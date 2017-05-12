дозу устанавливает врач индивидуально.

Детям в возрасте от 1 до 2 лет при энтеробиозе, анкилостомозе, некаторозе, аскаридозе, трихинеллезе препарат назначать по 5 мл суспензии (200 мг) 1 раз в сутки однократно.

Взрослым и детям в возрасте старше 2 лет при энтеробиозе, анкилостомозе, некаторозе, аскаридозе, трихинеллезе препарат применять внутрь по 10 мл суспензии (400 мг) 1 раз в сутки однократно.

При установленном диагнозе стронгилоидоза, тениоза и гименолепидоза препарат применять взрослым и детям в возрасте старше 2 лет по 10 мл суспензии (400 мг) 1 раз в сутки в течение 3 сут. При гименолепидозе рекомендуется повторный курс лечения в интервале с 10-го по 21-й день после предыдущего курса.

При описторхозе и клонорхозе взрослым и детям в возрасте старше 2 лет препарат назначать по 10 мл суспензии (400 мг) 2 раза в сутки в течение 3 сут. Указанная схема эффективна также при смешанной инвазии Opisthorhis viverrini и Clonorchis sinensis.

При лямблиозе детям в возрасте 2–12 лет препарат применять по 10 мл суспензии (400 мг) 1 раз в сутки в течение 5 сут.

При кожном синдроме Larva Migrans препарат применять взрослым и детям в возрасте старше 2 лет по 10 мл суспензии в течение 1–3 сут.

Системные глистные инфекции (длительное лечение высокими дозами

Препарат принимать вместе с пищей. Перед применением взболтать.

Детям в возрасте до 6 лет назначение препарата в высоких дозах не рекомендуется. Режим дозирования устанавливается индивидуально в зависимости от возраста, массы тела, а также степени тяжести инфекции.

Доза для пациентов при массе тела более 60 кг составляет 400 мг (10 мл суспензии) 2 раза в сутки. При массе тела менее 60 кг препарат назначать из расчета 15 мг/кг/сут.

Эту дозу следует разделить на 2 приема. Максимальная суточная доза — 800 мг.



Инфекция Продолжительность приема Цистный эхинококкоз 28 дней. 28-дневный цикл можно назначать повторно (всего 3 раза) после перерыва в 14 дней Неоперабельные и множественные кисты До трех 28-дневных циклов при лечении печеночных, легочных и перитонеальных цист. При наличии цист другой локализации (в костях или мозгу) может понадобиться более длительное лечение Перед операцией Перед операцией рекомендуется два 28-дневных цикла; если операцию следует выполнить раньше, чем будут завершены эти циклы, лечение продолжать как можно дольше до начала операции После операции











После чрескожный дренаж цист Если перед операцией был получен короткий (менее 14 дней) курс лечения или в случае проведения неотложного оперативного вмешательства, после операции проводить два цикла по 28 дней, разделенных 14-дневным перерывом в приеме препарата.

Аналогично, если найдены жизнеспособные цисты или возникло распространение гельминтов, проводить два полных цикла лечения Альвеолярный эхинококкоз 28 дней. Второй 28-дневный курс повторять после 2-недельного перерыва в применении препарата. Лечение может быть продлено в течение нескольких месяцев или лет Нейроцистицеркоз** Продолжительность приема — от 7 до 30 дней в зависимости от ответа на лечение. Второй курс можно повторить после 2-недельного перерыва в приеме препарата Цисты в паренхиме и гранулемы Обычная продолжительность лечения — от 7 дней (минимум) до 28 дней Арахноидальные и внутрижелудочные цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней Рацемозные цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней, может длиться дольше. Продолжительность лечения определяется клинической и радиологической ответом на лечение Капилляриоз 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней

Обычно требуется один курс лечения, но могут понадобиться следующие курсы, если результаты паразитологического обследования останутся положительными Гнатостомоз 400 мг 1 раз в сутки в течение 10–20 дней (см. выше). Трихинеллез, токсокароз 400 мг 2 раза в сутки в течение 5–10 дней (см. выше).

**При лечении пациентов с нейроцистицеркозом следует назначить соответствующую кортикостероидную и противосудорожную терапию. Пероральные и в/в кортикостероиды рекомендуются для предупреждения случаев церебральной гипертензии в течение 1-й недели лечения.

Больные пожилого возраста. Опыт применения препарата для лечения лиц пожилого возраста ограничен. Коррекция дозы не требуется, однако альбендазол с осторожностью следует применять для лечения пациентов пожилого возраста с нарушением функции печени.

Почечная недостаточность. Поскольку альбендазол выделяется почками в очень незначительном количестве, коррекция дозы для лечения этой категории больных не требуется, однако при наличии признаков почечной недостаточности таким больным следует находиться под тщательным наблюдением.

Печеночная недостаточность. Поскольку альбендазол активно метаболизируется в печени до фармакологически активного метаболита, нарушение функции печени может иметь существенное влияние на его фармакокинетику. Поэтому пациентов с измененными показателями функции печени (повышение уровня трансаминаз) перед началом применения альбендазола необходимо тщательно обследовать, в случае существенного повышения уровня трансаминаз или снижения показателей крови до клинически значимого уровня лечение следует прекратить.

Дети. Препарат противопоказан для лечения детей в возрасте до 1 года.

Применять детям в соответствии с информацией, указанной в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.