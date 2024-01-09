ФЛУТАМИД (FLUTAMIDUM)

антиандрогенное средство нестероидной структуры, не обладающее собственной андрогенной активностью. Флутамид и его метаболиты также не проявляют агонистическую или антагонистическую активность в отношении рецепторов ГКС, минералокортикоидов и эстрогенов. Основной метаболит — 2-гидроксифлутамид — обладает в 25 раз большим сродством к рецепторам андрогенов, чем флутамид, что позволяет рассматривать его как активную форму флутамида. Конкурируя с андрогенами, флутамид и его метаболиты ингибируют связывание дигидротестостерона с ядерными рецепторами андрогенов. Блокада рецепторов может также происходить на уровне клеточной мембраны и в цитоплазме клетки.

Флутамид блокирует андрогенные рецепторы клеток-мишеней в предстательной железе, гипоталамусе и гипофизе и ингибирует биологические эффекты эндогенных андрогенов. Однако флутамид не оказывает угнетающего действия на андрогенопосредованную секрецию гонадотропин-РГ гипоталамусом или на чувствительность гипофиза к нему. Это приводит к повышению содержания гонадотропных гормонов (ЛГ и ФСГ), следствием чего является стимуляция гиперпродукции тестостерона.

После приема внутрь флутамид хорошо всасывается в ЖКТ. C max его в плазме крови достигается через 2 ч после приема. Быстро метаболизируется до биологически активного α-гидроксилированного метаболита — 2-гидроксифлутамида, T ½ которого составляет 5–6 ч. В целом известно не менее 10 метаболитов флутамида. Флутамид и 2-гидроксифлутамид связываются с белками плазмы крови на 94–96 и 92–94% соответственно при равновесной концентрации в плазме крови, составляющей 24–76 и 1556–2284 нг/мл соответственно. Флутамид выводится преимущественно с мочой.