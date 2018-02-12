Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное (Allerweg spray for allergens elimination) (559872) - инструкция по применению Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное (Allerweg spray for allergens elimination)
Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное инструкция по применению
Характеристика
средство акарицидное Аллервег спрей для элиминации аллергенов предназначено для защиты от негативного воздействия аллергенов, имеющихся в домашней пыли: аллергенов клещей домашней пыли, пыльцы, аллергенов домашних животных, грибка и плесени.
Средство акарицидное Аллервег спрей для элиминации аллергенов используется для обработки зон скопления ингаляционных аллергенов — постельного белья, одеял, подушек, матрасов, мягкой мебели, пледов и ковров, штор, мягких игрушек, детских автомобильных кресел и обивки салонов автомобилей, кроваток и подстилок домашних животных. Средство нейтрализует аллергены домашней пыли, изменяя их химическую структуру и связывая распыленные в воздухе аллергены. Как результат, это уменьшает концентрацию аллергенов во вдыхаемом воздухе и улучшает общее самочувствие больных аллергией. Эффективность подтверждена клинически.
Аллервег спрей для элиминации аллергенов защищает от негативного воздействия аллергенов домашней пыли, способствует уменьшению выраженности симптомов аллергии и улучшению общего самочувствия. Аллервег спрей рекомендован к использованию в качестве составной части мер профилактики аллергии.
Аллервег спрей:
• нейтрализует аллергены;
• связывает распыленные в воздухе аллергены;
• снижает риск вдыхания аллергенов.
Аллервег спрей:
• поддерживает терапию пациентов с симптомами аллергии при БА, атопическом дерматите, аллергическом рините;
• препятствует развитию и способствует уменьшению проявлений аллергии;
• уменьшает необходимость приема антиаллергических средств.
Рекомендуется применять Аллервег спрей для обработки зон накопления ингаляционных аллергенов, если:
• у детей и взрослых есть наследственная предрасположенность к аллергии — в комплексе мер защиты от появлений аллергии;
• у взрослых и детей есть проявления первых симптомов аллергии — в комплексе мер предотвращения прогрессирования заболевания;
• у взрослых и детей есть выраженные симптомы аллергии — в комплексе мер по защите от прогрессирования заболевания и развития его осложнений, для улучшения качества жизни пациентов с аллергией;
• вы беспокоитесь о чистоте жилого пространства, особенно в зонах, предназначенных для сна и отдыха.
Аллервег спрей:
• не оставляет пятен;
• имеет нейтральный запах;
• прост и безопасен в использовании.
Безопасность использования и продолжительность действия
В производстве Аллервег спрея используется инновационная технология микроинкапсуляции (ТЕХНОЛОГИЯ МЕДЛЕННОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ/SLOW RELEASE TECHNOLOGY). Она обеспечивает контролируемое и пролонгированное высвобождение необходимого для нейтрализации аллергенов количества компонентов через стенки полимерных микрокапсул, распыленных в зоне нанесения. Следовательно, эффективность Аллервег спрея сохраняется в течение 6 мес, а одновременно высвобождаемое количество активных компонентов безопасно для людей и животных. Аллервег спрей прошёл тестирование на токсичность, дерматологическое тестирование.
В ходе клинических исследований доказано, что каждое использование Аллервег спрея в жилище у людей с аллергией способствует существенному снижению концентрации аллергенов клещей, домашней пыли, улучшению состояния и уменьшению применения средств против аллергии.
В жилищах 89,9% пациентов установлено существенное снижение концентрации аллергена клещей домашней пыли Der p 1 (именно Der p 1 является основной причиной развития симптомов аллергии).
У 89,1% пациентов, проживающих в этих домах и, вероятно, имеющих аллергию на клещей домашней пыли, установлено значительное улучшение общего самочувствия.
У 60,9% пациентов отмечено уменьшение выраженности симптомов аллергического ринита.
У 64,1% пациентов наблюдалось уменьшение выраженности симптомов аллергии и уменьшение применения противоаллергических средств.
В группе пациентов, участвовавших в исследовании, использование Аллервег спрея не вызвало каких-либо нежелательных реакций.
Клещи домашней пыли, насекомые, следы жизнедеятельности домашних животных, споры грибов и пыльцевые аллергены — все они могут находиться в домашней пыли. С вдыхаемым воздухом эти аллергены попадают в дыхательные пути и вызывают раздражение эпителия слизистой оболочки респираторного тракта. Контакт с аллергенами домашней пыли может стать триггером для развития расстройств дыхания (аллергический ринит), а также таких серьезных заболеваний, как БА, аллергический конъюнктивит и атопический дерматит.
1 g(г) пыли из матраса может содержать до 100 000 клещей.
Наибольшее неблагоприятное влияние оказывают такие аллергены.
Клещи домашней пыли. Наибольшее медицинское значение имеют аллергены клещей Der p 1 и Der f 1. Источником этих аллергенов являются испражнения клещей домашней пыли, которые свободно взвешены в воздухе. Аллергены клещей домашней пыли вызывают круглогодичные симптомы аллергии; аллергический ринит, БА, атопический дерматит и аллергический конъюнктивит.
Домашние животные. Аллергены домашних животных, имеющиеся в домашней пыли, являются причиной аллергии по меньшей мере в 15–30% случаев. Самый распространенный аллерген — это кошачий аллерген Fel d 1 (утероглобулин) с выраженными сенсибилизирующими свойствами. Аллергены собак Can f 1 и кроликов Ory c 1 также значимы с медицинской точки зрения. Они есть в слюне, эпителии и моче этих животных.
Грибы и плесень. В условиях благоприятной влажности и температуры грибы (Candida) и плесень могут расти в квартирах и создавать серьезный риск для здоровья.
У сенсибилизированных лиц аллергены грибов могут приводить к контактным аллергическим реакциям, инфекциям или заболеваниям верхних дыхательных путей. Наиболее распространенный вид плесени — это Cladosporium hebratum, источник аллергенов Сla h 1. Высокая концентрация аллергенов грибов, принадлежащих к семейству Alternaria, может приводить к развитию БА.
Применение Аллервег спрей для элиминации аллергенов Средство акарицидное
способ применения
1. Откройте Аллервег спрей, нажав кнопку «ON».
2. Перед использованием взболтайте флакон.
3. Снимите чехлы с матрасов, одеял и подушек.
4. Распылите Аллервег спрей на объекты и поверхности с расстояния около 20–30 cm (см), нажимая на рукоять распылителя.
5. Используйте обработанные поверхности после того, как Аллервег спрей высохнет.
6. При необходимости проветрите помещение, где была произведена обработка.
7. Для того чтобы удаление аллергенов было максимально эффективным, не очищайте обработанные поверхности пылесосом в течение суток после процедуры. Это время требуется для того, чтобы составные части Аллервег спрея связали аллергены и начали противодействовать их летучести.
8. При необходимости мытья ковра или обработанных поверхностей нанесите Аллервег спрей повторно после мытья или стирки предметов.
Количество высвобождаемых одновременно активных компонентов безопасно для людей и животных.
400 ml (мл) Аллервег спрея достаточно для обработки около 40 m2 (м2) поверхности (равно 10 матрацам).
Для наилучшего результата нейтрализации аллергенов рекомендуется совмещать обработку зон скопления ингаляционных аллергенов Аллервег спреем с использованием Аллервег эмульсии для элиминации аллергенов, которая удаляет из тканей, вещей и белья аллергены, в частности клещей домашней пыли и паразитов (блох, вшей, постельных клопов, чесоточных клещей и клещей лица рода Демодекс (Demodex)).
Только для наружного применения. Не наносите непосредственно на кожу человека или животных. Избегайте попадания в глаза и контакта со слизистой оболочкой ротовой полости и носа. При попадании средства на кожу, в глаза, нос или на слизистую оболочку полости рта немедленно промойте их в течение 10–15 мин большим количеством воды.
Если раздражение сохраняется, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не используйте при повышенной чувствительности к компонентам. Не использовать при повреждении упаковки и по истечении срока годности. После использования продукта для обработки мягких игрушек дети могут играть с ними под наблюдением взрослых не ранее чем через 3 дня (необходимо убедиться, что дети не кладут такие игрушки в рот).
Меры предосторожности
Избегать попадания в глаза и на кожу. Не пробовать и не глотать. После использования вымыть руки и лицо. Избегать вдыхания испарений и аэрозоля. Обеспечить должную вентиляцию/вытяжку на рабочем месте, работать в хорошо проветриваемых помещениях. Следует соблюдать нормы надлежащей личной гигиены. Использовать только согласно инструкции.
Утилизация упаковки: переработку или утилизацию пустой тары следует осуществлять в соответствии с действующим законодательством. Не смешивать с другими отходами.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре 5–40 °C в сухом и недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей, продуктов питания, напитков и корма для животных.