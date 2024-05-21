как диетическая добавка в рацион питания – дополнительный источник аминокислот и витаминов группы В, которые обеспечивают суточную потребность организма и усиливают его защитные свойства.

Био-Ритмо может быть рекомендован в составе комплексной терапии как источник питательных веществ с целью поддержания нормального обмена веществ и энергии, а также для нормализации функционирования нервной системы и психологического состояния.

Способ употребления и рекомендуемое суточное количество:

Био-Ритмо предназначен только для перорального применения.

Детям старше 11 лет и взрослым: 1–2 ампулы в сутки во время основного приема пищи. Содержимое ампулы растворить в кипяченой воде комнатной температуры или других напитках (например, в чае или соке). Продолжительность курса употребления составляет 10-20 дней или по рекомендации врача.

Предостережения к употреблению:

не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены полноценного питания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Красители (Е102 и Е124) могут вызывать перекрестные реакции с ацетилсалициловой кислотой. Био-Ритмо следует с осторожностью применять пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. Содержит источник фенилаланина (аспартама). Содержит подсластители. Беременным или кормящим женщинам перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.