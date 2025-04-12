В составе комбинированной терапии с агонистами ЛГРГ терапию Флутамидом следует начинать как минимум за 3 дня до назначения агонистов ЛГРГ, что способствует менее выраженной воспалительной гиперемии, чем в случае параллельного начала терапии.

Лечение следует проводить под наблюдением врача.

При нарушениях функций печени длительное применение флутамида возможно только после тщательной оценки возможной пользы и рисков.

Проверку функции печени следует проводить до начала лечения. Лечение препаратом не следует начинать больным с уровнями трансаминазы в сыворотке крови, которые в 2–3 раза превышают верхнюю границу нормы.

Проверку функции печени следует проводить в течение всего периода лечения, особенно у пациентов, которым не проводили орхиэктомию, поскольку были отмечены такие побочные реакции, как холестатическая желтуха, некроз печени, изменение уровня трансаминаз и печеночная энцефалопатия. Соответствующее лабораторное тестирование следует проводить ежемесячно в течение первых 4 месяцев лечения и далее периодически, и при первых симптомах/признаках дисфункции печени (зуд, темный цвет мочи, стойкое отсутствие аппетита, желтуха, умеренная болезненность в правом верхнем квадранте живота или общая слабость).

При лабораторном подтверждении нарушения функции печени или желтухи при отсутствии подтвержденных биопсией метастазов в печени лечение следует прекратить, если у больного продолжает развиваться желтуха или если уровни трансаминазы в сыворотке крови превысили в 2–3 раза верхнюю границу нормы, даже при отсутствии клинических симптомов. Нарушение функции печени обычно бывает обратимым после прекращения лечения Флутамидом. Однако существуют свидетельства о летальных исходах вследствие тяжелого поражения печени, вызванного применением флутамида.

При применении Флутамида может удлиняться интервал QT.

Врач должен оценить соотношение риск-польза, в том числе потенциал для развития аритмии по типу «пируэт» (torsades de pointes), перед началом лечения Флутамидом у больных с удлинением QT в анамнезе или факторами риска удлинения QT и у больных, получающих сопутствующие лекарственные средства, которые могут удлинять интервал QT.

Препарат применять только мужчинам. Во время терапии необходимо использовать соответствующие методы контрацепции.

Пациенты с нарушениями функции почек должны находиться под тщательным наблюдением во время терапии флутамидом. Пациентов следует проинформировать о том, что флутамид и лекарственные средства, предназначенные для медицинской кастрации, необходимо применять в сочетании и нельзя прекращать их прием или изменять дозы без предварительной консультации с врачом.

В случае цианоза необходимо проверить больного на наличие метгемоглобинемии, которая может развиться при передозировке.

У пациентов, не прошедших процедуру орхиэктомии, при длительном лечении препаратом необходимо периодически определять количество сперматозоидов. Поскольку при лечении флутамидом повышаются уровни тестостерона и эстрадиола в плазме крови, возможна задержка жидкости в тканях организма, поэтому препарат необходимо с осторожностью назначать пациентам со стенокардией и другими сердечными заболеваниями. Флутамид может обострить отек или припухлость голеностопного сустава у пациентов с тенденцией к развитию этих симптомов. Кроме того, рост уровня эстрадиола может повысить риск развития тромбоэмболии.

При длительном приеме Флутамида может наблюдаться олигоспермия. В этом случае целесообразно регулярное проведение количественного анализа спермы.

Флутамид содержит маннит, который может оказать мягкое слабительное действие.

Флутамид содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободен от натрия.