средство акарицидное Аллервег спрей для элиминации аллергенов предназначено для защиты от негативного воздействия аллергенов, имеющихся в домашней пыли: аллергенов клещей домашней пыли, пыльцы, аллергенов домашних животных, грибка и плесени.

Средство акарицидное Аллервег спрей для элиминации аллергенов используется для обработки зон скопления ингаляционных аллергенов — постельного белья, одеял, подушек, матрасов, мягкой мебели, пледов и ковров, штор, мягких игрушек, детских автомобильных кресел и обивки салонов автомобилей, кроваток и подстилок домашних животных. Средство нейтрализует аллергены домашней пыли, изменяя их химическую структуру и связывая распыленные в воздухе аллергены. Как результат, это уменьшает концентрацию аллергенов во вдыхаемом воздухе и улучшает общее самочувствие больных аллергией. Эффективность подтверждена клинически.

Аллервег спрей для элиминации аллергенов защищает от негативного воздействия аллергенов домашней пыли, способствует уменьшению выраженности симптомов аллергии и улучшению общего самочувствия. Аллервег спрей рекомендован к использованию в качестве составной части мер профилактики аллергии.

Аллервег спрей:

• нейтрализует аллергены;

• связывает распыленные в воздухе аллергены;

• снижает риск вдыхания аллергенов.

Аллервег спрей:

• поддерживает терапию пациентов с симптомами аллергии при БА, атопическом дерматите, аллергическом рините;

• препятствует развитию и способствует уменьшению проявлений аллергии;

• уменьшает необходимость приема антиаллергических средств.

Рекомендуется применять Аллервег спрей для обработки зон накопления ингаляционных аллергенов, если:

• у детей и взрослых есть наследственная предрасположенность к аллергии — в комплексе мер защиты от появлений аллергии;

• у взрослых и детей есть проявления первых симптомов аллергии — в комплексе мер предотвращения прогрессирования заболевания;

• у взрослых и детей есть выраженные симптомы аллергии — в комплексе мер по защите от прогрессирования заболевания и развития его осложнений, для улучшения качества жизни пациентов с аллергией;

• вы беспокоитесь о чистоте жилого пространства, особенно в зонах, предназначенных для сна и отдыха.

Аллервег спрей:

• не оставляет пятен;

• имеет нейтральный запах;

• прост и безопасен в использовании.

Безопасность использования и продолжительность действия

В производстве Аллервег спрея используется инновационная технология микроинкапсуляции (ТЕХНОЛОГИЯ МЕДЛЕННОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ/SLOW RELEASE TECHNOLOGY). Она обеспечивает контролируемое и пролонгированное высвобождение необходимого для нейтрализации аллергенов количества компонентов через стенки полимерных микрокапсул, распыленных в зоне нанесения. Следовательно, эффективность Аллервег спрея сохраняется в течение 6 мес, а одновременно высвобождаемое количество активных компонентов безопасно для людей и животных. Аллервег спрей прошёл тестирование на токсичность, дерматологическое тестирование.

В ходе клинических исследований доказано, что каждое использование Аллервег спрея в жилище у людей с аллергией способствует существенному снижению концентрации аллергенов клещей, домашней пыли, улучшению состояния и уменьшению применения средств против аллергии.

В жилищах 89,9% пациентов установлено существенное снижение концентрации аллергена клещей домашней пыли Der p 1 (именно Der p 1 является основной причиной развития симптомов аллергии).

У 89,1% пациентов, проживающих в этих домах и, вероятно, имеющих аллергию на клещей домашней пыли, установлено значительное улучшение общего самочувствия.

У 60,9% пациентов отмечено уменьшение выраженности симптомов аллергического ринита.

У 64,1% пациентов наблюдалось уменьшение выраженности симптомов аллергии и уменьшение применения противоаллергических средств.

В группе пациентов, участвовавших в исследовании, использование Аллервег спрея не вызвало каких-либо нежелательных реакций.

Клещи домашней пыли, насекомые, следы жизнедеятельности домашних животных, споры грибов и пыльцевые аллергены — все они могут находиться в домашней пыли. С вдыхаемым воздухом эти аллергены попадают в дыхательные пути и вызывают раздражение эпителия слизистой оболочки респираторного тракта. Контакт с аллергенами домашней пыли может стать триггером для развития расстройств дыхания (аллергический ринит), а также таких серьезных заболеваний, как БА, аллергический конъюнктивит и атопический дерматит.

1 g(г) пыли из матраса может содержать до 100 000 клещей.

Наибольшее неблагоприятное влияние оказывают такие аллергены.

Клещи домашней пыли. Наибольшее медицинское значение имеют аллергены клещей Der p 1 и Der f 1. Источником этих аллергенов являются испражнения клещей домашней пыли, которые свободно взвешены в воздухе. Аллергены клещей домашней пыли вызывают круглогодичные симптомы аллергии; аллергический ринит, БА, атопический дерматит и аллергический конъюнктивит.

Домашние животные. Аллергены домашних животных, имеющиеся в домашней пыли, являются причиной аллергии по меньшей мере в 15–30% случаев. Самый распространенный аллерген — это кошачий аллерген Fel d 1 (утероглобулин) с выраженными сенсибилизирующими свойствами. Аллергены собак Can f 1 и кроликов Ory c 1 также значимы с медицинской точки зрения. Они есть в слюне, эпителии и моче этих животных.

Грибы и плесень. В условиях благоприятной влажности и температуры грибы (Candida) и плесень могут расти в квартирах и создавать серьезный риск для здоровья.

У сенсибилизированных лиц аллергены грибов могут приводить к контактным аллергическим реакциям, инфекциям или заболеваниям верхних дыхательных путей. Наиболее распространенный вид плесени — это Cladosporium hebratum, источник аллергенов Сla h 1. Высокая концентрация аллергенов грибов, принадлежащих к семейству Alternaria, может приводить к развитию БА.