дозе 800 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней.
Метилпреднизолон
В исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин существенно не влиял на фармакокинетику метилпреднизолона.
Мидазолам
У здоровых добровольцев одновременное применение азитромицина 500 мг в сутки в течение 3 дней не вызывало клинически значимых изменений фармакокинетики и фармакодинамики мидазолама.
Нелфинавир
Одновременное применение азитромицина (1200 мг) и нелфинавира в равновесных концентрациях (750 мг 3 раза в сутки) вызывает повышение концентрации азитромицина. Необходим тщательный мониторинг относительно возникновения побочных реакций, таких как нарушение функции печени и нарушение слуха.
Рифабутин
Одновременное применение азитромицина и рифабутина не влияло на концентрацию этих лекарственных средств в сыворотке крови. Нейтропения наблюдалась у пациентов,которые принимали одновременно азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом азитромицина не была установлена.
Силденафил
У здоровых добровольцев мужского пола не было выявлено доказательств влияния азитромицина (500 мг в сутки в течение 3 дней) на значение AUC и Cmax силденафила или его основного циркулирующего метаболита.
Терфенадин
В фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. В некоторых случаях нельзя исключить возможность такого взаимодействия полностью, однако нет специальных данных о наличии такого взаимодействия.
Теофиллин
Отсутствуют данные о клинически существенном фармакокинетическом взаимодействии при одновременном применении азитромицина и теофиллина.
Триазолам
Одновременное применение азитромицина 500 мг в первый день и 250 мг на второй день с 0,125 мг триазолама существенно не влияло на фармакокинетические показатели триазолама по сравнению с применением триазолама и плацебо.
Триметоприм/сульфаметоксазол
Одновременное применение триметоприма/сульфаметоксазола в двойной концентрации (160 мг/800 мг) в течение 7 дней с азитромицином 1200 мг на 7-е сутки не проявляло существенного влияния на максимальную концентрацию, общую экспозицию или экскрецию с мочой триметоприма или сульфаметоксазола.
Значение концентраций азитромицина в сыворотке крови соответствовали таким, которые наблюдались в других исследованиях.
Цизаприд
Цизаприд метаболизируется в печени с помощью фермента CYP 3A4. Совместное введение цизаприда с макролидами может повысить риск развития сердечной аритмии (удлинение интервала QT, torsades de pointes), поскольку макролиды ингибируют фермент CYP 3A4.
Особенности применения
Гиперчувствительность
Сообщалось о серьезных аллергических реакциях, включая ангионевротический отек, анафилаксию и дерматологические реакции, такие как острый генерализованный экзантематозный пустулез, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз у пациентов, получавших терапию азитромицином. Были сообщения о летальных случаях. Также сообщалось о случаях лекарственных реакций с эозинофилией и системными проявлениями. Несмотря на проведенное начальное симптоматическое лечение проявлений аллергии на азитромицин, зафиксировано, что вскоре после прекращения лечения этих проявлений у некоторых пациентов они вновь проявились, даже без дальнейшего воздействия азитромицина. Такие пациенты нуждались в длительном наблюдении и симптоматическом лечении. Связь этих эпизодов с периодом полувыведения азитромицина из тканей и последующим длительным воздействием антигена до сих пор неизвестна.
При возникновении аллергической реакции прием лекарственного средства следует прекратить и начать симптоматическую терапию. Необходимо знать, что симптомы аллергии могут появиться снова после прекращения симптоматической терапии.
Нарушение функции печени
Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, следует осторожно назначать азитромицин пациентам с серьезными заболеваниями печени. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, холестатической желтухи, некроза печени при приеме азитромицина, что вызывает опасную для жизни печеночную недостаточность. Возможно, некоторые пациенты в анамнезе имели заболевания печени или применяли другие гепатотоксические лекарственные средства. Необходимо проводить анализы/пробы функции печени в случае развития симптомов дисфункции печени, например астении, которая быстро развивается и сопровождается желтухой, темной мочой, склонностью к кровотечениям или печеночной энцефалопатией. В случае выявления нарушения функции печени применение азитромицина следует прекратить.
Спорынья
У пациентов, которые принимали производные спорыньи, одновременное применение некоторых макролидных антибиотиков вызывает быстрое развитие эрготизма. Отсутствуют данные о возможном взаимодействии между спорыньей и азитромицином. Однако из-за теоретической возможности эрготизма азитромицин не следует назначать одновременно с производными спорыньи.
Суперинфекции
Как и в случае применения других антибиотиков, рекомендуется проводить наблюдение за признаками суперинфекции, вызванной нечувствительными организмами, включая грибки.
При приеме почти всех антибактериальных лекарственных средств, включая азитромицин, сообщалось о диарее, ассоциированной с Clostridium difficile (CDAD), серьезность которой варьировалась от слабо выраженной диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными препаратами изменяет нормальную флору в толстой кишке, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцирует токсины А и В, вызывающие развитие CDAD. Штаммы C. difficile, которые продуцируют гипертоксины, являются причиной повышенного уровня заболеваемости и летальности, поскольку такие инфекции могут быть резистентными к антимикробной терапии и требовать проведения колэктомии. Необходимо рассмотреть возможность развития CDAD у всех пациентов с диареей, вызванной применением антибиотиков. Необходимо тщательное ведение истории болезни, поскольку CDAD может возникать в течение двух месяцев после приема антибактериальных лекарственных средств.
Нарушение функции почек
У пациентов с серьезной дисфункцией почек (скорость клубочковой фильтрации < 10 мл/мин) наблюдалось увеличение системной экспозиции азитромицина на 33%.
Удлинение сердечной реполяризации и интервала QT, которые повышали риск развития сердечной аритмии и трепетания/мерцания желудочков (torsade de pointes), наблюдались при лечении макролидными антибиотиками, включая азитромицин. Поскольку состояния, которые сопровождаются повышенным риском возникновения желудочковых аритмий (включая трепетание/мерцание желудочков), могут привести к остановке сердца, азитромицин следует с осторожностью назначать пациентам, которые имеют факторы риска возникновения аритмии (особенно женщины и пациенты пожилого возраста), а именно:
- пациентам с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала QT, наличием в анамнезе трепетания/мерцания желудочков (torsade de pointes);
- пациентам, которые сейчас проходят лечение с применением других активных веществ, которые удлиняют интервал QT, таких как антиаритмические препараты классов IA (хинидин и прокаинамид) и III (дофетилид, амиодарон и соталол), цизаприд и терфенадин, нейролептические средства, такие как пимозид; антидепрессанты (такие как циталопрам и фторхинолоны, например моксифлоксацин и левофлоксацин);
- пациентам с нарушением электролитного обмена, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- пациентам с клинически релевантной брадикардией, сердечной аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Миастения гравис
Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или о новом развитии миастенического синдрома у пациентов, котрые получали терапию азитромицином.
Стрептококковые инфекции
Азитромицин в целом эффективен в лечении стрептококковой инфекции в ротоглотке. Относительно профилактики ревматической атаки нет никаких данных, демонстрирующих эффективность азитромицина. Антимикробное лекарственное средство с анаэробной активностью необходимо принимать в комбинации с азитромицином, если предполагается, что анаэробные микроорганизмы обусловливают развитие инфекции.
Безопасность и эффективность лекарственного средства для профилактики или лечения Mycobacterium Avium Complex у детей не установлены.
Безопасность и эффективность внутривенного применения азитромицина оценивались только во временных пределах, описанных в клинических исследованиях, с применением лекарственного средства пациентам с негоспитальной пневмонией и воспалением органов малого таза. Азитромицин для инъекций необходимо восстанавливать и разводить согласно инструкции и применять путем внутривенной инфузии в течение не менее 60 минут. Нельзя применять лекарственное средство внутривенно болюсно или путем внутримышечной инъекции.
Важная информация о вспомогательных веществах
Это лекарственное средство содержит примерно 188 мг натрия (в виде гидроксида) в каждом флаконе. Это следует принимать во внимание, назначая лекарственное средство пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Взрослые
Негоспитальная пневмония 500 мг внутривенно 1 раз в сутки как минимум в течение 2 дней, далее терапию продолжают пероральным приемом по 500 мг азитромицина в виде однократной суточной дозы в течение 7–10 дней. Переход на пероральную терапию следует проводить по назначению врача и в соответствии с клинической реакцией.
Воспалительные заболевания органов малого таза 500 мг внутривенно 1 раз в сутки в течение 1–2 дней, далее терапию продолжают пероральным приемом по 250 мг азитромицина 1 раз в сутки в виде однократной суточной дозы в течение 7 дней. Переход на пероральную терапию следует проводить по назначению врача и в соответствии с клинической реакцией.
Пациенты пожилого возраста
Назначение лекарственного средства пациентам пожилого возраста не требует коррекции дозы. Поскольку пациенты пожилого возраста могут иметь нарушения электрической проводимости сердца, рекомендуется соблюдать осторожность при применении азитромицина в связи с риском развития сердечной аритмии и аритмии torsade de pointes.
Пациенты с нарушениями функции почек
Пациентам с незначительными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации 10–80 мл/мин) можно применять ту же дозировку, что и пациентам с нормальной функцией почек. Азитромицин необходимо с осторожностью назначать пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации < 10 мл/мин).
Пациенты с нарушениями функции печени
Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, лекарственное средство не следует применять пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени. Исследований, связанных с лечением таких пациентов азитромицином, не проводили.
Способ применения
Это лекарственное средство следует применять путем внутривенной инфузии продолжительностью 3 часа в концентрации 1 мг/мл или в течение 1 часа в концентрации 2 мг/мл. Следует избегать применения концентраций выше, поскольку у всех субъектов клинических исследований, которые получали инфузии препарата в концентрации выше 2 мг/мл, наблюдалась местная реакция в месте инфузии.
Продолжительность инфузии азитромицина должна составлять не менее 60 минут.
Азитромицин-Виста нельзя применять болюсно или внутримышечно.
Приготовление инфузионного раствора
Этап 1
Подготовить первичный концентрат для инфузионного раствора путем введения 4,8 мл стерильной воды для инъекций во флакон с порошком лекарственного средства Азитромицин-Виста. Встряхивать флакон до полного растворения порошка. 1 мл восстановленного концентрата для инфузионного раствора содержит 100 мг азитромицина. Полученный раствор должен быть прозрачным и бесцветным.
Этап 2
Развести полученные 5 мл концентрата для инфузий совместимым раствором для инфузий до получения конечного раствора для инфузии, содержащего азитромицин в концентрации 1 мг/мл или 2 мг/мл (см. таблицу 1 ниже).
Таблица 1
Подготовка конечного раствора для инфузий
|Концентрация конечного раствора для инфузий (мг/мл)
|Количество растворителя (мл)
|1
|500
|2
|250
Концентрат для раствора для инфузий можно разводить с помощью:
0,9% раствора натрия хлорида;
0,45% раствора натрия хлорида;
5% водного раствора d-глюкозы;
раствора Рингера;
5% раствора d-глюкозы в 0,3% растворе натрия хлорида;
5% раствора d-глюкозы в 0,45% растворе натрия хлорида.
До введения восстановленный и разведенный растворы необходимо визуально проверить на наличие частиц. Можно использовать только прозрачные растворы без частиц.
Если раствор содержит частицы, его необходимо выбросить. Неиспользованное лекарственное средство или остатки следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
Дети
Безопасность и эффективность внутривенного применения азитромицина для лечения инфекций у детей не установлены.
Побочные реакции
При применении азитромицина внутривенно или перорально в лечении негоспитальной пневмонии наиболее частыми зарегистрированными нежелательными явлениями были диарея/жидкий стул, тошнота, боль в желудке, рвота. В случае внутривенного введения азитромицина сообщалось о местном воспалении/боли. Частота и тяжесть этих реакций были подобны тем, что наблюдались при инфузии 500 мг азитромицина в течение 1 часа (2 мг/мл в виде 250 мл инфузии) или 3 часов (1 мг/мл в виде 500 мл инфузии).
У взрослых женщин при применении азитромицина внутривенно или перорально для лечения воспаления тазовых органов наиболее частыми зарегистрированными нежелательными явлениями были диарея, тошнота, вагинит, боль в желудке, анорексия, сыпь и зуд. При одновременном применении азитромицина и метронидазола у большей части женщин наблюдались такие нежелательные явления, как тошнота, боль в желудке, рвота, раздражение в месте инфузии, стоматит, головокружение или одышка.
В нижеприведенной таблице указаны побочные реакции, определенные с помощью клинических исследований и в период постмаркетингового наблюдения, при применении всех лекарственных форм азитромицина в соответствии с системами органов и частотой. Нежелательные реакции, зарегистрированные в период постмаркетингового наблюдения, выделены курсивом. Группы по частоте определялись с помощью такой шкалы: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, < 1/100); редко (≥ 1/10000, < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (нельзя определить по имеющимся данным). В пределах каждой группы по частоте нежелательные явления представлены в порядке уменьшения их тяжести.
Таблица 2
Нежелательные реакции, которые могут быть связаны с применением азитромицина, определены на основании данных, полученных в процессе клинических исследований и в период постмаркетингового наблюдения
|Система органов
|Побочная реакция
|Частота
|Инфекции и инвазии
|Кандидоз, оральный кандидоз, влагалищные инфекции, пневмония, грибковая инфекция, бактериальная инфекция, фарингит, гастроэнтерит, нарушение функции дыхания, ринит.
|Нечасто
|Псевдомембранозный колит
|Частота неизвестна
|Со стороны кровеносной и лимфатической систем
|Лейкопения, нейтропения, эозинофилия
|Нечасто
|Тромбоцитопения, гемолитическая анемия
|Частота неизвестна
|Со стороны иммунной системы
|Ангионевротический отек, реакции повышенной чувствительности
|Нечасто
|Анафилактическая реакция
|Частота неизвестна
|Со стороны обмена веществ
|Анорексия
|Нечасто
|Со стороны психики
|Нервозность, бессонница
|Нечасто
|Ажитация
|Редко
|Агрессивность, беспокойство, делирий, галлюцинации
|Частота неизвестна
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
|Часто
|Головокружение, сонливость, парестезия, дисгевзия
|Нечасто
|Обмороки, судороги, психомоторная повышенная активность, аносмия, паросмия, агевзия, миастения гравис, гипестезия
|Частота неизвестна
|Со стороны органов зрения
|Зрительные расстройства
|Часто
|Со стороны органов слуха
|Нарушение слуха, вертиго
|Нечасто
|Ухудшение слуха, включая глухоту и/или звон в ушах
|Частота неизвестна
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Нечасто
|Трепет/мерцание желудочков (torsade de pointes), аритмия, включая желудочковую тахикардию, удлинение QT-интервала на ЭКГ
|Частота неизвестна
|Со стороны сосудов
|Приливы
|Нечасто
|Артериальная гипотензия
|Частота неизвестна
|Со стороны респираторной системы
|Диспноэ, носовое кровотечение
|Нечасто
|Со стороны пищеварительного тракта
|Диарея
|Очень часто
|Рвота, боль в животе, тошнота
|Часто
|Гастрит, запор, метеоризм, диспепсия, дисфагия, сухость во рту, отрыжка, язвы в полости рта, гиперсекреция слюны
|Нечасто
|Панкреатит, изменение цвета языка, нарушение вкусового восприятия, пилоростеноз
|Частота неизвестна
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Нарушение функции печени, холестатическая желтуха
|Редко
|Печеночная недостаточность, (редко приводила к летальному исходу), фульминантный гепатит, некротический гепатит
|Частота неизвестна
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, зуд, крапивница, дерматит, сухость кожи, гипергидроз
|Нечасто
|Фоточувствительность, острый генерализованный экзантематозный пустулез
|Редко
|Синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, мультиформная эритема, реакция на лекарства с эозинофилией и системными симптомами.
|Частота неизвестна
|Со стороны скелетно-мышечной системы
|Остеоартрит, миалгия, боли в спине, боли в шее
|Нечасто
|Артралгия
|Частота неизвестна
|Со стороны мочевыделительной системы
|Дизурия, боль в почках
|Нечасто
|Острая почечная недостаточность, интерстициальный нефрит
|Частота неизвестна
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Маточное кровотечение, тестикулярные нарушения
|Нечасто
|Общие нарушения и местные реакции
|Боль в месте инъекции, воспаление в месте инъекции
|Часто
|Боль в груди, отек, недомогание, астения, повышенная утомляемость, отек лица, гипертермия, боль, периферический отек
|Нечасто
|Лабораторные показатели
|Сниженное количество лимфоцитов, повышенное количество эозинофилов, сниженный уровень бикарбоната крови, повышение базофилов, повышение уровня моноцитов, повышение уровня нейтрофилов
|Часто
|Повышение уровня аспартатаминотрансферазы, повышение уровня аланинаминотрансферазы, повышение уровня билирубина в крови, повышение уровня мочевины в крови, повышение уровня креатинина в крови, отклонение уровня калия в крови, повышение уровня щелочной фосфатазы, повышение уровня хлорида, повышение уровня глюкозы, повышение уровня тромбоцитов уровня гематокрита, повышение уровня бикарбоната, отклонение уровня натрия
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Поражение и отравление
|Усложнение после процедуры
|Нечасто
Информация о нежелательных реакциях, которые могут быть связаны с профилактикой и лечением Mycobacterium Avium Complex, базируется на данных клинических исследований и наблюдений в постмаркетинговый период. Эти нежелательные реакции отличаются по типу или по частоте от тех, о которых сообщалось при применении быстродействующих лекарственных форм и лекарственных форм длительного действия (см. табл. 3).
Таблица 3
|Система органов
|Нежелательная реакция
|Частота
|Со стороны обмена веществ
|Анорексия
|Часто
|Со стороны психики
|Головокружение, головная боль, парестезия, дисгевзия
|Часто
|Гипестезия
|Нечасто
|Со стороны органов зрения
|Ухудшение зрения
|Часто
|Со стороны органов слуха
|Глухота
|Часто
|Ухудшение слуха, звон в ушах
|Нечасто
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Нечасто
|Со стороны пищеварительного тракта
|Диарея, боль в животе, тошнота, метеоризм, желудочно-кишечный дискомфорт, частый жидкий стул
|Очень часто
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Гепатит
|Нечасто
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, зуд
|Часто
|Синдром Стивенса-Джонсона, фоточувствительность
|Нечасто
|Со стороны скелетно-мышечной системы
|Артралгия
|Часто
|Общие нарушения и местные реакции
|Повышенная утомляемость
|Часто
|Астения, недомогание
|Нечасто
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск по применению соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о каких-либо подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Для лекарственного средства не требуется специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.
Восстановленный раствор можно хранить в течение 24 часов при температуре не выше 30 °С или 72 часов при температуре 2–8 °С.
Упаковка
По 500 мг во флаконе, 1 флакон в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АНФАРМ ХЕЛЛАС С.А / ANFARM HELLAS S.A.