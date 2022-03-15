Фармакодинамика. Действующее вещество, сульфат глюкозамина, представляет собой соль аминомоносахарида глюкозамина, который в физиологических условиях присутствует в организме человека и используется вместе с сульфатами для биосинтеза гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости и гликозаминогликанов основной субстанции суставного хряща.

Таким образом, механизм действия сульфата глюкозамина заключается в стимуляции синтеза гликозаминогликанов и, соответственно, суставных протеогликанов. Кроме того, глюкозамин оказывает противовоспалительное действие и ингибирует процесс разрушения суставного хряща, главным образом благодаря возможным проявлениям собственных метаболических свойств, способности к угнетению активности интерлейкина 1 (IL-1), что, с одной стороны, влияет на симптомы остеоартрита, а с другой стороны. потенциально задерживает структурные повреждения суставов, о чем свидетельствуют данные долгосрочных клинических исследований.

По данным начальных исследований in vitro и in vivo, экзогенное введение глюкозамина сульфата стимулирует биосинтез протеогликанов, недостаточный при остеоартрите, способствует фиксации ионов серы при синтезе гликозаминогликанов и улучшает трофику суставного хряща. Следующие исследования показали, что глюкозамина сульфат ингибирует синтез веществ, разрушающих ткани, таких как супероксидные радикалы, а также активность лизосомальных ферментов в дополнение к ферментам, способным разрушать ткань суставного хряща, таких как коллагеназы и фосфолипазы А2. Также глюкозамина сульфат имеет умеренный противовоспалительный эффект, который наблюдается в моделях на животных in vivo, в том числе в некоторых случаях при экспериментальном остеоартрите, даже без угнетения ЦОГ, в отличие от нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Более поздние исследования показали, что большинство вышеприведенных метаболических и противовоспалительных эффектов могут быть связаны с угнетением трансдукции внутриклеточного сигнала стимуляции IL-1, одного из цитокинов, вовлеченных в патогенез остеоартрита, с последующим угнетением генной транскрипции, индуцированной циток. Глюкозамина сульфат, при концентрациях в плазме крови и в синовиальной жидкости, описанных у пациентов с остеоартритом, может фактически ингибировать индуцированную IL-1 генную экспрессию серии провоспалительных ферментов в тканях суставов, а также продегенеративных ферментов в хряще, таких как некоторые металлопротеазы. Потенциальное влияние ионов серы на упомянутые фармакодинамические свойства глюкозамина окончательно не выяснено. Все указанные выше свойства оказывают благоприятное влияние на дегенеративные процессы в хрящах, лежащие в основе патогенеза остеоартрита, а также на клиническую картину заболевания.

Краткосрочные исследования и исследования средней продолжительности показали, что эффективность глюкозамина сульфата по отношению к симптомам остеоартрита проявляется уже через 2–3 недели после начала его применения.

С другой стороны, эффективность лечения глюкозамина сульфатом в отношении симптоматики по сравнению с обычными анальгетиками и нестероидными противовоспалительными средствами оптимальна после курса непрерывного применения в течение 6 мес или после курса применения в течение 3 мес с очевидным эффектом последействия в течение 2 мес после отмены.

Результаты клинических исследований ежедневного непрерывного лечения в течение 3 лет свидетельствуют о прогрессивном повышении его эффективности, учитывая симптомы и замедление структурного повреждения суставов, что подтверждается рентгеном.

Глюкозамин сульфат продемонстрировал хорошую переносимость. Какого-либо существенного влияния глюкозамина сульфата на сердечно–сосудистую, дыхательную, вегетативную или ЦНС обнаружено не было.

Фармакокинетика. Исследования, проведенные с участием людей и животных, показали, что после перорального приема 14С-глюкозаміну радиоактивные меченые элементы быстро и почти полностью всасываются на системном уровне. У человека всасывается около 90% радиоактивно меченой дозы лекарственного средства. Абсолютная биодоступность глюкозамина у крыс после введения сульфата глюкозамина перорально составляла 26% вследствие эффекта первого прохождения через печень. Абсолютная биодоступность у человека неизвестна, но, согласно аллометрическим расчетам, она аналогична наблюдаемой у крыс, то есть от 20 до 30%.

У здоровых добровольцев после многократного приема внутрь глюкозамина сульфата в дозе 1500 мг/сут максимальная равновесная концентрация в плазме крови (C max ,ss) составляла 1602 ± 425 нг/мл (8,9 µM). Данная концентрация достигалась через 1,5–4 ч (медиана — 3 ч) после введения (t max ). В равновесном состоянии показатель AUC плазменных концентраций по отношению к времени составил 14564 ± 4138 нг·ч/мл. Такие параметры были получены при применении лекарственного средства натощак, поэтому неизвестно, способен ли прием пищи в значительной степени повлиять на всасывание лекарственного средства. При пероральном применении после абсорбции глюкозамин в основном распределяется во внесосудистой среде (в том числе в синовиальной жидкости), объем распределения примерно в 37 раз выше общего количества воды в теле. человека. Связывание с белками глюкозамина не обнаружено. Метаболический профиль глюкозамина не исследовали, поскольку это лекарственное средство, являющееся натуральным веществом, присутствующим в организме человека, используется для биосинтеза некоторых компонентов суставного хряща. Был установлен только конечный элиминационный T ½ глюкозамина из плазмы крови человека по результатам исследования уровней глюкозамина в плазме крови, которые были измерены в течение 48 ч после перорального приема лекарственного средства. Рассчитанное значение составило около 15 ч. После перорального применения 14С-глюкозамина выделение с мочой радиоактивных меченых элементов у человека составляло 10 ± 9% от введенной дозы, тогда как экскреция с калом была 11,3 ± 0,1%. Уровень экскреции неизмененного глюкозамина с мочой у человека после перорального применения в среднем был низким (приблизительно 1% от введенной дозы). Данные результаты указывают, что почки не играют важную роль в выведении глюкозамина и/или его метаболитов, и/или продуктов его распада.

При многократном применении в дозе 750–1500 мг 1 раз в сутки фармакокинетика глюкозамина была линейной, тогда как при применении в дозе 3000 мг уровни глюкозамина в плазме крови были ниже, чем ожидалось в соответствии с повышением дозы. Фармакокинетика глюкозамина в равновесном состоянии не зависела от времени, не свидетельствовала о кумуляции или снижении биодоступности препарата по сравнению с профилем фармакокинетики, который наблюдался после однократного введения.

Фармакокинетика глюкозамина у мужчин и женщин аналогична, отличий фармакокинетики у здоровых добровольцев и у пациентов с остеоартритом коленного сустава не установлено. В последних средняя концентрация в плазме крови через 3 ч после приема последней дозы 1500 мг при многократном применении 1 раз в сутки составляла 7,2 µM и походила на выявленную у здоровых добровольцев, тогда как средняя концентрация в синовиальной жидкости была только на 25% ниже. и, следовательно, также находилась в диапазоне 10 µM. У пациентов с почечной или печеночной недостаточностью фармакокинетику глюкозамина не исследовали, поскольку, ввиду профиль безопасности препарата и в связи с незначительным участием почек в элиминации глюкозамина, снижение дозы для этих групп пациентов не предусмотрено.

Равновесные концентрации глюкозамина в плазме крови и в синовиальной жидкости после многократного применения 1 раз в сутки в дозе 1500 мг находятся в пределах 10 µM и, следовательно, соответствуют тем, для которых была показана фармакологическая активность при исследованиях в экспериментальных моделях in vitro, что подтверждает механизм действия и клинический эффект лекарственного средства.