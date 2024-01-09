ФЛУТАМИД (FLUTAMIDUM) Действующее вещество
антиандрогенное средство нестероидной структуры, не обладающее собственной андрогенной активностью. Флутамид и его метаболиты также не проявляют агонистическую или антагонистическую активность в отношении рецепторов ГКС, минералокортикоидов и эстрогенов. Основной метаболит — 2-гидроксифлутамид — обладает в 25 раз большим сродством к рецепторам андрогенов, чем флутамид, что позволяет рассматривать его как активную форму флутамида. Конкурируя с андрогенами, флутамид и его метаболиты ингибируют связывание дигидротестостерона с ядерными рецепторами андрогенов. Блокада рецепторов может также происходить на уровне клеточной мембраны и в цитоплазме клетки.
Флутамид блокирует андрогенные рецепторы клеток-мишеней в предстательной железе, гипоталамусе и гипофизе и ингибирует биологические эффекты эндогенных андрогенов. Однако флутамид не оказывает угнетающего действия на андрогенопосредованную секрецию гонадотропин-РГ гипоталамусом или на чувствительность гипофиза к нему. Это приводит к повышению содержания гонадотропных гормонов (ЛГ и ФСГ), следствием чего является стимуляция гиперпродукции тестостерона.
После приема внутрь флутамид хорошо всасывается в ЖКТ. Cmax его в плазме крови достигается через 2 ч после приема. Быстро метаболизируется до биологически активного α-гидроксилированного метаболита — 2-гидроксифлутамида, T½ которого составляет 5–6 ч. В целом известно не менее 10 метаболитов флутамида. Флутамид и 2-гидроксифлутамид связываются с белками плазмы крови на 94–96 и 92–94% соответственно при равновесной концентрации в плазме крови, составляющей 24–76 и 1556–2284 нг/мл соответственно. Флутамид выводится преимущественно с мочой.
лечение первичного рака предстательной железы и рака предстательной железы с метастазами в сочетании с хирургической или химической кастрацией; в комбинации с агонистами гонадотропин-РГ или как адъювантная терапия у пациентов, получающих препараты гонадотропин-РГ; лечение больных, которые не реагируют на другие виды гормонального вмешательства или не переносят его. При других состояниях, когда необходимо снижение эффектов мужских половых гормонов.
внутрь по 250 мг 3 раза в сутки с 8-часовым интервалом.
повышенная чувствительность к флутамиду.
гинекомастия, галакторея, задержка жидкости в организме, тошнота, рвота и другие диспептические явления, желтуха, редко — тромбоэмболия, анорексия, кожная сыпь, нейрологическая симптоматика.
во время лечения флутамидом необходимо контролировать функциональное состояние печени. С осторожностью применяют при печеночной или почечной недостаточности, гипо- или гипертиреозе, декомпенсированной сердечной недостаточности.
при одновременном назначении флутамида и варфарина необходим контроль протромбинового времени.