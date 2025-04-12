Флутамид (Flutamide)
Флутамид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: флутамид;
1 таблетка содержит 250 мг флутамида;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), натрия лаурилсульфат, повидон К-30, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия крахмал гликолят (тип А), магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки бледно-желтого цвета, двояковыпуклые, круглой формы, без оболочки.
Фармакотерапевтическая группа
Антинеопластические и иммуномодулирующие лекарственные средства. Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях эндокринной системы. Антагонисты гормонов и аналогичные средства. Антиандрогенные средства.
Код АТС L02B B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Флутамид — антиандрогенный препарат с нестероидной структурой. Флутамид и его метаболиты не имеют агонистических или антагонистических свойств по отношению к рецепторам глюкокортикоидов, эстрогенов, прогестина и минералокортикоидов.
Флутамид блокирует андрогенные рецепторы клеток-мишеней в предстательной железе, гипоталамусе и гипофизе и ингибирует биологические эффекты эндогенных андрогенов. Однако флутамид не угнетает действие на андрогенопосредованную секрецию гонадотропин-рилизинг гормона (ГТРГ) гипоталамусом и не влияет на чувствительность гипофиза к ГТРГ. Это приводит к повышению содержания гонадотропных гормонов (лютеинизирующего и фолликулостимулирующего), вследствие чего происходит стимуляция гиперпродукции тестостерона.
Флутамид и его метаболиты ингибируют взаимодействие дигидротестостерона с ядерными рецепторами андрогенов. Блокада рецепторов также может происходить на уровне клеточной мембраны и цитоплазмы клетки. Основной метаболит — 2-гидроксифлутамид. Его сродство к рецепторам андрогенов в 25 раз выше, чем у флутамида, что позволяет рассматривать его как активную форму флутамида.
Комбинация флутамида с химической или хирургической кастрацией приводит к появлению тестикулярных и адреналовых эффектов андрогенов.
Фармакокинетика.
После перорального применения Флутамид хорошо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 2 часов. Опыты с использованием меченного тритием флутамида свидетельствуют о его быстром метаболизме до биологически активной формы — 2-гидроксифлутамида и других метаболитов. Период полураспада препарата составляет 5–6 часов. Существует примерно 10 метаболитов флутамида. Более 90% флутамида и 2-гидроксифлутамида связывается с белками плазмы крови. Выводится преимущественно почками. Примерно 4% принятой дозы выводится с калом.
Показания
Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака простаты, в качестве монотерапии (с или без орхидэктомии) или в комбинации с агонистами лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона (ЛГРГ), у больных, которым ранее не назначали никакого лечения, или которые не реагируют, или у которых развилась резистентность к гормональной терапии, или ее непереносимость, с целью достижения максимальной андрогенной блокады.
В комбинированной терапии как одно из средств для лечения локально ограниченного рака простаты В2 — С2 (Т2b — Т4), для уменьшения объема опухоли, усиления контроля над опухолью и увеличения периода между обострениями болезни.
Противопоказания
Гиперчувствительность к флутамиду или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.
Тяжелая печеночная недостаточность (базовый уровень печеночных ферментов следует оценить до начала лечения).
Детский возраст (до 18 лет).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействия флутамида с леупролидом не наблюдалось. Если флутамид и агонисты ЛГРГ применять одновременно, потенциальный вредный эффект обоих препаратов должен быть рассмотрен.
У пациентов, получающих длительную терапию варфарином, было отмечено увеличение протромбинового времени после применения флутамида. Поэтому необходимо подбирать оптимальную дозу антикоагулянта.
При совместном применении Флутамида и теофиллина возможно увеличение концентраций теофиллина в плазме крови.
Необходимо избегать одновременного применения Флутамида и потенциально гепатотоксических препаратов.
При одновременном применении существует возможность взаимодействия с парацетамолом и опиоидными анальгетиками.
Флутамид может замедлять метаболизм кортикостероидов.
Во время лечения не следует употреблять алкоголь.
Поскольку лечение андрогенной депривации может удлинять интервал QT, одновременное применение Флутамида с лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT, или лекарственными средствами, которые способны вызвать трепетание/мерцание, такие как класса IA (хинидин, дизопирамид) или класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид) антиаритмические лекарственные средства, метадон, моксифлоксацин, нейролептики и т.д., должно быть тщательно оценено.
Особенности применения
В составе комбинированной терапии с агонистами ЛГРГ терапию Флутамидом следует начинать как минимум за 3 дня до назначения агонистов ЛГРГ, что способствует менее выраженной воспалительной гиперемии, чем в случае параллельного начала терапии.
Лечение следует проводить под наблюдением врача.
При нарушениях функций печени длительное применение флутамида возможно только после тщательной оценки возможной пользы и рисков.
Проверку функции печени следует проводить до начала лечения. Лечение препаратом не следует начинать больным с уровнями трансаминазы в сыворотке крови, которые в 2–3 раза превышают верхнюю границу нормы.
Проверку функции печени следует проводить в течение всего периода лечения, особенно у пациентов, которым не проводили орхиэктомию, поскольку были отмечены такие побочные реакции, как холестатическая желтуха, некроз печени, изменение уровня трансаминаз и печеночная энцефалопатия. Соответствующее лабораторное тестирование следует проводить ежемесячно в течение первых 4 месяцев лечения и далее периодически, и при первых симптомах/признаках дисфункции печени (зуд, темный цвет мочи, стойкое отсутствие аппетита, желтуха, умеренная болезненность в правом верхнем квадранте живота или общая слабость).
При лабораторном подтверждении нарушения функции печени или желтухи при отсутствии подтвержденных биопсией метастазов в печени лечение следует прекратить, если у больного продолжает развиваться желтуха или если уровни трансаминазы в сыворотке крови превысили в 2–3 раза верхнюю границу нормы, даже при отсутствии клинических симптомов. Нарушение функции печени обычно бывает обратимым после прекращения лечения Флутамидом. Однако существуют свидетельства о летальных исходах вследствие тяжелого поражения печени, вызванного применением флутамида.
При применении Флутамида может удлиняться интервал QT.
Врач должен оценить соотношение риск-польза, в том числе потенциал для развития аритмии по типу «пируэт» (torsades de pointes), перед началом лечения Флутамидом у больных с удлинением QT в анамнезе или факторами риска удлинения QT и у больных, получающих сопутствующие лекарственные средства, которые могут удлинять интервал QT.
Препарат применять только мужчинам. Во время терапии необходимо использовать соответствующие методы контрацепции.
Пациенты с нарушениями функции почек должны находиться под тщательным наблюдением во время терапии флутамидом. Пациентов следует проинформировать о том, что флутамид и лекарственные средства, предназначенные для медицинской кастрации, необходимо применять в сочетании и нельзя прекращать их прием или изменять дозы без предварительной консультации с врачом.
В случае цианоза необходимо проверить больного на наличие метгемоглобинемии, которая может развиться при передозировке.
У пациентов, не прошедших процедуру орхиэктомии, при длительном лечении препаратом необходимо периодически определять количество сперматозоидов. Поскольку при лечении флутамидом повышаются уровни тестостерона и эстрадиола в плазме крови, возможна задержка жидкости в тканях организма, поэтому препарат необходимо с осторожностью назначать пациентам со стенокардией и другими сердечными заболеваниями. Флутамид может обострить отек или припухлость голеностопного сустава у пациентов с тенденцией к развитию этих симптомов. Кроме того, рост уровня эстрадиола может повысить риск развития тромбоэмболии.
При длительном приеме Флутамида может наблюдаться олигоспермия. В этом случае целесообразно регулярное проведение количественного анализа спермы.
Флутамид содержит маннит, который может оказать мягкое слабительное действие.
Флутамид содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободен от натрия.
Способ применения и дозы
Препарат принимать перорально по 1 таблетке (250 мг) 3 раза в сутки после еды каждые 8 часов. Суточная доза составляет 750 мг.
В составе комбинированной терапии с агонистами ЛГРГ прием Флутамида следует начинать не менее чем за 3 суток до начала терапии агонистами ЛГРГ.
Флутамид назначать за 8 недель до начала лучевой терапии и продолжать в течение всего ее курса или за 12 недель перед простатэктомией.
Дети
Информация по применению препарата детьми (в возрасте до 18 лет) отсутствует, поэтому применение препарата этой категории пациентов не показано.
Побочные реакции
При монотерапии наиболее частыми побочными реакциями при лечении препаратом Флутамид является гинекомастия и/или болезненность в молочных железах, которая иногда сопровождается галактореей. Указанные реакции исчезают после прекращения лечения или уменьшения дозы.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы возникают значительно реже по сравнению с таковыми при применении диэтилстилбэстрола.
При комбинированной терапии с применением флутамида и ЛГРГ- агониста частыми побочными эффектами были ощущение жара, снижение либидо, импотенция, диарея, тошнота и рвота. Указанные побочные эффекты, за исключением диареи, наблюдаются при монотерапии ЛГРГ- агонистами с такой же частотой.
Частота проявлений гинекомастии при комбинированной терапии флутамидом и ЛГРГ- агонистом значительно ниже по сравнению с таковой в случае монотерапии флутамидом и существенно не отличается от частоты при приеме плацебо.
Флутамид вызывает временное повышение уровня печеночных трансаминаз в результате гепатита.
В некоторых случаях поражение печени было смертельным.
При монотерапии
Инфекции и инвазии.
Редко: опоясывающий герпес.
Нарушения со стороны кроветворной и лимфатической системы.
Редко: лимфедема.
Анемия, лейкопения, тромбоцитопения, метгемоглобинемия, экхимозы.
Нарушения питания и обмена веществ.
Часто: повышение аппетита.
Редко: анорексия.
Психические расстройства.
Часто: бессонница.
Редко: депрессия, тревожность.
Нарушения со стороны нервной системы.
Редко: головокружение, головная боль.
Сонливость.
Нарушения со стороны иммунной системы.
Редко: волчаночноподобный синдром.
Нарушения со стороны органов зрения.
Редко: нечеткость зрения.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Редко: приливы, гипертензия.
Частота неизвестна: удлинение интервала QT.
Сердечно-сосудистые расстройства.
Нарушения со стороны органов дыхания.
Редко: диспноэ, пневмония.
Очень редко: кашель.
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.
Часто: диарея, тошнота, рвота, повышение аппетита.
Редко: неспецифические жалобы на функционирование желудочно-кишечного тракта, изжога, запор.
Нарушение функции желудочно-кишечного тракта, боль в области желудка, расстройства желудка, язвоподобные боли, стоматит, диспепсия, колит.
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей.
Часто: гепатит.
Желтуха, увеличение показателей печеночных проб.
Обычно печеночные расстройства исчезают после отмены флутамида; тяжелый токсический гепатит, некроз печени и печеночная энцефалопатия (эти побочные реакции обычно обратимы и исчезают после отмены терапии). Отмечены единичные летальные случаи, связанные с поражением печени в результате применения препарата.
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей.
Повышение уровня мочевины и креатинина в крови (степень тяжести этого побочного эффекта обычно не требует снижения дозы или отмены приема препарата), изменение цвета мочи на зеленый.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Редко: зуд, подкожные кровоизлияния, крапивница, экхимоз.
Очень редко: фоточувствительность.
Сыпь, алопеция, в начале терапии флутамидом возможно развитие обратимых изменений структуры волос, изменение структуры роста волос, потеря волос.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез.
Очень часто: гинекомастия и/или боль в области грудных желез, галакторея.
Редко: снижение либидо, уменьшение спермообразования.
Изменения молочных желез, в начале монотерапии флутамидом возможно увеличение уровня тестостерона в плазме, которое имеет обратимый характер, боль в груди.
Доброкачественные и злокачественные опухоли.
Очень редко: новообразования в грудных железах у мужчин.
Было зарегистрировано несколько случаев злокачественных новообразований молочной железы у мужчин, получавших флутамид.
Общие нарушения.
Часто: повышенная утомляемость.
Редко: отеки, слабость, тревожность, жажда, боль за грудиной.
Лихорадка.
Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани.
Редко: мышечные спазмы.
Исследования.
Часто: транзиторное нарушение функции печени.
При комбинированной терапии
Нарушения со стороны кроветворной и лимфатической систем.
Редко: анемия, лейкопения, тромбоцитопения.
Очень редко: гемолитическая анемия, макроцитарная анемия, метгемоглобинемия, сульфгемоглобинемия, мегалоцитарная анемия.
Нарушения метаболизма.
Редко: анорексия.
Очень редко: гипергликемия, обострение сахарного диабета.
Психические расстройства.
Редко: депрессия, тревожность.
Тревога, невроз, сонливость, бессонница, раздражительность.
Нарушения со стороны нервной системы.
Редко: онемение, спутанность сознания, нервозность, вялость.
Признаки нервно-мышечных заболеваний.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Очень часто: приливы.
Редко: гипертензия.
Частота неизвестна: тромбоэмболия, удлинение интервала QT.
Отмечались случаи тромбофлебита, легочной эмболии, инфаркта миокарда.
Нарушения со стороны органов дыхания, органов грудной клетки и средостения.
Очень редко: легочные симптомы (например, диспноэ), интерстициальное поражение легких.
Одышка.
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.
Очень часто: диарея, тошнота, рвота.
Редко: неспецифические жалобы на функционирование желудочно-кишечного тракта.
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей.
Нечасто: гепатит.
Редко: нарушение функции печени, желтуха.
Очень редко: холестатическая желтуха, печеночная энцефалопатия, некроз печени, летальные случаи вследствие тяжелого поражения печени, связанного с применением флутамида.
Повышение уровня печеночных ферментов, билирубина, остаточного азота.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Редко: сыпь.
Чрезвычайно редко: фоточувствительность, эритема, язвы, эпидермальный некролиз.
Зуд, образование волдырей.
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей.
Редко: симптомы со стороны мочеполовой системы, изменение цвета мочи до янтарного и желто-зеленого.
Дизурия, изменение частоты мочеиспускания.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез.
Очень часто: снижение либидо, импотенция.
Нечасто: гинекомастия.
Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани.
Редко: нейромышечные симптомы (в том числе мышечная слабость, парестезии, судороги).
Артралгии, миалгии, сниженная минеральная плотность костной ткани.
Исследования.
Редко: повышение мочевины и увеличение концентрации креатинина в сыворотке крови.
Общие нарушения.
Редко: отек, раздражение в месте инъекции.
Ощущение жара, боль в области живота.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить блистер во внешней коробке для защиты от действия света.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 21 таблетке в блистере, по 4 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Орион Корпорейшн/Orion Corporation.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Джоенсуункату 7, 24100 Сало, Финляндия/Joensuunkatu 7, 24100 Salo, Finland.