фармакодинамика. Парацетамол оказывает анальгезирующее действие преимущественно в результате ингибирования синтеза простагландинов в ЦНС и в меньшей степени путем периферического действия, блокируя проведение болевых импульсов. Механизм жаропонижающего действия заключается во влиянии на центр терморегуляции в гипоталамусе.

Гвайфенезин является отхаркивающим средством. Действует за счет увеличения объема и снижения вязкости секрета в трахее и бронхах, что облегчает выделение мокроты при кашле.

Фенилэфрина гидрохлорид — симпатомиметик, который в основном стимулирует α-адренорецепторы, что приводит к сужению сосудов и уменьшению отека слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух. Действующие вещества не оказывают седативного эффекта.

Фармакокинетика. Парацетамол быстро и почти полностью всасывается в ЖКТ. При пероральном применении C max в плазме крови достигается через 10–60 мин после приема. 95% парацетамола метаболизируется в печени путем сульфо- и глюкуроноконъюгации, а также окисления системой цитохрома Р450. Выделяется почками, в основном в виде метаболитов, 3% парацетамола выводится в неизмененном состоянии. Т ½ составляет 1–4 ч. Парацетамол проходит через плацентарный барьер, незначительная часть проникает в грудное молоко.

Гвайфенезин быстро всасывается в ЖКТ. При пероральном применении C max в плазме крови достигается через 15 мин после приема. Гвайфенезин метаболизируется в почках путем окисления до β-(2-метоксифенокси)молочной кислоты — неактивного метаболита, который выделяется с мочой. Т ½ составляет 1 ч.

Фенилэфрина гидрохлорид всасывается в ЖКТ неравномерно и подлежит пресистемному метаболизму с помощью МАО в кишечнике и печени. Таким образом, введенный перорально фенилэфрин имеет пониженную биодоступность. C max в плазме крови достигается в течение 1–2 ч. Т ½ составляет 2–3 ч. Выводится с мочой почти полностью в виде сульфатного конъюгата.