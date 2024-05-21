Био-Ритмо (Bio-Ritmo) (561651) - инструкция по применению Диетические добавки
Био-Ритмо инструкция по применению
Характеристика
Био-Ритмо — диетическая добавка, содержащая аргинин аспартат , витамин В6, биотин и магний для поддержания нормального обмена веществ и энергии, нормальной работы нервной системы и психологического состояния. Витамин В6 и магний способствуют уменьшению истощения и усталости. Витамин В6 способствует нормальной работе иммунной системы. Биотин способствует поддержанию здоровья кожи и волос. Магний поддерживает здоровье костей и зубов.
Механизм действия Био-Ритмо обусловлен комбинированным и взаимодополняющим эффектом на организм условно незаменимых аминокислот, витаминов и минералов.
Аргинин аспартат — условно незаменимая аминокислота, которая является необходимым предшественником для синтеза белков и многих биологически важных молекул (орнитина, пролина, полиамов, креатина и агматина). Важным значением аргинина аспартат для организма человека является образование оксида азота (NO), который способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения.
Магний — важное минеральное вещество, принимающее участие во многих обменных процессах организма человека — углеводном, белковом и жировом, а также в проведении нервного возбуждения, способствует нормальному сокращению сердечной мышцы, повышению стойкости к стрессу, может способствовать нормальному тонусу сосудов, участвует в поддержке электролитного баланса. Необходим для поддержания здоровья мышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Витамин В6 — способствует положительному воздействию на нервную систему, повышению работоспособности, стимуляции мозговой деятельности и физической выносливости. Способствует ускоренному росту мышечных тканей, поскольку является необходимым элементом обмена белков. Способствует поддержанию силы мышц, которые становятся сильнее и медленнее утомляются.
Биотин входит в состав ферментов, регулирующих белковый и жировой обмен организма.
Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
как диетическая добавка в рацион питания – дополнительный источник аминокислот и витаминов группы В, которые обеспечивают суточную потребность организма и усиливают его защитные свойства.
Био-Ритмо может быть рекомендован в составе комплексной терапии как источник питательных веществ с целью поддержания нормального обмена веществ и энергии, а также для нормализации функционирования нервной системы и психологического состояния.
Способ употребления и рекомендуемое суточное количество:
Био-Ритмо предназначен только для перорального применения.
Детям старше 11 лет и взрослым: 1–2 ампулы в сутки во время основного приема пищи. Содержимое ампулы растворить в кипяченой воде комнатной температуры или других напитках (например, в чае или соке). Продолжительность курса употребления составляет 10-20 дней или по рекомендации врача.
Предостережения к употреблению:
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены полноценного питания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Красители (Е102 и Е124) могут вызывать перекрестные реакции с ацетилсалициловой кислотой. Био-Ритмо следует с осторожностью применять пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. Содержит источник фенилаланина (аспартама). Содержит подсластители. Беременным или кормящим женщинам перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Противопоказания
– индивидуальная чувствительность к компонентам, в частности, злаковым.
– Дети до 11 лет.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.